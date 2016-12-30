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23:05, 30 AralÄ±k 2016 Cuma
DÄ±ÅŸ Politika
22:10, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

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Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan yoÄŸun telefon diplomasisi
Ã‡avuÅŸoÄŸlu'ndan yoÄŸun telefon diplomasisi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rusya ve Ä°ngiltere dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus mevkidaÅŸÄ± Sergey Lavrov ve Ä°ngiliz mevkidaÅŸÄ±Â Boris Johnson'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi ve AB Komisyonu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±Â Federica Mogherini'yle ayrÄ± ayrÄ± telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

JOHNSON VE MOGHERÄ°NÄ° GÃ–RÃœÅžMELERÄ° KARÅžI TARAFIN Ä°STEÄžÄ°

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, Johnson ve Mogherini ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, karÅŸÄ± tarafÄ±n talebi Ã¼zerine gerÃ§ekleÅŸtirildi.

Ä°ki gÃ¶rÃ¼ÅŸmede de Ã‡avuÅŸoÄŸlu, muhataplarÄ±na, Suriye'deki ateÅŸkes ve Astana'ya giden sÃ¼reÃ§ hakkÄ±nda bilgi verdi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde, Suriye'deki gÃ¼ncel geliÅŸmeler hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu.

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na son dÃ¶nemde TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirilen terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± nedeniyle taziyelerini iletti.

AyrÄ±ca Johnson, Suriye'de ateÅŸkes mutabakatÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± baÄŸlamÄ±nda TÃ¼rkiye'nin katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± teÅŸekkÃ¼r ederek, sÃ¼rece her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi vermeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun Lavrov ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ise, iki bakan arasÄ±nda yapÄ±lan bir Ã¶nceki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin devamÄ± niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'deki ateÅŸkes baÅŸta olmak Ã¼zere Suriye'deki geliÅŸmeler ve Astana sÃ¼reci hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu.Â 



Ä°lgili Konular Ã‡avuÅŸoÄŸlu Lavrov Johnson Mogherini
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