DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:05, 30 AralÄ±k 2016 Cuma
GÃ¼ncel
21:25, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

  • PaylaÅŸ
AYM'deki 41 personel kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
AYM'deki 41 personel kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, 667 SayÄ±lÄ± KHK uyarÄ±nca, 1 kadrolu raportÃ¶r, 4 raportÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 36 idari personel, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anayasa MahkemesiÂ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ± ilan edilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lanÂ 667 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde KararnameÂ (KHK) kapsamÄ±nda, 1 kadrolu raportÃ¶r, 4 raportÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 36 personelinÂ kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, 667 SayÄ±lÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda AlÄ±nan Tedbirlere Ä°liÅŸkin Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'nin 4. maddesi kapsamÄ±nda daha Ã¶nce aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 68 personel hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmanÄ±n sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

1 kadrolu raportÃ¶r, 4 raportÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 36 idari personelin sÃ¶z konusu KHK'nin anÄ±lan maddesi uyarÄ±nca kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, 2 raportÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ± ile 13 idari personel hakkÄ±nda uygulanan aÃ§Ä±ÄŸa alma tedbirinin de kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, aÃ§Ä±ÄŸa alma tedbiri kaldÄ±rÄ±lanlarÄ±n bir kÄ±smÄ± da dahil olmak Ã¼zere diÄŸer personelle ilgili soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi. Â 



Ä°lgili Konular KHK aym 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
BartÄ±n'da 'ByLock' kullanan dÃ¶rt kiÅŸi tutuklandÄ±
BartÄ±n'da 'ByLock' kullanan dÃ¶rt kiÅŸi tutuklandÄ±

BartÄ±n'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan yoÄŸun telefon diplomasisi
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan yoÄŸun telefon diplomasisi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rusya ve Ä°ngiltere dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 2 kiÅŸiye 'FETÃ–' tutuklamasÄ±
Eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 2 kiÅŸiye 'FETÃ–' tutuklamasÄ±

Ankara'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±.
YÄ±ldÄ±rÄ±m Ankapark'ta incelemelerde bulundu
YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankapark'ta incelemelerde bulundu

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k tema parklarÄ±ndan olan Ankapark'ta incelemelerde bulundu, proje hakkÄ±nda bilgi aldÄ±
ByLock' kullanan 100 rÃ¼tbeli asker tutuklandÄ±
'ByLock' kullanan 100 rÃ¼tbeli asker tutuklandÄ±

FETÃ–'nÃ¼n TSK'daki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 107 rÃ¼tbeli askerden 100'Ã¼ tutuklandÄ±
YÃ¼ksekova'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±na yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¼zenlemesi
YÃ¼ksekova'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±na yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¼zenlemesi

Hakkari ValilÄŸi, 23.00 ile 06.00 saatleri arasÄ±nda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n, yÄ±lbaÅŸÄ±nda, 1 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ 02.00 ile 06.00 saatleri arasÄ±nda uygulanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
AYM'deki 41 personel kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
AYM'deki 41 personel kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, 667 SayÄ±lÄ± KHK uyarÄ±nca, 1 kadrolu raportÃ¶r, 4 raportÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 36 idari personel, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu MutabakatÄ± ihlal etmek isteyenler var
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: MutabakatÄ± ihlal etmek isteyenler var

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'deki ateÅŸkes konusunda, "DÃ¼n itibarÄ±yla da mutabakat saÄŸladÄ±k. GÃ¶rÃ¼yorsunuz ihlal etmek isteyenler var. Bunu kÄ±skanÄ±p ateÅŸi kÃ¶rÃ¼klemek isten gruplar, Ã¼lkeler var" dedi
Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±
Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±
Eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 29 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±
Eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 29 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 45 eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 29'u tutuklandÄ±
AltÄ± ilde elektrik kesintisi
AltÄ± ilde elektrik kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in bazÄ± ilÃ§elerinde, 2 Ocak gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek
Diyanet'ten yÄ±lbaÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±
Diyanet'ten yÄ±lbaÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve bÃ¼tÃ¼n camilerde okutulan Cuma hutbesinde yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±na iliÅŸkin uyarÄ± yapÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'daki raylÄ± sistem hatlarÄ±na 'yÄ±lbaÅŸÄ±' ayarÄ±
Ä°stanbul'daki raylÄ± sistem hatlarÄ±na 'yÄ±lbaÅŸÄ±' ayarÄ±

YÄ±lÄ±n son gecesi iÃ§in Ä°stanbul'da tÃ¼m raylÄ± sistem hatlarÄ±nÄ±n saat 02.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä°badi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°badi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar El Ä°badi'nin telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra terÃ¶rle ortak mÃ¼cadele konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
Ä°stanbul'daki planlÄ± elektrik kesintileri iptal
Ä°stanbul'daki planlÄ± elektrik kesintileri iptal

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±na elektrik daÄŸÄ±tan BEDAÅž, 30, 31 AralÄ±k ve 1 Ocak'taki planlÄ± elektrik kesintilerini iptal etti. Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±, "KÄ±sa sÃ¼rede Ä°stanbul'un tamamÄ±na elektrik verilmesi saÄŸlanacaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Van'da yedi ilÃ§ede Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgeleri
Van'da yedi ilÃ§ede Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgeleri

Van'Ä±n BaÅŸkale, ErciÅŸ, Ã‡aldÄ±ran, Ã‡atak, GevaÅŸ, Ä°pekyolu ve GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi

Haberler

BartÄ±n'da 'ByLock' kullanan dÃ¶rt kiÅŸi tutuklandÄ±
BartÄ±n'da 'ByLock' kullanan dÃ¶rt kiÅŸi tutuklandÄ±

Eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 2 kiÅŸiye 'FETÃ–' tutuklamasÄ±
Eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 2 kiÅŸiye 'FETÃ–' tutuklamasÄ±

'ByLock' kullanan 100 rÃ¼tbeli asker tutuklandÄ±
ByLock' kullanan 100 rÃ¼tbeli asker tutuklandÄ±

Eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 29 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±
Eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 29 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

Muvazzaf 61 rÃ¼tbeli askere tutuklama
Muvazzaf 61 rÃ¼tbeli askere tutuklama

CHP, KHK'larÄ± Anayasa Mahkemesi'ne taÅŸÄ±dÄ±
CHP KHK'larÄ± Anayasa Mahkemesi'ne taÅŸÄ±dÄ±

AYM'den 56 kiÅŸi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
AYM'den 56 kiÅŸi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Ä°ki AYM Ã¼yesi ve 113 savcÄ±ya tutuklama
Ä°ki AYM Ã¼yesi ve 113 savcÄ±ya tutuklama

AYM'den sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kararÄ±
AYM'den sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kararÄ±

DoÄŸan HSYK'ya ÅŸikayette bulundu
DoÄŸan HSYK'ya ÅŸikayette bulundu

AK Parti'den AYM'nin Balyoz kararÄ±na ilk tepki!
AK Parti'den AYM'nin Balyoz kararÄ±na ilk tepki

Siirt'teki Baykan Belediyesine kayyum
Siirt'teki Baykan Belediyesine kayyum

Ä°hraÃ§ edilen 3 bin 165 hakim ve savcÄ±nÄ±n itirazÄ±na ret
Ä°hraÃ§ edilen 3 bin 165 hakim ve savcÄ±nÄ±n itirazÄ±na ret

Bismil Koordinasyon Merkezi gelecek yÄ±l hizmete aÃ§Ä±lacak
Bismil Koordinasyon Merkezi gelecek yÄ±l hizmete aÃ§Ä±lacak

TSK'da 'ihtiyat pilot' dÃ¶nemi
TSK'da 'ihtiyat pilot' dÃ¶nemi

18 vakÄ±f ve 175 dernek yeniden aÃ§Ä±ldÄ±
18 vakÄ±f ve 175 dernek yeniden aÃ§Ä±ldÄ±

GÃ¼nÃ¼birlik evlerde de kimlik bildirimi artÄ±k zorunlu
GÃ¼nÃ¼birlik evlerde de kimlik bildirimi artÄ±k zorunlu

GÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ± KHK ile dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
GÃ¼venlik korucularÄ±nÄ±n yaÅŸ ortalamasÄ± KHK ile dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

TSK'dan bin 988; Emniyet'ten 7 bin 586 kiÅŸiye ihraÃ§
TSK'dan bin 988 Emniyet'ten 7 bin 586 kiÅŸiye ihraÃ§

Ankara'daki eylemde beÅŸ gÃ¶zaltÄ±
Ankara'daki eylemde beÅŸ gÃ¶zaltÄ±

BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinden KHK itirazÄ±
BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinden KHK itirazÄ±

MemurluÄŸa giriÅŸte 'gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ±' dÃ¶nemi
MemurluÄŸa giriÅŸte 'gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ±' dÃ¶nemi

15 Temmuz'da yaralananlara 'gazilik' payesi
15 Temmuz'da yaralananlara 'gazilik' payesi

RektÃ¶rlÃ¼k seÃ§imleri KHK ile kaldÄ±rÄ±ldÄ±
RektÃ¶rlÃ¼k seÃ§imleri KHK ile kaldÄ±rÄ±ldÄ±

AÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan Ã¶ÄŸretmenlerle ilgili yeni iddia
AÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan Ã¶ÄŸretmenlerle ilgili yeni iddia

Yeni KHK'larla 'maÄŸdurlar' gÃ¶reve iade edilecek
Yeni KHK'larla 'maÄŸdurlar' gÃ¶reve iade edilecek

KHK ile kapatÄ±lan 53 Ã¶zel okula izin Ã§Ä±ktÄ±
KHK ile kapatÄ±lan 53 Ã¶zel okula izin Ã§Ä±ktÄ±

AYM'den CHP'nin KHK talebine ret
AYM'den CHP'nin KHK talebine ret

CHP'nin OHAL ve KHK eleÅŸtirilerine AK Parti'den cevap
CHP'nin OHAL ve KHK eleÅŸtirilerine AK Parti'den cevap

CHP'den askeri hastaneler iÃ§in araÅŸtÄ±rma talebi
CHP'den askeri hastaneler iÃ§in araÅŸtÄ±rma talebi

Uygunsuz yayÄ±n yapan radyo KHK ile kapatÄ±ldÄ±
Uygunsuz yayÄ±n yapan radyo KHK ile kapatÄ±ldÄ±

Kamuda emeklilik iÅŸlemleri askÄ±ya alÄ±ndÄ±
Kamuda emeklilik iÅŸlemleri askÄ±ya alÄ±ndÄ±

AraÅŸtÄ±rma gÃ¶revlilerinden YÃ–K'e Ã–YP tepkisi
AraÅŸtÄ±rma gÃ¶revlilerinden YÃ–K'e Ã–YP tepkisi

Cezaevi yapÄ±mÄ±na hÄ±z veren dÃ¼zenleme
Cezaevi yapÄ±mÄ±na hÄ±z veren dÃ¼zenleme

ÃœÃ§ yeni KHK yayÄ±nlandÄ± | TAM METÄ°N
ÃœÃ§ yeni KHK yayÄ±nlandÄ± TAM METÄ°N

Dershane Ã¶ÄŸretmenleri okullara atanabilecek
Dershane Ã¶ÄŸretmenleri okullara atanabilecek

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki 158 kiÅŸinin Ã¶ÄŸrencilikle iliÅŸikleri kesildi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki 158 kiÅŸinin Ã¶ÄŸrencilikle iliÅŸikleri kesildi

Yeni kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararnameler yayÄ±nlandÄ±
Yeni kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararnameler yayÄ±nlandÄ±

Cezaevlerinden beÅŸ gÃ¼nde 22 bin tahliye
Cezaevlerinden beÅŸ gÃ¼nde 22 bin tahliye

Alpaslan Ã‡elik tahliye olamÄ±yor
Alpaslan Ã‡elik tahliye olamÄ±yor

Cezaevlerinden tahliyeler baÅŸladÄ±
Cezaevlerinden tahliyeler baÅŸladÄ±

Devlet kendisine deÄŸil halka karÅŸÄ± suÃ§larÄ± affetti
Devlet kendisine deÄŸil halka karÅŸÄ± suÃ§larÄ± affetti






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 