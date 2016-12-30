21:25, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

AYM'deki 41 personel kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±





Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, 667 SayÄ±lÄ± KHK uyarÄ±nca, 1 kadrolu raportÃ¶r, 4 raportÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 36 idari personel, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Anayasa MahkemesiÂ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ± ilan edilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda Ã§Ä±karÄ±lanÂ 667 SayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde KararnameÂ (KHK) kapsamÄ±nda, 1 kadrolu raportÃ¶r, 4 raportÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 36 personelinÂ kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verdi. Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, 667 SayÄ±lÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal KapsamÄ±nda AlÄ±nan Tedbirlere Ä°liÅŸkin Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'nin 4. maddesi kapsamÄ±nda daha Ã¶nce aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 68 personel hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmanÄ±n sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 1 kadrolu raportÃ¶r, 4 raportÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 36 idari personelin sÃ¶z konusu KHK'nin anÄ±lan maddesi uyarÄ±nca kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, 2 raportÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ± ile 13 idari personel hakkÄ±nda uygulanan aÃ§Ä±ÄŸa alma tedbirinin de kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, aÃ§Ä±ÄŸa alma tedbiri kaldÄ±rÄ±lanlarÄ±n bir kÄ±smÄ± da dahil olmak Ã¼zere diÄŸer personelle ilgili soruÅŸturmanÄ±n devam ettiÄŸi kaydedildi. Â

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