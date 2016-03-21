21:38, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

YÃ¼ksekova'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±na yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¼zenlemesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hakkari ValiliÄŸi, YÃ¼ksekova'da kÄ±smi olarak sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len sokaÄŸÄ± Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ile ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi:



"Ä°limiz YÃ¼ksekova Ä°lÃ§esi'nde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizin baÅŸarÄ±lÄ± operasyonu neticesinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n temel hak ve hÃ¼rriyetlerini rahatÃ§a kullanacaÄŸÄ± asayiÅŸ ve huzur ortamÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸ olup, kamu dÃ¼zenine yÃ¶nelik gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizce uygulanan tedbirlerin etkili bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesi ve kamu dÃ¼zeninin bozulmasÄ±nÄ±n Ã¶nlenmesi amacÄ±yla 24 AÄŸustos 2016 gÃ¼nÃ¼ ValiliÄŸimizce ilan edilen sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±, 26 AÄŸustos 2016 Cuma gÃ¼nÃ¼nden itibaren; her gÃ¼n sabah saat 06.00â€™den akÅŸam saat 23.00â€™a kadar olan saatler arasÄ±nda kÄ±smi zamanlÄ± olarak kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, diÄŸer saatler arasÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kÄ±smÃ® olarak devam edeceÄŸi ValiliÄŸimize ait resmi web sayfasÄ± ile gÃ¶rsel ve yazÄ±lÄ± basÄ±n yolu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bildirilmiÅŸti.31.12.2016 Cumartesi gÃ¼nÃ¼ yÄ±lbaÅŸÄ± mÃ¼nasebetiyle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ± programlarÄ±nÄ± rahat yapabilmeleri ve esnafÄ±mÄ±zÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rabilmeleri bakÄ±mÄ±ndan gÃ¶rÃ¼len lÃ¼zum Ã¼zerine kÄ±smi zamanlÄ± olarak devam eden sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± 31.12.2016 gÃ¼nÃ¼ saat 23.00 yerine saat 02.00 olarak deÄŸiÅŸtirilmesi ValiliÄŸimizce uygun gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r" denildi. Â