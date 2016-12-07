21:45, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

'ByLock' kullanan 100 rÃ¼tbeli asker tutuklandÄ±



Foto: ArÅŸiv

FETÃ–'nÃ¼n TSK'daki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 107 rÃ¼tbeli askerden 100'Ã¼ tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 107Â rÃ¼tbeli askerden 100'Ã¼ tutuklandÄ±. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosunca,Â TSKÂ iÃ§erisinde gÃ¶rev yapan ve "ByLock" kullanan Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k SuÃ§larÄ±yla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± ekipler tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, aralarÄ±ndaÂ muvazzaf subaylarÄ±n da bulunduÄŸu 107 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. ÅžÃ¼pheli 107 kiÅŸi, bu sabah soruÅŸturmanÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±na sevk edildi. SavcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle nÃ¶betÃ§i hakimliÄŸe Ã§Ä±karÄ±lan ÅŸÃ¼phelilerden 100'Ã¼ tutuklandÄ±, diÄŸer 7 kiÅŸi ise "Etkin PiÅŸmanlÄ±k YasasÄ±"ndan faydalanarak adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 58 Ä°LDE 17 ARALIK'TA 2 AYRI OPERASYON YAPILMIÅžTIÂ SoruÅŸturma kapsamÄ±nda Kara, Hava ve Deniz kuvvet komutanlÄ±klarÄ±nda Ã§eÅŸitli rÃ¼tbelerde gÃ¶revli 575 asker hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilmiÅŸti. Ä°stanbul merkezli 58 ilde 17 AralÄ±k'ta 2 ayrÄ± operasyon dÃ¼zenlenmiÅŸ ve haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilenlerden 351'i yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. AralarÄ±nda muvazzaf subay ve astsubaylarÄ±n da bulunduÄŸu belirtilen 179 kiÅŸinin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu sayÄ±sÄ± 161'e yÃ¼kselirken "Etkin PiÅŸmanlÄ±k YasasÄ±"ndan faydalanan 11 kiÅŸi ise serbest kaldÄ±.Â

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