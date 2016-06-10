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23:05, 30 AralÄ±k 2016 Cuma
Avrupa
21:41, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

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Ban Ki-mun BM'ye veda etti
Ban Ki-mun BM'ye veda etti

10 yÄ±ldÄ±r BM Genel SekreterliÄŸi gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Ban, personele veda ederek BM'den ayrÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

M Genel Sekreteri Ban Ki-mun, 10 yÄ±llÄ±k gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan New York'taki Genel Merkez'de personele veda ederek BM'den ayrÄ±ldÄ±.Â 

Ban, ayrÄ±lmadan Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± veda konuÅŸmasÄ±nda BM Genel Sekreteri olarak gÃ¶rev yapmaktanÂ gurur duyduÄŸunu sÃ¶yledi.Â 

Genel Sekreter Ban, kendisine veda etmek iÃ§in toplanan personele teÅŸekkÃ¼r ettikten sonra BM'den ayrÄ±ldÄ±

BM'ninÂ 9. Genel Sekreteri olarak seÃ§ilen Portekizli Antonio Guterres ise 1 Ocak'ta gÃ¶reve baÅŸlayacak.Â 

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