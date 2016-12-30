DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
23:05, 30 AralÄ±k 2016 Cuma
GÃ¼ncel
22:07, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

  • PaylaÅŸ
Eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 2 kiÅŸiye 'FETÃ–' tutuklamasÄ±
Eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 2 kiÅŸiye 'FETÃ–' tutuklamasÄ±
Foto: ArÅŸiv

Ankara'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankara'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 eskiÂ Ã–SYMÂ Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma doÄŸrultusunda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 4 kiÅŸi, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye getirildi.

SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren ÅŸÃ¼phelilerden 2'si adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lma, 2'si ise tutuklama talebiyle nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerince sorgulanan zanlÄ±lardan 2'si tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi, diÄŸer 2'si ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verildi.

ÅžÃ¼phelilerin, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile meslekten ihraÃ§ edildikleri Ã¶ÄŸrenildi.



Ä°lgili Konular 15 Temmuz darbe giriÅŸimi FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
BartÄ±n'da 'ByLock' kullanan dÃ¶rt kiÅŸi tutuklandÄ±
BartÄ±n'da 'ByLock' kullanan dÃ¶rt kiÅŸi tutuklandÄ±

BartÄ±n'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan yoÄŸun telefon diplomasisi
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan yoÄŸun telefon diplomasisi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rusya ve Ä°ngiltere dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 2 kiÅŸiye 'FETÃ–' tutuklamasÄ±
Eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 2 kiÅŸiye 'FETÃ–' tutuklamasÄ±

Ankara'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±.
YÄ±ldÄ±rÄ±m Ankapark'ta incelemelerde bulundu
YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankapark'ta incelemelerde bulundu

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k tema parklarÄ±ndan olan Ankapark'ta incelemelerde bulundu, proje hakkÄ±nda bilgi aldÄ±
ByLock' kullanan 100 rÃ¼tbeli asker tutuklandÄ±
'ByLock' kullanan 100 rÃ¼tbeli asker tutuklandÄ±

FETÃ–'nÃ¼n TSK'daki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 107 rÃ¼tbeli askerden 100'Ã¼ tutuklandÄ±
YÃ¼ksekova'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±na yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¼zenlemesi
YÃ¼ksekova'daki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±na yÄ±lbaÅŸÄ± dÃ¼zenlemesi

Hakkari ValilÄŸi, 23.00 ile 06.00 saatleri arasÄ±nda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n, yÄ±lbaÅŸÄ±nda, 1 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ 02.00 ile 06.00 saatleri arasÄ±nda uygulanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
AYM'deki 41 personel kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
AYM'deki 41 personel kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, 667 SayÄ±lÄ± KHK uyarÄ±nca, 1 kadrolu raportÃ¶r, 4 raportÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 36 idari personel, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
Ã‡avuÅŸoÄŸlu MutabakatÄ± ihlal etmek isteyenler var
Ã‡avuÅŸoÄŸlu: MutabakatÄ± ihlal etmek isteyenler var

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'deki ateÅŸkes konusunda, "DÃ¼n itibarÄ±yla da mutabakat saÄŸladÄ±k. GÃ¶rÃ¼yorsunuz ihlal etmek isteyenler var. Bunu kÄ±skanÄ±p ateÅŸi kÃ¶rÃ¼klemek isten gruplar, Ã¼lkeler var" dedi
Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±
Gazeteci Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±

Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±
Eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 29 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±
Eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 29 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 45 eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 29'u tutuklandÄ±
AltÄ± ilde elektrik kesintisi
AltÄ± ilde elektrik kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in bazÄ± ilÃ§elerinde, 2 Ocak gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek
Diyanet'ten yÄ±lbaÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±
Diyanet'ten yÄ±lbaÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve bÃ¼tÃ¼n camilerde okutulan Cuma hutbesinde yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±na iliÅŸkin uyarÄ± yapÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'daki raylÄ± sistem hatlarÄ±na 'yÄ±lbaÅŸÄ±' ayarÄ±
Ä°stanbul'daki raylÄ± sistem hatlarÄ±na 'yÄ±lbaÅŸÄ±' ayarÄ±

YÄ±lÄ±n son gecesi iÃ§in Ä°stanbul'da tÃ¼m raylÄ± sistem hatlarÄ±nÄ±n saat 02.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ä°badi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°badi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar El Ä°badi'nin telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra terÃ¶rle ortak mÃ¼cadele konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
Ä°stanbul'daki planlÄ± elektrik kesintileri iptal
Ä°stanbul'daki planlÄ± elektrik kesintileri iptal

Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±na elektrik daÄŸÄ±tan BEDAÅž, 30, 31 AralÄ±k ve 1 Ocak'taki planlÄ± elektrik kesintilerini iptal etti. Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±, "KÄ±sa sÃ¼rede Ä°stanbul'un tamamÄ±na elektrik verilmesi saÄŸlanacaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Van'da yedi ilÃ§ede Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgeleri
Van'da yedi ilÃ§ede Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgeleri

Van'Ä±n BaÅŸkale, ErciÅŸ, Ã‡aldÄ±ran, Ã‡atak, GevaÅŸ, Ä°pekyolu ve GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi

Haberler

BartÄ±n'da 'ByLock' kullanan dÃ¶rt kiÅŸi tutuklandÄ±
BartÄ±n'da 'ByLock' kullanan dÃ¶rt kiÅŸi tutuklandÄ±

'ByLock' kullanan 100 rÃ¼tbeli asker tutuklandÄ±
ByLock' kullanan 100 rÃ¼tbeli asker tutuklandÄ±

AYM'deki 41 personel kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
AYM'deki 41 personel kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 29 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±
Eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 29 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

Muvazzaf 61 rÃ¼tbeli askere tutuklama
Muvazzaf 61 rÃ¼tbeli askere tutuklama

SavcÄ±: Darbeden iki ay Ã¶nce 'dedikodusu' baÅŸlamÄ±ÅŸ
SavcÄ± Darbeden iki ay Ã¶nce 'dedikodusu' baÅŸlamÄ±ÅŸ

AK Parti'de FETÃ–'den ihraÃ§ sayÄ±sÄ± 34
AK Parti'de FETÃ–'den ihraÃ§ sayÄ±sÄ± 34

Rize'de FETÃ– iddianamesi kabul edildi
Rize'de FETÃ– iddianamesi kabul edildi

Alanya'da FETÃ–/PDY operasyonu
Alanya'da FETÃ– PDY operasyonu

Ä°stanbul'daki FETÃ– davasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼n
Ä°stanbul'daki FETÃ– davasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼n

FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na ikinci operasyon
FETÃ–'nÃ¼n askeri yapÄ±lanmasÄ±na ikinci operasyon

BeÅŸ ilde polislere FETÃ– operasyonu
BeÅŸ ilde polislere FETÃ– operasyonu

Ä°tirafÃ§Ä± hakim-savcÄ±lar mesleÄŸe dÃ¶nemeyecek
Ä°tirafÃ§Ä± hakim-savcÄ±lar mesleÄŸe dÃ¶nemeyecek

22 ilde FETÃ– operasyonu; 34 asker gÃ¶zaltÄ±nda
22 ilde FETÃ– operasyonu 34 asker gÃ¶zaltÄ±nda

KÄ±rÄ±kkale'de Ã¼Ã§ FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ±na tahliye
KÄ±rÄ±kkale'de Ã¼Ã§ FETÃ– sanÄ±ÄŸÄ±na tahliye

FETÃ– davasÄ±nda sanÄ±k savunmalarÄ± baÅŸladÄ±
FETÃ– davasÄ±nda sanÄ±k savunmalarÄ± baÅŸladÄ±

HukukÃ§ulardan FETÃ– davasÄ±na mÃ¼dahillik talebi
HukukÃ§ulardan FETÃ– davasÄ±na mÃ¼dahillik talebi

Deniz Kuvvetleri'nde 45 kiÅŸiye ByLock gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Deniz Kuvvetleri'nde 45 kiÅŸiye ByLock gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Manisa'da FETÃ–/PDY operasyonunda 12 polis gÃ¶zaltÄ±nda
Manisa'da FETÃ– PDY operasyonunda 12 polis gÃ¶zaltÄ±nda

ÃœÃ§ futbolcu hakkÄ±ndaki FETÃ– iddianamesi kabul edildi
ÃœÃ§ futbolcu hakkÄ±ndaki FETÃ– iddianamesi kabul edildi

ÅžanlÄ±urfa'da FETÃ– operasyonu, 14 gÃ¶zaltÄ±
ÅžanlÄ±urfa'da FETÃ– operasyonu 14 gÃ¶zaltÄ±

FETÃ– iÃ§in yeni iddianame
FETÃ– iÃ§in yeni iddianame

Manisa'da 21 FETÃ–/PDY gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Manisa'da 21 FETÃ– PDY gÃ¶zaltÄ±sÄ±

FETÃ–'ye finansal desteÄŸe 32 tutuklama
FETÃ–'ye finansal desteÄŸe 32 tutuklama

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 54 gazetecinin tÃ¼m malvarlÄ±ÄŸÄ±na el konuldu
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 54 gazetecinin tÃ¼m malvarlÄ±ÄŸÄ±na el konuldu

UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Ã‡elik'e FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Ã‡elik'e FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Erzincan'daki FETÃ–/PDY davasÄ± baÅŸladÄ±
Erzincan'daki FETÃ– PDY davasÄ± baÅŸladÄ±

20 hakim ve savcÄ± gÃ¶zaltÄ±nda
20 hakim ve savcÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ–'den tutuklu Ã¶zel harekatÃ§Ä± Albaya tahliye
FETÃ–'den tutuklu Ã¶zel harekatÃ§Ä± Albaya tahliye

30 Ä°lde FETÃ– operasyonu
30 Ä°lde FETÃ– operasyonu

Eski rektÃ¶re FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±
Eski rektÃ¶re FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±

Bursa'da FETÃ– iddianamesi mahkemeye sunuldu
Bursa'da FETÃ– iddianamesi mahkemeye sunuldu

DoÄŸubeyazÄ±t'ta FETÃ– operasyonu
DoÄŸubeyazÄ±t'ta FETÃ– operasyonu

FETÃ– davasÄ±nda ilk hapis cezasÄ±
FETÃ– davasÄ±nda ilk hapis cezasÄ±

MEB'de 614 gÃ¶reve iade
MEB'de 614 gÃ¶reve iade

Adana'daki FETÃ– davasÄ±nda ikinci duruÅŸma
Adana'daki FETÃ– davasÄ±nda ikinci duruÅŸma

FETÃ– davasÄ±nda 2'nci iddianame kabul edildi
FETÃ– davasÄ±nda 2'nci iddianame kabul edildi

GÃ¼len'in doktoru iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten
GÃ¼len'in doktoru iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten

ÃœÃ§ eski askeri ataÅŸe tutuklandÄ±
ÃœÃ§ eski askeri ataÅŸe tutuklandÄ±

KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda tutuklama
KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda tutuklama

30 kaymakam FETÃ–'den tutuklandÄ±
30 kaymakam FETÃ–'den tutuklandÄ±

DoÄŸan Holding Ankara temsilcisine tutuklama talebi
DoÄŸan Holding Ankara temsilcisine tutuklama talebi

5'i profesÃ¶r 7 akademisyen tutuklandÄ±
5'i profesÃ¶r 7 akademisyen tutuklandÄ±

Antalya'da FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ±: 43 gÃ¶zaltÄ±
Antalya'da FETÃ– PDY soruÅŸturmasÄ± 43 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul Ãœniversitesi'ndeki operasyonda 51 kiÅŸi yakalandÄ±
Ä°stanbul Ãœniversitesi'ndeki operasyonda 51 kiÅŸi yakalandÄ±

Aksaray'daki FETÃ– operasyonunda 17 tutuklama
Aksaray'daki FETÃ– operasyonunda 17 tutuklama

Eski Batman Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Okan tutuklandÄ±
Eski Batman Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Okan tutuklandÄ±

NATO'daki TÃ¼rk subaylarÄ±n yarÄ±sÄ± FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi
NATO'daki TÃ¼rk subaylarÄ±n yarÄ±sÄ± FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi

Ä°stanbul Ãœniversitesi'ne FETÃ– operasyonu
Ä°stanbul Ãœniversitesi'ne FETÃ– operasyonu

SÃ¼t sektÃ¶rÃ¼ devine FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
SÃ¼t sektÃ¶rÃ¼ devine FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

AÄ°HM'den FETÃ– Ã¼yelerine ret
AÄ°HM'den FETÃ– Ã¼yelerine ret

FETÃ–'nÃ¼n 20 ildeki Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±na operasyon
FETÃ–'nÃ¼n 20 ildeki Ã¶ÄŸrenci yurtlarÄ±na operasyon

Ä°stanbul'da 'KozanlÄ± Ã–mer' operasyonu
Ä°stanbul'da 'KozanlÄ± Ã–mer' operasyonu

YargÄ±tay BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan FETÃ– iÃ§in Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸ
YargÄ±tay BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'ndan FETÃ– iÃ§in Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸ

Siirt'te 53 kiÅŸiye FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Siirt'te 53 kiÅŸiye FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Denizli'de FETÃ– operasyonunda 26 gÃ¶zaltÄ±
Denizli'de FETÃ– operasyonunda 26 gÃ¶zaltÄ±

FETÃ– mensuplarÄ± Yunanistan'a kaÃ§arken yakalandÄ±
FETÃ– mensuplarÄ± Yunanistan'a kaÃ§arken yakalandÄ±

YÄ±ldÄ±z Teknik'te 14 akademisyen tutuklandÄ±
YÄ±ldÄ±z Teknik'te 14 akademisyen tutuklandÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nÄ±n kritik ismi yakalandÄ±
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nÄ±n kritik ismi yakalandÄ±

Ä°ddianameden: FETÃ– dinlemeleri yabancÄ± servislere gitti
Ä°ddianameden FETÃ– dinlemeleri yabancÄ± servislere gitti

AkÄ±n Ä°pek Ä°ngiltere'den istenecek
AkÄ±n Ä°pek Ä°ngiltere'den istenecek

Ã‡anakkale'de FETÃ–/PDY'den 3 tutuklu
Ã‡anakkale'de FETÃ– PDY'den 3 tutuklu

FETÃ–'nÃ¼n 3 mahrem sorumlusu ve 3 subay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
FETÃ–'nÃ¼n 3 mahrem sorumlusu ve 3 subay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Erzincan'da ilÃ§e belediye baÅŸkanÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±
Erzincan'da ilÃ§e belediye baÅŸkanÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±

Siirt'te akademisyenlere FETÃ– operasyonu
Siirt'te akademisyenlere FETÃ– operasyonu

FETÃ–'nÃ¼n futbol iddianamesi tamamlandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n futbol iddianamesi tamamlandÄ±

Adana'da yedi hakim ve savcÄ± gÃ¶zaltÄ±nda
Adana'da yedi hakim ve savcÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

192 hakim ve savcÄ±ya soruÅŸturma
192 hakim ve savcÄ±ya soruÅŸturma

Ä°zmir'de FETÃ– operasyonu; 52 gÃ¶zaltÄ±
Ä°zmir'de FETÃ– operasyonu 52 gÃ¶zaltÄ±

AydÄ±n'daki FETÃ– operasyonunda 18 tutuklama
AydÄ±n'daki FETÃ– operasyonunda 18 tutuklama

Ã‡orum'da 30 kiÅŸiye FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Ã‡orum'da 30 kiÅŸiye FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Koza grubu yurtdÄ±ÅŸÄ±na 34 ton altÄ±n kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ
Koza grubu yurtdÄ±ÅŸÄ±na 34 ton altÄ±n kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸ

Hatay'da 31 polis ByLock'tan gÃ¶zaltÄ±nda
Hatay'da 31 polis ByLock'tan gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ– zanlÄ±sÄ± cezaevinde Ã¶ldÃ¼
FETÃ– zanlÄ±sÄ± cezaevinde Ã¶ldÃ¼

Ä°stanbul merkezli FETÃ– operasyonunda 20 tutuklama
Ä°stanbul merkezli FETÃ– operasyonunda 20 tutuklama

Batman Ãœniversitesinde FETÃ– operasyonu
Batman Ãœniversitesinde FETÃ– operasyonu

Sivas'ta askerlere FETÃ– operasyonu
Sivas'ta askerlere FETÃ– operasyonu

Hatay'da FETÃ–/PDY operasyonu
Hatay'da FETÃ– PDY operasyonu

Konya'da FETÃ–/PDY operasyonu: 17 gÃ¶zaltÄ±
Konya'da FETÃ– PDY operasyonu 17 gÃ¶zaltÄ±

Bursa'daki FETÃ– operasyonunda 22 kiÅŸi daha tutuklandÄ±
Bursa'daki FETÃ– operasyonunda 22 kiÅŸi daha tutuklandÄ±

AK Parti'li eski vekil tutuklandÄ±
AK Parti'li eski vekil tutuklandÄ±

Malatya'da 14 polise gÃ¶zaltÄ±
Malatya'da 14 polise gÃ¶zaltÄ±

Akfa ve Fi YapÄ± FETÃ– ÅŸÃ¼phelilerine tahliye
Akfa ve Fi YapÄ± FETÃ– ÅŸÃ¼phelilerine tahliye

AK Parti'li eski yÃ¶neticiye FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
AK Parti'li eski yÃ¶neticiye FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±nda sanÄ±klar birbirine dÃ¼ÅŸtÃ¼
FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ±nda sanÄ±klar birbirine dÃ¼ÅŸtÃ¼

'JeansBiri' hesabÄ±nÄ±n sahibi tutuklandÄ±
JeansBiri' hesabÄ±nÄ±n sahibi tutuklandÄ±

Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama kararÄ±
Ä°hsan Kalkavan hakkÄ±nda yakalama kararÄ±

FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ± baÅŸladÄ±
FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ± baÅŸladÄ±

Silivri Cezaevi MÃ¼dÃ¼rÃ¼'ne Bylock gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Silivri Cezaevi MÃ¼dÃ¼rÃ¼'ne Bylock gÃ¶zaltÄ±sÄ±

FETÃ– operasyonunda 60 pilot iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
FETÃ– operasyonunda 60 pilot iÃ§in gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

KÄ±rÅŸehir'de FETÃ–/PDY davasÄ± baÅŸladÄ±
KÄ±rÅŸehir'de FETÃ– PDY davasÄ± baÅŸladÄ±

Akademisyen Ã§ift sÄ±nÄ±rda yakalandÄ±
Akademisyen Ã§ift sÄ±nÄ±rda yakalandÄ±

Edirne merkezli FETÃ– operasyonu: 15 gÃ¶zaltÄ±
Edirne merkezli FETÃ– operasyonu 15 gÃ¶zaltÄ±

Ä°ngiltere'deki 30 Ã¶ÄŸrencinin bursu kesildi
Ä°ngiltere'deki 30 Ã¶ÄŸrencinin bursu kesildi

FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ± baÅŸlÄ±yor
FETÃ– Ã§atÄ± davasÄ± baÅŸlÄ±yor

11 ilde FETÃ– operasyonu
11 ilde FETÃ– operasyonu

Ankara Emniyetinde 9 ByLock gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Ankara Emniyetinde 9 ByLock gÃ¶zaltÄ±sÄ±

YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversite'nde 103 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversite'nde 103 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

YTÃœ'de FETÃ– operasyonu
YTÃœ'de FETÃ– operasyonu

Cahit Paksoy'un tahliyesine itiraz
Cahit Paksoy'un tahliyesine itiraz

Pilotlara FETÃ– operasyonunda 17 tutuklama
Pilotlara FETÃ– operasyonunda 17 tutuklama

203 hakim ve savcÄ±ya ihraÃ§
203 hakim ve savcÄ±ya ihraÃ§

Adana'da FETÃ– operasyonunda 19 gÃ¶zaltÄ±
Adana'da FETÃ– operasyonunda 19 gÃ¶zaltÄ±

3 bin emniyet mensubu gÃ¶reve iade edildi
3 bin emniyet mensubu gÃ¶reve iade edildi

FETÃ–'nÃ¼n polis okulu sorumlularÄ±na operasyon
FETÃ–'nÃ¼n polis okulu sorumlularÄ±na operasyon

Dokuz ilde FETÃ– operasyonu; 15 gÃ¶zaltÄ±
Dokuz ilde FETÃ– operasyonu 15 gÃ¶zaltÄ±

HSYK: 3 bin 456 hakim ve savcÄ± ihraÃ§ edildi
HSYK 3 bin 456 hakim ve savcÄ± ihraÃ§ edildi

Tokat'ta 30 hakim ve savcÄ± gÃ¶zaltÄ±nda
Tokat'ta 30 hakim ve savcÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

Kastamonu'da 10 kiÅŸi ByLock'tan tutuklandÄ±
Kastamonu'da 10 kiÅŸi ByLock'tan tutuklandÄ±

Adana'da 103 iÅŸadamÄ± hakkÄ±nda iddianame
Adana'da 103 iÅŸadamÄ± hakkÄ±nda iddianame

310 askere uzaklaÅŸtÄ±rma ve ihraÃ§ kararÄ±
310 askere uzaklaÅŸtÄ±rma ve ihraÃ§ kararÄ±

Cumhuriyet gazetesi Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± tutuklandÄ±
Cumhuriyet gazetesi Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± tutuklandÄ±

Bulgaristan'da 11 imama FETÃ– ihracÄ±
Bulgaristan'da 11 imama FETÃ– ihracÄ±

Siirt'te FETÃ–/PDY operasyonu: 27 gÃ¶zaltÄ±
Siirt'te FETÃ– PDY operasyonu 27 gÃ¶zaltÄ±

Eski HSYK Genel Sekreteri sahte kimlikle yakalandÄ±
Eski HSYK Genel Sekreteri sahte kimlikle yakalandÄ±

31 saÄŸlÄ±k personeli gÃ¶zaltÄ±nda
31 saÄŸlÄ±k personeli gÃ¶zaltÄ±nda

72 bin 720 kiÅŸi kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
72 bin 720 kiÅŸi kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Kayseri'deki FETÃ– davasÄ± devam ediyor
Kayseri'deki FETÃ– davasÄ± devam ediyor

Jandarma'ya FETÃ– operasyonunda bin 218 gÃ¶revden alma
Jandarma'ya FETÃ– operasyonunda bin 218 gÃ¶revden alma

Bir FETÃ– operasyonu da Ä°zmir'de
Bir FETÃ– operasyonu da Ä°zmir'de

Ä°stanbul'da akademisyenlere FETÃ– operasyonu
Ä°stanbul'da akademisyenlere FETÃ– operasyonu

Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n iki baldÄ±zÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Adil Ã–ksÃ¼z'Ã¼n iki baldÄ±zÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara'daki 137 Ã¶ÄŸretim Ã¼yesine gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Ankara'daki 137 Ã¶ÄŸretim Ã¼yesine gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Aksaray MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼'nde 18 gÃ¶zaltÄ±
Aksaray MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼'nde 18 gÃ¶zaltÄ±

Kars merkezli altÄ± ilde FETÃ– operasyonu
Kars merkezli altÄ± ilde FETÃ– operasyonu

BilirkiÅŸide de Bylock Ã§Ä±ktÄ±
BilirkiÅŸide de Bylock Ã§Ä±ktÄ±

Adana'da 21 MEB personeli gÃ¶zaltÄ±nda
Adana'da 21 MEB personeli gÃ¶zaltÄ±nda

Ã‡ankÄ±rÄ± merkezli FETÃ– operasyonunda 15 gÃ¶zaltÄ±
Ã‡ankÄ±rÄ± merkezli FETÃ– operasyonunda 15 gÃ¶zaltÄ±

YargÄ±tay eski Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±nda
YargÄ±tay eski Ã¼yesi gÃ¶zaltÄ±nda

Bir FETÃ– davasÄ± da UÅŸak'ta
Bir FETÃ– davasÄ± da UÅŸak'ta

Kayseri'deki FETÃ– davasÄ± baÅŸladÄ±
Kayseri'deki FETÃ– davasÄ± baÅŸladÄ±

RTÃœK'te 'FETÃ–' operasyonu! 28 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
RTÃœK'te 'FETÃ–' operasyonu 28 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

TMSF'nin 500 ÅŸirketi oldu
TMSF'nin 500 ÅŸirketi oldu

Kayseri'de FETÃ– operasyonunda 16 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Kayseri'de FETÃ– operasyonunda 16 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Ä°ddianame: ErdoÄŸan dinlenip kayÄ±tlar ABD'ye gÃ¶nderildi
Ä°ddianame ErdoÄŸan dinlenip kayÄ±tlar ABD'ye gÃ¶nderildi

Eski TuÄŸamiral ArabacÄ± tutuklandÄ±
Eski TuÄŸamiral ArabacÄ± tutuklandÄ±

TuÄŸamiral ArabacÄ± tutuklandÄ±
TuÄŸamiral ArabacÄ± tutuklandÄ±

FETÃ–'den bir bÃ¼rokrata daha tutuklama
FETÃ–'den bir bÃ¼rokrata daha tutuklama

IÄŸdÄ±r Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ gÃ¶zaltÄ±nda
IÄŸdÄ±r Ãœniversitesi rektÃ¶rÃ¼ gÃ¶zaltÄ±nda

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan pilot sayÄ±sÄ± 63 oldu
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan pilot sayÄ±sÄ± 63 oldu

Konya'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 18 asker tutuklandÄ±
Konya'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 18 asker tutuklandÄ±

Denizli'de 25 iÅŸ adamÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda
Denizli'de 25 iÅŸ adamÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

JeansBiri'nin yakalandÄ±ÄŸÄ± evde 236 bin dolar Ã§Ä±ktÄ±
JeansBiri'nin yakalandÄ±ÄŸÄ± evde 236 bin dolar Ã§Ä±ktÄ±

Erzurum'da ilk FETÃ– davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±
Erzurum'da ilk FETÃ– davasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±

FETÃ– mensubu Ã¼niversite personeline tutuklama
FETÃ– mensubu Ã¼niversite personeline tutuklama

Onlarca askeri personele uzaklaÅŸtÄ±rma
Onlarca askeri personele uzaklaÅŸtÄ±rma

'JeansBiri' yakalandÄ±
JeansBiri' yakalandÄ±

UlusalcÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ FETÃ–'cÃ¼ iÃ§in yakalama kararÄ±
UlusalcÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ FETÃ–'cÃ¼ iÃ§in yakalama kararÄ±

DÃ¶rt emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ FETÃ–'den tutuklandÄ±
DÃ¶rt emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ FETÃ–'den tutuklandÄ±

DÃ¶nmeyen FETÃ– mensuplarÄ± vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±lacak
DÃ¶nmeyen FETÃ– mensuplarÄ± vatandaÅŸlÄ±ktan Ã§Ä±karÄ±lacak

Eski Yalova Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ tutuklandÄ±
Eski Yalova Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ tutuklandÄ±

ÃœÃ§ askeri ataÅŸe FETÃ–'den tutuklandÄ±
ÃœÃ§ askeri ataÅŸe FETÃ–'den tutuklandÄ±

Ä°hraÃ§ edilenler iÃ§in yargÄ± yolu
Ä°hraÃ§ edilenler iÃ§in yargÄ± yolu

Gaziantep'te FETÃ– iddianamesi kabul edildi
Gaziantep'te FETÃ– iddianamesi kabul edildi

Eski Giresun Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± tutuklandÄ±
Eski Giresun Jandarma BÃ¶lge KomutanÄ± tutuklandÄ±

Osman Ã–zsoy Kanada'da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
Osman Ã–zsoy Kanada'da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Erzincan'da eski Baro BaÅŸkanÄ± FETÃ–/PDYâ€™den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Erzincan'da eski Baro BaÅŸkanÄ± FETÃ– PDY den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

ÃœÃ§ FETÃ– zanlÄ±sÄ± Yunanistan'a kaÃ§arken yakalandÄ±
ÃœÃ§ FETÃ– zanlÄ±sÄ± Yunanistan'a kaÃ§arken yakalandÄ±

Bucak Belediye BaÅŸkanÄ± Mutlu tutuklandÄ±
Bucak Belediye BaÅŸkanÄ± Mutlu tutuklandÄ±

MEB'de 28 bin personel FETÃ–'den ihraÃ§ edildi
MEB'de 28 bin personel FETÃ–'den ihraÃ§ edildi

Kazakistan hÃ¼kÃ¼meti FETÃ– okullarÄ±na el koydu
Kazakistan hÃ¼kÃ¼meti FETÃ– okullarÄ±na el koydu

Eski TÄ°B Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n hesabÄ±ndan 1 milyon dolar Ã§Ä±ktÄ±
Eski TÄ°B Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n hesabÄ±ndan 1 milyon dolar Ã§Ä±ktÄ±

Pensilvanya'ya altÄ±n sevkiyatÄ± iddianamesi kabul edildi
Pensilvanya'ya altÄ±n sevkiyatÄ± iddianamesi kabul edildi

Yunanistan'da yakalanan kaÃ§ak iki TÃ¼rk tutuklandÄ±
Yunanistan'da yakalanan kaÃ§ak iki TÃ¼rk tutuklandÄ±

2 bin 635 MEB personeli tutuklandÄ±
2 bin 635 MEB personeli tutuklandÄ±

Kayyumdaki ÅŸirketin kasasÄ±nÄ± boÅŸaltÄ±rken yakalandÄ±lar
Kayyumdaki ÅŸirketin kasasÄ±nÄ± boÅŸaltÄ±rken yakalandÄ±lar

NATO'da gÃ¶revli subaylara tutuklama
NATO'da gÃ¶revli subaylara tutuklama

Batman'da 192 kamu personeli tutuklandÄ±
Batman'da 192 kamu personeli tutuklandÄ±

YargÄ±da Bylock operasyonu; 189 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
YargÄ±da Bylock operasyonu 189 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Darbe soruÅŸturmasÄ±nda dÃ¶rt rÃ¼tbeli subaya tahliye
Darbe soruÅŸturmasÄ±nda dÃ¶rt rÃ¼tbeli subaya tahliye

KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nden FETÃ– kararÄ±
KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nden FETÃ– kararÄ±

UÅŸak'ta altÄ± akademisyene gÃ¶zaltÄ±
UÅŸak'ta altÄ± akademisyene gÃ¶zaltÄ±

Aranan avukatlar KuÅŸadasÄ±'nda yakalandÄ±
Aranan avukatlar KuÅŸadasÄ±'nda yakalandÄ±

1. SÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda
1 SÄ±nÄ±f Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±nda

Askeri YargÄ±tay'Ä±n yedi Ã¼yesine ihraÃ§
Askeri YargÄ±tay'Ä±n yedi Ã¼yesine ihraÃ§

FETÃ–â€™den aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 55 memur gÃ¶revine iade edildi
FETÃ– den aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan 55 memur gÃ¶revine iade edildi

Gizli tanÄ±ktan ErdoÄŸan'Ä±n ameliyatÄ±na iliÅŸkin FETÃ– iddiasÄ±
Gizli tanÄ±ktan ErdoÄŸan'Ä±n ameliyatÄ±na iliÅŸkin FETÃ– iddiasÄ±

Ä°zmir'de FETÃ– operasyonunda 29 tutuklama
Ä°zmir'de FETÃ– operasyonunda 29 tutuklama

Ä°stanbul Emniyeti'nde ByLock operasyonu
Ä°stanbul Emniyeti'nde ByLock operasyonu

Rize'de 16 ByLock gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Rize'de 16 ByLock gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Kayyum atanan Alfemo Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na "15 Temmuz" mesajÄ±
Kayyum atanan Alfemo Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na quot 15 Temmuz quot mesajÄ±

Konya 3'Ã¼ncÃ¼ Ana Jet ÃœssÃ¼'nde 21 tutuklama
Konya 3'Ã¼ncÃ¼ Ana Jet ÃœssÃ¼'nde 21 tutuklama

Ahmet Altan'a dÃ¶rt yÄ±l hapis talebi
Ahmet Altan'a dÃ¶rt yÄ±l hapis talebi

Nijerya'nÄ±n FETÃ– okullarÄ±ndan "BÃ¼yÃ¼kelÃ§iyi gÃ¶zardÄ± edin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Nijerya'nÄ±n FETÃ– okullarÄ±ndan quot BÃ¼yÃ¼kelÃ§iyi gÃ¶zardÄ± edin quot Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Eski rektÃ¶r Mutlu, havaalanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Eski rektÃ¶r Mutlu havaalanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

BingÃ¶l Ãœniversitesi'nde 5 ihraÃ§
BingÃ¶l Ãœniversitesi'nde 5 ihraÃ§

Denizli'de FETÃ–/PDY iddianamesi hazÄ±rlandÄ±
Denizli'de FETÃ– PDY iddianamesi hazÄ±rlandÄ±

Diyanet'ten 'FETÃ– raporu'
Diyanet'ten 'FETÃ– raporu'

AK Partili vekilin kardeÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±
AK Partili vekilin kardeÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

BeÅŸ askeri ataÅŸe tutuklandÄ±
BeÅŸ askeri ataÅŸe tutuklandÄ±

Ä°hraÃ§ edilen doktorlar kaÃ§arken yakalandÄ±
Ä°hraÃ§ edilen doktorlar kaÃ§arken yakalandÄ±

Emre Uslu hakkÄ±nda yakalama kararÄ±
Emre Uslu hakkÄ±nda yakalama kararÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 252 ÅŸirket TMSF'de
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 252 ÅŸirket TMSF'de

FETÃ– iÃ§in Emniyet'te 'Ä°' Åžubesi kuruldu
FETÃ– iÃ§in Emniyet'te 'Ä°' Åžubesi kuruldu

Konya 3. Ana Jet Ã¼ssÃ¼nde 21 gÃ¶zaltÄ±
Konya 3 Ana Jet Ã¼ssÃ¼nde 21 gÃ¶zaltÄ±

KaÃ§arken ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lan savcÄ± tutuklandÄ±
KaÃ§arken ayaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lan savcÄ± tutuklandÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda FETÃ– temiziÄŸi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda FETÃ– temiziÄŸi

GÃ¼len'in aranan kardeÅŸi yakalandÄ±
GÃ¼len'in aranan kardeÅŸi yakalandÄ±

Alfemo'ya kayyum atandÄ±
Alfemo'ya kayyum atandÄ±

Ä°zmir'de 15 akademisyen gÃ¶zaltÄ±nda
Ä°zmir'de 15 akademisyen gÃ¶zaltÄ±nda

AK Partili vekilin kardeÅŸine FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
AK Partili vekilin kardeÅŸine FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Cezaevlerine operasyon: 75 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Cezaevlerine operasyon 75 gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

ByLock'u geliÅŸtiren gÃ¶zaltÄ±nda
ByLock'u geliÅŸtiren gÃ¶zaltÄ±nda

Aktif EÄŸitim-Sen yÃ¶neticisi 21 kiÅŸi tutuklandÄ±
Aktif EÄŸitim-Sen yÃ¶neticisi 21 kiÅŸi tutuklandÄ±

Komando tugayÄ±nda operasyon: 35 gÃ¶zaltÄ±
Komando tugayÄ±nda operasyon 35 gÃ¶zaltÄ±

Vekillerin bilgisayarlarÄ± FETÃ– soruÅŸturmasÄ±na takÄ±ldÄ±
Vekillerin bilgisayarlarÄ± FETÃ– soruÅŸturmasÄ±na takÄ±ldÄ±

Kimse Yok Mu DerneÄŸi'nden 41 kiÅŸi yakalandÄ±
Kimse Yok Mu DerneÄŸi'nden 41 kiÅŸi yakalandÄ±

Kimse Yok Mu DerneÄŸi'ne FETÃ– baskÄ±nÄ±
Kimse Yok Mu DerneÄŸi'ne FETÃ– baskÄ±nÄ±

Gaziantep'te FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
Gaziantep'te FETÃ– soruÅŸturmasÄ±

DiyarbakÄ±r'da 14 adliye gÃ¶revlisine gÃ¶zaltÄ±
DiyarbakÄ±r'da 14 adliye gÃ¶revlisine gÃ¶zaltÄ±

OMÃœ'de 17 personele darbe incelemesi
OMÃœ'de 17 personele darbe incelemesi

AK Parti teÅŸkilatlarÄ±nda FETÃ– operasyonu
AK Parti teÅŸkilatlarÄ±nda FETÃ– operasyonu

Samsun'da 5 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±
Samsun'da 5 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

Bank Asya YÃ¶netim Kurulu eski BaÅŸkanÄ± tutuklandÄ±
Bank Asya YÃ¶netim Kurulu eski BaÅŸkanÄ± tutuklandÄ±

Denizli'de iki ÅŸirket TMSF'ye devredildi
Denizli'de iki ÅŸirket TMSF'ye devredildi

AtatÃ¼rk AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezinde1 kiÅŸi tutuklandÄ±
AtatÃ¼rk AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezinde1 kiÅŸi tutuklandÄ±

"Ã–ldÃ¼rÃ¼len EÄŸitim" FETÃ– belgeseli California'da gÃ¶sterimde
quot Ã–ldÃ¼rÃ¼len EÄŸitim quot FETÃ– belgeseli California'da gÃ¶sterimde

Dumankaya ÅŸirketlerine kayyum atandÄ±
Dumankaya ÅŸirketlerine kayyum atandÄ±

Ahmet Altan tutuklandÄ±
Ahmet Altan tutuklandÄ±

Ä°zmir'de FETÃ– operasyonu: 8 gÃ¶zaltÄ±
Ä°zmir'de FETÃ– operasyonu 8 gÃ¶zaltÄ±

Siirt Baro BaÅŸkanÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±
Siirt Baro BaÅŸkanÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±

Ahmet Altan savcÄ±lÄ±ÄŸa teslim oldu
Ahmet Altan savcÄ±lÄ±ÄŸa teslim oldu

Ahmet Altan hakkÄ±nda yakalama kararÄ±
Ahmet Altan hakkÄ±nda yakalama kararÄ±

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Adil Ã–ksÃ¼z hakkÄ±nda bilgim var ama sÃ¶yleyemem
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Adil Ã–ksÃ¼z hakkÄ±nda bilgim var ama sÃ¶yleyemem

Altan kardeÅŸlerden biri serbest biri tutuklandÄ±
Altan kardeÅŸlerden biri serbest biri tutuklandÄ±

Erzincan Ãœniversitesi'nde 7 akademisyen FETÃ–'den tutuklandÄ±
Erzincan Ãœniversitesi'nde 7 akademisyen FETÃ–'den tutuklandÄ±

Tokat'ta FETÃ–'ye 27 gÃ¶zaltÄ±
Tokat'ta FETÃ–'ye 27 gÃ¶zaltÄ±

Batman'da 40 gÃ¶zaltÄ±
Batman'da 40 gÃ¶zaltÄ±

Trabzon Baro BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Trabzon Baro BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

"GÃ¼len ikinci darbeye hazÄ±rlanÄ±yor"
quot GÃ¼len ikinci darbeye hazÄ±rlanÄ±yor quot

15 ilde FETÃ– operasyonu
15 ilde FETÃ– operasyonu

ÃœnlÃ¼ baklavacÄ± hakkÄ±nda yakalama kararÄ±
ÃœnlÃ¼ baklavacÄ± hakkÄ±nda yakalama kararÄ±

FETÃ–'nÃ¼n KÄ±rgÄ±zistan sorumlusu Zonguldak'ta yakalandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n KÄ±rgÄ±zistan sorumlusu Zonguldak'ta yakalandÄ±

AkÅŸener'den ErdoÄŸan'a 'FETÃ–' faxÄ±
AkÅŸener'den ErdoÄŸan'a 'FETÃ–' faxÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda onlarca firari var
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda onlarca firari var

Ã–ksÃ¼zâ€™Ã¼n baldÄ±zlarÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
Ã–ksÃ¼z Ã¼n baldÄ±zlarÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

FETÃ–/PDY'nin "darbeye teÅŸebbÃ¼s" davasÄ± ertelendi
FETÃ– PDY'nin quot darbeye teÅŸebbÃ¼s quot davasÄ± ertelendi

Bolu Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Bolu Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± FETÃ–'den gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

FETÃ– 'himmet' davasÄ± baÅŸladÄ±
FETÃ– 'himmet' davasÄ± baÅŸladÄ±

Nazilli'de FETÃ– operasyonu: 15 tutuklama
Nazilli'de FETÃ– operasyonu 15 tutuklama

TÃ¼rk Telekom'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 37 tutuklama
TÃ¼rk Telekom'daki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 37 tutuklama

17-25 AralÄ±k Ã¶ncesi FETÃ– toplantÄ±sÄ±
17-25 AralÄ±k Ã¶ncesi FETÃ– toplantÄ±sÄ±

Murat Aksoy ve Atilla TaÅŸ tutuklandÄ±
Murat Aksoy ve Atilla TaÅŸ tutuklandÄ±

Bolu Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±
Bolu Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

Ã‡orum'da FETÃ–'den 30 gÃ¶zaltÄ±
Ã‡orum'da FETÃ–'den 30 gÃ¶zaltÄ±

GS'li UÄŸur TÃ¼tÃ¼neker'e gÃ¶zaltÄ±
GS'li UÄŸur TÃ¼tÃ¼neker'e gÃ¶zaltÄ±

Almanya'dan 'geÃ§ kalan piÅŸmanlÄ±k' aÃ§Ä±klamasÄ±
Almanya'dan 'geÃ§ kalan piÅŸmanlÄ±k' aÃ§Ä±klamasÄ±

KapatÄ±lan okuldan parasÄ±nÄ± geri almak isteyenlere yol aÃ§Ä±ldÄ±
KapatÄ±lan okuldan parasÄ±nÄ± geri almak isteyenlere yol aÃ§Ä±ldÄ±

AK Partili BaÅŸkan FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
AK Partili BaÅŸkan FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Batman'da 5 FETÃ– Ã¼yesi yakalandÄ±
Batman'da 5 FETÃ– Ã¼yesi yakalandÄ±

Kayseri'de 36 iÅŸ adamÄ± tutuklandÄ±
Kayseri'de 36 iÅŸ adamÄ± tutuklandÄ±

Bolu'da 13 kiÅŸiye FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±
Bolu'da 13 kiÅŸiye FETÃ– gÃ¶zaltÄ±sÄ±

Pakistan'da FETÃ– okullarÄ±nÄ±n yÃ¶netimine el konuldu
Pakistan'da FETÃ– okullarÄ±nÄ±n yÃ¶netimine el konuldu

Ä°zmir eski Valisine gÃ¶zaltÄ± kararÄ±
Ä°zmir eski Valisine gÃ¶zaltÄ± kararÄ±

Romanya'da FETÃ–'ye ait yurt kapatÄ±ldÄ±
Romanya'da FETÃ–'ye ait yurt kapatÄ±ldÄ±

Petkim'de FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi 24 kiÅŸi firarda
Petkim'de FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi 24 kiÅŸi firarda

Erciyes Ãœniversitesiâ€™nin 7 personeli FETÃ–'den tutuklandÄ±
Erciyes Ãœniversitesi nin 7 personeli FETÃ–'den tutuklandÄ±

Malatya'da FETÃ– soruÅŸturmasÄ±
Malatya'da FETÃ– soruÅŸturmasÄ±

Danimarka televizyonu FETÃ– ihbar hattÄ± aÃ§tÄ±
Danimarka televizyonu FETÃ– ihbar hattÄ± aÃ§tÄ±

FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 3 iÅŸ adamÄ± serbest
FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 3 iÅŸ adamÄ± serbest

Kazakistanâ€™daki FETÃ– okullarÄ± 1 ay iÃ§inde denetlenecek
Kazakistan daki FETÃ– okullarÄ± 1 ay iÃ§inde denetlenecek

FETÃ–'nÃ¼n kokain finans kaynaÄŸÄ± deÅŸifre oldu
FETÃ–'nÃ¼n kokain finans kaynaÄŸÄ± deÅŸifre oldu

BaÅŸbakanlÄ±k'ta 18 gÃ¶zaltÄ±
BaÅŸbakanlÄ±k'ta 18 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul Ãœniversitesi'ne operasyon
Ä°stanbul Ãœniversitesi'ne operasyon

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun danÄ±ÅŸmanÄ± FETÃ–'den aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun danÄ±ÅŸmanÄ± FETÃ–'den aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±ndÄ±

TÃœBÄ°TAK'taki soruÅŸturmada 14 tutuklama
TÃœBÄ°TAK'taki soruÅŸturmada 14 tutuklama

Akdeniz Ãœniversitesi'nde 47 kiÅŸi tutuklandÄ±
Akdeniz Ãœniversitesi'nde 47 kiÅŸi tutuklandÄ±

'Zaman Azerbaycan' GYY'si kaÃ§tÄ±
Zaman Azerbaycan' GYY'si kaÃ§tÄ±

A101 sahiplerine FETÃ– operasyonu
A101 sahiplerine FETÃ– operasyonu

Ã–ksÃ¼z'Ã¼ serbest bÄ±rakan hakime soruÅŸturma izni
Ã–ksÃ¼z'Ã¼ serbest bÄ±rakan hakime soruÅŸturma izni

Erzurum Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±, Suriye'ye kaÃ§amadÄ±
Erzurum Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Suriye'ye kaÃ§amadÄ±

Ä°stanbul'da adliyelere 'FETÃ–' operasyonu
Ä°stanbul'da adliyelere 'FETÃ–' operasyonu

Ã–ÄŸrenci evinden asker kÄ±yafeti ve bot Ã§Ä±ktÄ±
Ã–ÄŸrenci evinden asker kÄ±yafeti ve bot Ã§Ä±ktÄ±

Ak Partili baÅŸkan FETÃ–'den tutuklandÄ±
Ak Partili baÅŸkan FETÃ–'den tutuklandÄ±

Bir general gizli tanÄ±k oldu, detaylarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Bir general gizli tanÄ±k oldu detaylarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Ã‡orlu FETÃ– operasyonunda 4 Ã¶ÄŸretmen tutuklandÄ±
Ã‡orlu FETÃ– operasyonunda 4 Ã¶ÄŸretmen tutuklandÄ±

Kayseri'deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 2 hakim tutuklandÄ±
Kayseri'deki FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda 2 hakim tutuklandÄ±

FETÃ– Ã¶ÄŸretmenlerine fotoÄŸrafla takip
FETÃ– Ã¶ÄŸretmenlerine fotoÄŸrafla takip

Celal Kara ve Zekeriya Ã–z'e aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talebi
Celal Kara ve Zekeriya Ã–z'e aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet talebi

FETÃ–'nÃ¼n savcÄ±sÄ± canlÄ± bombayÄ± bÄ±raktÄ±rÄ±p, polisleri attÄ±rmÄ±ÅŸ
FETÃ–'nÃ¼n savcÄ±sÄ± canlÄ± bombayÄ± bÄ±raktÄ±rÄ±p polisleri attÄ±rmÄ±ÅŸ

AÅŸkabat'taki "GÃ¼len'cilerin yuvasÄ±" kapatÄ±ldÄ±
AÅŸkabat'taki quot GÃ¼len'cilerin yuvasÄ± quot kapatÄ±ldÄ±

KayÄ±p ataÅŸeler feribotla Ä°talya'ya kaÃ§mÄ±ÅŸ
KayÄ±p ataÅŸeler feribotla Ä°talya'ya kaÃ§mÄ±ÅŸ

FETÃ–'nÃ¼n kasasÄ±nÄ±n iadesine Bulgar medyasÄ± tepkili
FETÃ–'nÃ¼n kasasÄ±nÄ±n iadesine Bulgar medyasÄ± tepkili

Bulgaristan FETÃ–'cÃ¼ firariyi iade etti
Bulgaristan FETÃ–'cÃ¼ firariyi iade etti

Malatya'da 14 emniyet mensubu tutuklandÄ±
Malatya'da 14 emniyet mensubu tutuklandÄ±

Mevlana Ãœniversitesi'nden '14 AÄŸustos' mesajÄ± atanlar tutuklandÄ±
Mevlana Ãœniversitesi'nden '14 AÄŸustos' mesajÄ± atanlar tutuklandÄ±

Mardin'de valiler tutuklandÄ±
Mardin'de valiler tutuklandÄ±

55'er bin TL maaÅŸ alan akademisyenlere icra takibi
55'er bin TL maaÅŸ alan akademisyenlere icra takibi

Pakistan'daki 'FETÃ– okullarÄ±nda' gÃ¶revden almalar baÅŸladÄ±
Pakistan'daki 'FETÃ– okullarÄ±nda' gÃ¶revden almalar baÅŸladÄ±

Erbaa'nÄ±n AK Partili Belediye baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda
Erbaa'nÄ±n AK Partili Belediye baÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±nda

Sakarya'da Kimse Yok mu DerneÄŸi yÃ¶neticilerine gÃ¶zaltÄ±
Sakarya'da Kimse Yok mu DerneÄŸi yÃ¶neticilerine gÃ¶zaltÄ±

Bomba yÃ¼klÃ¼ minibÃ¼s davasÄ±nda yeniden yargÄ±lama
Bomba yÃ¼klÃ¼ minibÃ¼s davasÄ±nda yeniden yargÄ±lama

FETÃ–'nÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey sorumlusu AkdoÄŸan tutuklandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey sorumlusu AkdoÄŸan tutuklandÄ±

Vali Mutlu tutuklandÄ±
Vali Mutlu tutuklandÄ±

BaÄŸÄ±ÅŸlanan 20 milyon liralÄ±k arsayÄ± Ã¼zerlerine geÃ§irmiÅŸler
BaÄŸÄ±ÅŸlanan 20 milyon liralÄ±k arsayÄ± Ã¼zerlerine geÃ§irmiÅŸler






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 