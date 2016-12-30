22:07, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 2 kiÅŸiye 'FETÃ–' tutuklamasÄ±



Foto: ArÅŸiv

Ankara'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 eskiÂ Ã–SYMÂ Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma doÄŸrultusunda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 4 kiÅŸi, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye getirildi. SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten cumhuriyet savcÄ±sÄ±na ifade veren ÅŸÃ¼phelilerden 2'si adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lma, 2'si ise tutuklama talebiyle nÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliklerine sevk edildi. Hakimliklerince sorgulanan zanlÄ±lardan 2'si tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi, diÄŸer 2'si ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla salÄ±verildi. ÅžÃ¼phelilerin, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname ile meslekten ihraÃ§ edildikleri Ã¶ÄŸrenildi.

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