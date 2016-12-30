22:05, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankapark'ta incelemelerde bulundu





BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k tema parklarÄ±ndan olan Ankapark'ta incelemelerde bulundu, proje hakkÄ±nda bilgi aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k tema parklarÄ±ndan olanÂ Ankapark'ta incelemelerde bulundu. BaÅŸbakanlÄ±k kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, YÄ±ldÄ±rÄ±m, Sincan'daki programÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yenimahalle'de bulunan Ankapark'a geÃ§ti. Ä°ÅŸÃ§i parkasÄ± giyen YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k tema parklarÄ±ndan olan ve Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesince yapÄ±mÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ankapark'Ä± gezdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda aÃ§Ä±lmasÄ± planlanan proje hakkÄ±nda BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek'ten bilgi aldÄ±. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, iÅŸÃ§ilerle hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± da Ã§ektirdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m'a, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatih Åžahin, AK Parti Ankara Ä°l BaÅŸkanÄ± Mustafa Nedim YamalÄ± ile diÄŸer yetkililer eÅŸlik etti.Â

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