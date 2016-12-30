21:11, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: MutabakatÄ± ihlal etmek isteyenler var

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±Â MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'deki ateÅŸkes konusunda, "DÃ¼n itibarÄ±yla da mutabakat saÄŸladÄ±k. GÃ¶rÃ¼yorsunuz ihlal etmek isteyenler var." dedi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸluAlanya Devlet Hastanesi DanÄ±ÅŸma ve Tedavi Merkezinin (Dan-Te) aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, PKK, YPG gibi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle mÃ¼cadeleyi sonuna kadar gÃ¶tÃ¼receklerini ifade etti. Bu mÃ¼cadeleden kimsenin kendilerine geri adÄ±m attÄ±ramayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Efendim, El Bab'da TÃ¼rk askerinin ne iÅŸi varmÄ±ÅŸ? Ben, oraya gidip yok etmezsem, o, dinimizi suistimal eden, insan bile diyemeyeceÄŸimiz kiÅŸileri yok etmezsem, Kilis'e havan mermileri atÄ±yor, Gaziantep'te masun vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± katlediyorlar, Ä°stanbul'un merkezinde canlÄ± bomba patlatÄ±yorlar. OnlarÂ TÃ¼rkiye'yi hedef alÄ±yor. Beni hedef alan kimse, neredeyse oraya gidip orada yok ederim."

SURÄ°YE'NÄ°N TOPRAK BÃœTÃœNLÃœÄžÃœ

Suriye'deki insani drama da duyarsÄ±z kalmadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, o yangÄ±nÄ± sÃ¶ndÃ¼rmek iÃ§in var gÃ¼cÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. BÃ¶lgede ateÅŸkesin saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Askeri Ã§Ã¶zÃ¼mden yana hiÃ§ olmadÄ±k. Hep siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mden yana olduk. Bizim gÃ¶rÃ¼ÅŸlerimiz hep net oldu. Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nde bizim kadar net ve somut ÅŸeyler koyan olmadÄ±. Biz tÃ¼m toplantÄ±lara katÄ±ldÄ±k, alÄ±nan kararlara destek verdik ama uygulanmadÄ±. Bu ateÅŸkes ortamÄ±nda Halep'teki insanlarÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± dÃ¶neminde iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Rusya ile oturup ateÅŸkes ve siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m konusunda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ama arazideki tÃ¼m muhalif gruplarÄ± da aldÄ±k. Kolay olmuyor.

"GÃ–RÃœYORSUNUZ Ä°HLAL ETMEK Ä°STEYENLER VAR"

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DÃ¼n itibarÄ±yla da mutabakat saÄŸladÄ±k. GÃ¶rÃ¼yorsunuz ihlal etmek isteyenler var. Bunu kÄ±skanÄ±p ateÅŸi kÃ¶rÃ¼klemek isten gruplar, Ã¼lkeler var. Bunun farkÄ±ndayÄ±z ve bunun kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da biliyoruz. Biz CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan liderliÄŸinde bir vizyon ortaya koyduk. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, 10 gÃ¼n iÃ§inde 10 kezÂ PutinÂ ile konuÅŸtu. Keza benÂ Lavrov'la defalarca gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. 3 gÃ¼n iÃ§inde Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±yla 20'den fazla telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m. Ä°kili meseleleri deÄŸil, Suriye meselesini, masum insanlarÄ± kurtaralÄ±m, siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me gidelim, bitsin bu zulÃ¼m ve bitsin katliamlar iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°ki konuda da anlaÅŸtÄ±k: TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri hariÃ§ ateÅŸkesi tÃ¼m Suriye'ye yaymak ve siyasi mÃ¼zakereleri rejim ile muhalefet arasÄ±nda baÅŸlatarak inÅŸallah bir mutabakat saÄŸlanmasÄ± ve Suriye'nin birliÄŸine katkÄ± saÄŸlamak."

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye'nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zor zamanlarda bile bÃ¶lgedeki barÄ±ÅŸ iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini sÃ¶zlerine ekledi.