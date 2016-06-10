Ban Ki-mun BM'ye veda etti

M Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 10 yÄ±llÄ±k gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan New York'taki Genel Merkez'de personele veda ederek BM'den ayrÄ±ldÄ±.Â
Ban, ayrÄ±lmadan Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± veda konuÅŸmasÄ±nda BM Genel Sekreteri olarak gÃ¶rev yapmaktanÂ gurur duyduÄŸunu sÃ¶yledi.Â
Genel Sekreter Ban, kendisine veda etmek iÃ§in toplanan personele teÅŸekkÃ¼r ettikten sonra BM'den ayrÄ±ldÄ±
BM'ninÂ 9. Genel Sekreteri olarak seÃ§ilen Portekizli Antonio Guterres ise 1 Ocak'ta gÃ¶reve baÅŸlayacak.Â
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KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Cenevre'de 9-12 Ocak'ta yapÄ±lacak KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri ile ilgili, "Yeni bir KÄ±brÄ±s'Ä± oluÅŸturmak iÃ§in Cenevre'ye gideceÄŸiz' ifadesini kullandÄ±
OrtadoÄŸu, 2016'da da dÃ¼nyadaki krizlerin ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n merkezinde yer aldÄ±
ABD'de kuÅŸkusuz baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi ve Ã¼nlÃ¼ iÅŸ adamÄ± Donald Trump'Ä±n sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde seÃ§imi kazanmasÄ± 2016 gÃ¼ndemine damgasÄ±nÄ± vurdu
10 yÄ±ldÄ±r BM Genel SekreterliÄŸi gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Ban, personele veda ederek BM'den ayrÄ±ldÄ±
Arama motoru Googleâ€™da bu yÄ±l Suudi Arabistan'da en Ã§ok iÅŸ bulma ve iÅŸ kurma projesi, MÄ±sÄ±râ€™da lise sÄ±nav sonuÃ§larÄ±, BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™nde ise Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± kelimeleri arandÄ±
Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin yasaÄŸÄ±na raÄŸmen 9 Ocak'Ä±n SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼ olarak kutlanmasÄ± iÃ§in eylÃ¼l ayÄ±nda referandum dÃ¼zenleyen Dodik, ÅŸÃ¼pheli sÄ±fatÄ±yla savcÄ±lÄ±kta ifade verdi
Fransa'da yeni yÄ±l kutlamalarÄ± nedeniyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nÄ±rken, 100 binden fazla polis, jandarma ve asker muhtemel terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶nleme ve asayiÅŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in seferber edilecek
Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda BeÅŸar Esad rejimi gÃ¼Ã§leri ile muhalifler arasÄ±nda gece yarÄ±sÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ateÅŸkes, rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± silahlÄ± gruplarÄ±nÄ±n artan ihlallerine maruz kalÄ±yor
Suriye'de ateÅŸkes mutabakatÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi'ne sunuldu. Rusya, ateÅŸkes mutabakatÄ±nÄ±n cumartesi gÃ¼nÃ¼ oylanmasÄ±nÄ± istedi.
Suriye'nin Ã§eÅŸitli kentlerinde cuma namazÄ± sonrasÄ± "Devrim bizi birleÅŸtiriyor" adÄ± altÄ±nda yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin uzun bir aradan sonra El Bab'da operasyona katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye'de saÄŸlanan ateÅŸkesten Ã¶tÃ¼rÃ¼ tebrik dileklerini iletti
Uygur bÃ¶lgesinde bulunan Ã‡in KomÃ¼nist Parti ofisine silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmada beÅŸ kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Putin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ABD'li diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz. Washington'la ilgili adÄ±m atmadan Ã¶nce Trump'Ä±n ne yapacaÄŸÄ±na bekleyeceÄŸiz." dedi
Amerika'nÄ±n Guantanamo'da 13 yÄ±l boyunca iÅŸkenceyle gÃ¶zaltÄ±nda tuttuktan sonra serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ yerleÅŸtirildiÄŸi Uruguay'da dÃ¼nya evine girdi.
Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Sosyal Demokrat Parti'nin Ã¶nerdiÄŸi Sorin Grindeanu'yu baÅŸbakan olarak gÃ¶revlendirdi