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23:05, 30 AralÄ±k 2016 Cuma
Afrika
22:21, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

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ABD'ye 2016'da baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri damga vurdu
ABD'ye 2016'da baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri damga vurdu

ABD'de kuÅŸkusuz baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi ve Ã¼nlÃ¼ iÅŸ adamÄ± Donald Trump'Ä±n sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde seÃ§imi kazanmasÄ± 2016 gÃ¼ndemine damgasÄ±nÄ± vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan ve tartÄ±ÅŸÄ±lan konuÂ baÅŸkanlÄ±k seÃ§imiÂ olurken, CumhuriyetÃ§i Parti'nin adayÄ±Â Donald Trump'Ä±n 8 KasÄ±m'da sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde seÃ§imi kazanmasÄ± bu yÄ±la damgasÄ±nÄ± vurdu.

BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imini, Demokrat Parti'nin baÅŸkan adayÄ± Hillary Clinton rakibinden 2,5 milyondan fazla oy almasÄ±na raÄŸmen, Trump'Ä±n kazanmasÄ±, Clinton destekÃ§ileri arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na ve Ã¼lke genelinde Trump karÅŸÄ±tÄ± protestolara neden oldu, Ã§eÅŸitli eyaletlerdeki protestolar zaman zaman yerini ÅŸiddete de bÄ±raktÄ±.

ABD'NÄ°N GÃœLEN'Ä°N Ä°ADESÄ° Ä°Ã‡Ä°N Ä°STEKSÄ°ZLÄ°ÄžÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° GERDÄ°Â 

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'e ev sahipliÄŸi yapan ABD'ye GÃ¼len'in iadesi iÃ§in yapÄ±lan Ã¼st dÃ¼zey ziyaretler ve ABD'nin iade konusundaki isteksizliÄŸi, iki Ã¼lke arasÄ±nda iliÅŸkilerin gerilmesine neden oldu.

BaÅŸkan Obama'nÄ±n tarihi KÃ¼ba ve HiroÅŸima ziyaretleri, Oscar Ã¶dÃ¼lleri, AmerikalÄ± efsanevi boksÃ¶r Muhammed Ali'den, KÃ¼ba devriminin lideri ve eski Devlet BaÅŸkanÄ± Fidel Castro'ya birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ ismin Ã¶lÃ¼mÃ¼ de dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.

YÄ±lÄ±n sonuna doÄŸru dikkat Ã§eken geliÅŸmelerden biri de Obama'nÄ±n gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ±na sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala ABD'nin BM GÃ¼venlik Konseyi'nde Ä°srail'in Filistin'deki yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerini kÄ±nayan kararÄ±nÄ± veto etmeyerek "tarihi" bir adÄ±m atmasÄ± oldu.

GÃ¼ney Amerika kÄ±tasÄ± Zika virÃ¼sÃ¼yle mÃ¼cade ederken, dÃ¼nya Panama Belgeleri ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Kanada'daki Fort McMurray orman yangÄ±nÄ± da yaÅŸanan en bÃ¼yÃ¼k doÄŸal afet olarak Ã¼lke tarihine geÃ§ti.



Ä°lgili Konular trump ABD
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ABD G Kurmay BaÅŸkanÄ± yarÄ±n Ankara'da

ABD'de Ã§iftÃ§iler federal binayÄ± iÅŸgal etti
ABD'de Ã§iftÃ§iler federal binayÄ± iÅŸgal etti

Avusturya'da azÄ±nlÄ±k ve gÃ¶Ã§menlerin durumu | RÃ–PORTAJ
Avusturya'da azÄ±nlÄ±k ve gÃ¶Ã§menlerin durumu RÃ–PORTAJ

ABD'den Rusya'ya: Esad varsa iÅŸbirliÄŸi yok
ABD'den Rusya'ya Esad varsa iÅŸbirliÄŸi yok

En Ã§ok Ã¼reten ABD, en Ã§ok etkilenen Suud ve Rusya
En Ã§ok Ã¼reten ABD en Ã§ok etkilenen Suud ve Rusya

ABD'de kelime-i ÅŸehadet Ã¶devi okul kapattÄ±rdÄ±
ABD'de kelime-i ÅŸehadet Ã¶devi okul kapattÄ±rdÄ±

ABD 30 Irak askerini 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
ABD 30 Irak askerini 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

ABD'de baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ hakimden Kur'an Ã¼zerine yemin
ABD'de baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ hakimden Kur'an Ã¼zerine yemin

Trump skandallarla yÃ¼zde 41'e ulaÅŸtÄ±
Trump skandallarla yÃ¼zde 41'e ulaÅŸtÄ±

Moskova'da Kerry-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi
Moskova'da Kerry-Putin gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi

Ankara'daki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde sÄ±nÄ±rlÄ± mesai
Ankara'daki ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinde sÄ±nÄ±rlÄ± mesai

ABD'de GÃ¼len'e 21 gÃ¼n sÃ¼re
ABD'de GÃ¼len'e 21 gÃ¼n sÃ¼re

Suriyeli mÃ¼lteci bilim adamÄ±nÄ±n ilginÃ§ hikayesi
Suriyeli mÃ¼lteci bilim adamÄ±nÄ±n ilginÃ§ hikayesi

ABD, Rusya'nÄ±n IÅžÄ°D'i vurmadÄ±ÄŸÄ±nda Ä±srarlÄ±
ABD Rusya'nÄ±n IÅžÄ°D'i vurmadÄ±ÄŸÄ±nda Ä±srarlÄ±

Alman TornadolarÄ± Ä°ncirlik'e geldi
Alman TornadolarÄ± Ä°ncirlik'e geldi

SÄ±nÄ±rlarÄ± aÃ§acaktÄ±k, duvar Ã¶rdÃ¼k...
SÄ±nÄ±rlarÄ± aÃ§acaktÄ±k duvar Ã¶rdÃ¼k

Koalisyon gÃ¼Ã§leri Suriye ordusunu vurdu
Koalisyon gÃ¼Ã§leri Suriye ordusunu vurdu

Kerry'den 'Suriye ordusuyla iÅŸbirliÄŸi' mesajÄ±
Kerry'den 'Suriye ordusuyla iÅŸbirliÄŸi' mesajÄ±

ABD'den Ä°ncirlik'e Ã¼st dÃ¼zey ziyaret
ABD'den Ä°ncirlik'e Ã¼st dÃ¼zey ziyaret

ABD, Rusya'nÄ±n petrol iddialarÄ±na inanmadÄ±
ABD Rusya'nÄ±n petrol iddialarÄ±na inanmadÄ±

TÃ¼rkiye'den sÄ±nÄ±rÄ± kapatma taahhÃ¼dÃ¼
TÃ¼rkiye'den sÄ±nÄ±rÄ± kapatma taahhÃ¼dÃ¼

ABD'de Chicago polis ÅŸefi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
ABD'de Chicago polis ÅŸefi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda TÃ¼rkiye-ABD ortaklÄ±ÄŸÄ±
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda TÃ¼rkiye-ABD ortaklÄ±ÄŸÄ±

Obama'dan Putin'e uÃ§ak mesajÄ±
Obama'dan Putin'e uÃ§ak mesajÄ±

ABD askerleri Suriye'de
ABD askerleri Suriye'de

ABD'de uzayÄ± ticarleÅŸtime yasasÄ±
ABD'de uzayÄ± ticarleÅŸtime yasasÄ±

Rus ve ABD uÃ§aklarÄ± arasÄ±nda gerilim | VIDEO
Rus ve ABD uÃ§aklarÄ± arasÄ±nda gerilim VIDEO

ABD, TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±rÄ± kapatmasÄ±nÄ± bekliyormuÅŸ
ABD TÃ¼rkiye'nin sÄ±nÄ±rÄ± kapatmasÄ±nÄ± bekliyormuÅŸ

Teksas'ta MÃ¼slÃ¼manlarÄ± duygulandÄ±ran baÄŸÄ±ÅŸ
Teksas'ta MÃ¼slÃ¼manlarÄ± duygulandÄ±ran baÄŸÄ±ÅŸ

Obama: Esad durdukÃ§a savaÅŸ bitmez
Obama Esad durdukÃ§a savaÅŸ bitmez

ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi; Konu tÃ¼rk sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±...
ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Konu tÃ¼rk sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n korunmasÄ±

ABD ikinci silah paketini karadan gÃ¶nderdi
ABD ikinci silah paketini karadan gÃ¶nderdi

ABD'de iÅŸÃ§iler asgari Ã¼cret iÃ§in sokaklarda
ABD'de iÅŸÃ§iler asgari Ã¼cret iÃ§in sokaklarda

ABD, mÃ¼ttefiki PYD'yi yanlÄ±ÅŸlÄ±kla vurdu: 45 Ã¶lÃ¼
ABD mÃ¼ttefiki PYD'yi yanlÄ±ÅŸlÄ±kla vurdu 45 Ã¶lÃ¼

Amerikan polisinden altÄ± yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸa beÅŸ kurÅŸun
Amerikan polisinden altÄ± yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸa beÅŸ kurÅŸun

Kerry'nin Rum kesimi ve Atina ziyaretleri iptal
Kerry'nin Rum kesimi ve Atina ziyaretleri iptal

ABD artÄ±k YPG'ye silah vermeyecek
ABD artÄ±k YPG'ye silah vermeyecek

ABD'deki 'KÃ¼rt petrolÃ¼ davasÄ±' dÃ¼ÅŸtÃ¼
ABD'deki 'KÃ¼rt petrolÃ¼ davasÄ±' dÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD basÄ±nÄ±nda GÃ¼len grubuna suÃ§lama
ABD basÄ±nÄ±nda GÃ¼len grubuna suÃ§lama

Star: HDP stratejisi ABD konsolosluÄŸunda belirlendi
Star HDP stratejisi ABD konsolosluÄŸunda belirlendi

Bir zamanlar Amerika'ya bÃ¶yle gÃ¶Ã§tÃ¼ler | FOTO
Bir zamanlar Amerika'ya bÃ¶yle gÃ¶Ã§tÃ¼ler FOTO

ABD'de polis ÅŸiddeti protesto edildi
ABD'de polis ÅŸiddeti protesto edildi

Rus endiÅŸesi ABD'yi Irak'ta karaya indirdi
Rus endiÅŸesi ABD'yi Irak'ta karaya indirdi

ABD'den Irak'a: Rusya varsa biz yokuz
ABD'den Irak'a Rusya varsa biz yokuz

Suriyeli muhalif komutan: BatÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m istemiyor
Suriyeli muhalif komutan BatÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m istemiyor

'Mucit Ahmed' ailesiyle Katar'da yaÅŸayacak
Mucit Ahmed' ailesiyle Katar'da yaÅŸayacak

Ã‡in nÃ¼kleerde ABD'yi geÃ§mek Ã¼zere
Ã‡in nÃ¼kleerde ABD'yi geÃ§mek Ã¼zere

ABD'den TÃ¼rkiye'deki vatandaÅŸlarÄ±na uyarÄ±
ABD'den TÃ¼rkiye'deki vatandaÅŸlarÄ±na uyarÄ±

BaÄŸdat'ta ABD'yi endiÅŸelendiren iÅŸbirliÄŸi
BaÄŸdat'ta ABD'yi endiÅŸelendiren iÅŸbirliÄŸi

'KÃ¼balÄ± askerler de Suriye'de iddiasÄ±
KÃ¼balÄ± askerler de Suriye'de iddiasÄ±

ABD ve Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
ABD ve Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§ileri DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

PYD: SilahlarÄ± aldÄ±k, gerisi de gelecek
PYD SilahlarÄ± aldÄ±k gerisi de gelecek

DavutoÄŸlu: Gerekirse o silahlarÄ± vururuz
DavutoÄŸlu Gerekirse o silahlarÄ± vururuz

TÃ¼rkiye'den ABD ve Rusya'ya PYD ikazÄ±
TÃ¼rkiye'den ABD ve Rusya'ya PYD ikazÄ±

Rus jetleri ABD uÃ§aklarÄ±nÄ± engelledi
Rus jetleri ABD uÃ§aklarÄ±nÄ± engelledi

Obama ve Cinping 'Ã‡inli hackerlarÄ±' gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Obama ve Cinping 'Ã‡inli hackerlarÄ±' gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Rusya'nÄ±n Suriye'ye mÃ¼dahale tartÄ±ÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼yor
Rusya'nÄ±n Suriye'ye mÃ¼dahale tartÄ±ÅŸmasÄ± bÃ¼yÃ¼yor

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuk okuldan soÄŸudu
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan MÃ¼slÃ¼man Ã§ocuk okuldan soÄŸudu

BM: ABD'nin Irak ile ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸizofrenik
BM ABD'nin Irak ile ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸizofrenik

Koalisyon uÃ§aklarÄ± Kilis sÄ±nÄ±rÄ±nda IÅžÄ°D'i vuruyor
Koalisyon uÃ§aklarÄ± Kilis sÄ±nÄ±rÄ±nda IÅžÄ°D'i vuruyor

ABD, PKK saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±
ABD PKK saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±

HavalimanÄ± polisine turist Ã¶ldÃ¼rme davasÄ±
HavalimanÄ± polisine turist Ã¶ldÃ¼rme davasÄ±

ABD'de gazeteciler canlÄ± yayÄ±n sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
ABD'de gazeteciler canlÄ± yayÄ±n sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Ã‡in 'serbest kur rejimi'ne geÃ§iÅŸe hazÄ±rlanÄ±yor
Ã‡in 'serbest kur rejimi'ne geÃ§iÅŸe hazÄ±rlanÄ±yor

FransÄ±z vekil: IÅžÄ°D'in varlÄ±ÄŸÄ± ABD menfaatine
FransÄ±z vekil IÅžÄ°D'in varlÄ±ÄŸÄ± ABD menfaatine

TÃ¼rkiye ile ABD 'arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lge'de anlaÅŸtÄ±
TÃ¼rkiye ile ABD 'arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bÃ¶lge'de anlaÅŸtÄ±

TÃ¼rkiye Kandil iÃ§in ABD'yi son anda bilgilendirmiÅŸ
TÃ¼rkiye Kandil iÃ§in ABD'yi son anda bilgilendirmiÅŸ

Konsolosluk saldÄ±rganÄ± DHKP-C'li bir kadÄ±n
Konsolosluk saldÄ±rganÄ± DHKP-C'li bir kadÄ±n

ABD'den ilk aÃ§Ä±klama: Anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz
ABD'den ilk aÃ§Ä±klama Anlamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz

ABD, Donbassâ€™Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 1959'da tanÄ±mÄ±ÅŸ
ABD Donbass Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± 1959'da tanÄ±mÄ±ÅŸ

Obama ile Ä°srail lobisi karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya
Obama ile Ä°srail lobisi karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya

BMGK Suriye'de kimyasal inceleme yapacak
BMGK Suriye'de kimyasal inceleme yapacak

Prof. Ã‡akmak: Ä°ran ile ABD mÃ¼ttefik deÄŸil
Prof Ã‡akmak Ä°ran ile ABD mÃ¼ttefik deÄŸil

ABD, Ä°ncirlik'ten IÅžÄ°D'i vurmaya baÅŸladÄ±
ABD Ä°ncirlik'ten IÅžÄ°D'i vurmaya baÅŸladÄ±

Esad'a petrol satan TÃ¼rk ÅŸirketler kara listede
Esad'a petrol satan TÃ¼rk ÅŸirketler kara listede

Amerikan polisi 8 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸu kelepÃ§eledi | VIDEO
Amerikan polisi 8 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸu kelepÃ§eledi VIDEO

FBI'nin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ imamla ilgili soruÅŸturma kapatÄ±lÄ±yor
FBI'nin Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ imamla ilgili soruÅŸturma kapatÄ±lÄ±yor

ABD'de silahlÄ± saldÄ±rÄ±: 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
ABD'de silahlÄ± saldÄ±rÄ± 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

AltÄ±n son beÅŸ yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nde
AltÄ±n son beÅŸ yÄ±lÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼nde

ABD ve KÃ¼ba elÃ§ilikleri bugÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± aÃ§Ä±lÄ±yor
ABD ve KÃ¼ba elÃ§ilikleri bugÃ¼n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± aÃ§Ä±lÄ±yor

Ku Klux Klanâ€™la Kara Panterler aynÄ± safta
Ku Klux Klan la Kara Panterler aynÄ± safta

KÄ±rgÄ±zistan ile ABD arasÄ±nda 'muhaliflere Ã¶dÃ¼l' krizi
KÄ±rgÄ±zistan ile ABD arasÄ±nda 'muhaliflere Ã¶dÃ¼l' krizi

ABD, Suriye ve Irak'ta 24 hava saldÄ±rÄ±sÄ± yaptÄ±
ABD Suriye ve Irak'ta 24 hava saldÄ±rÄ±sÄ± yaptÄ±

Almanya ABD ElÃ§isini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Almanya ABD ElÃ§isini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Washington'da donanma binasÄ±ndan silah sesleri
Washington'da donanma binasÄ±ndan silah sesleri

PeÅŸmerge'ye silah verilmesini ABD engellemiÅŸ
PeÅŸmerge'ye silah verilmesini ABD engellemiÅŸ

ABD, Clintonâ€™Ä±n e-postalarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD Clinton Ä±n e-postalarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Obama'nÄ±n hÄ±zlÄ± yasama yetkisi yasallaÅŸtÄ±
Obama'nÄ±n hÄ±zlÄ± yasama yetkisi yasallaÅŸtÄ±

ABD'de tur uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼
ABD'de tur uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Almanya TÃ¼rk hackerÄ± ABD'ye teslim etti
Almanya TÃ¼rk hackerÄ± ABD'ye teslim etti

ABD'nin 'KÄ±rÄ±m'Ä±na Putin'ten Teksas'lÄ± hamle...
ABD'nin 'KÄ±rÄ±m'Ä±na Putin'ten Teksas'lÄ± hamle

Rusya, Polonya ve Romanya'yÄ± tehdit etti
Rusya Polonya ve Romanya'yÄ± tehdit etti

CIA'in iÅŸkencelerine savcÄ± talebi
CIA'in iÅŸkencelerine savcÄ± talebi

Yunanistan AB'den Ã§Ä±karsa ne olur
Yunanistan AB'den Ã§Ä±karsa ne olur

DÃ¶rt Ã¼lke Ukrayna iÃ§in Paris'te toplandÄ±
DÃ¶rt Ã¼lke Ukrayna iÃ§in Paris'te toplandÄ±

IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± savaÅŸ mecburiyeti eÄŸit-donat'Ä± bitirdi
IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± savaÅŸ mecburiyeti eÄŸit-donat'Ä± bitirdi

Ä°slam dÃ¼ÅŸmanÄ± Wilders, hakaret videolarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±
Ä°slam dÃ¼ÅŸmanÄ± Wilders hakaret videolarÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±

ABD'de idam
ABD'de idam

Beyaz Saray'dan iftar daveti
Beyaz Saray'dan iftar daveti

ABD'de siyahilere kilisede saldÄ±rÄ±; 9 Ã¶lÃ¼
ABD'de siyahilere kilisede saldÄ±rÄ± 9 Ã¶lÃ¼

ABD yargÄ±sÄ±ndan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n lehine 11 EylÃ¼l kararÄ±
ABD yargÄ±sÄ±ndan MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n lehine 11 EylÃ¼l kararÄ±

ABD'de kamu borcu GSYH'yi aÅŸacak
ABD'de kamu borcu GSYH'yi aÅŸacak

IÅžÄ°D ile mÃ¼cadelenin ABD'ye maliyeti bÃ¼yÃ¼yor
IÅžÄ°D ile mÃ¼cadelenin ABD'ye maliyeti bÃ¼yÃ¼yor

Ã‡in ve ABD, GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde anlaÅŸamÄ±yor
Ã‡in ve ABD GÃ¼ney Ã‡in Denizi'nde anlaÅŸamÄ±yor

ABD'den IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± TÃ¼rkiye'ye destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
ABD'den IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± TÃ¼rkiye'ye destek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ABD Ordusunda ÅŸarbon skandalÄ±
ABD Ordusunda ÅŸarbon skandalÄ±

ABD Gelirler Ä°daresi'ne siber saldÄ±rÄ±
ABD Gelirler Ä°daresi'ne siber saldÄ±rÄ±

ABD, Rusya ile Ã‡in'in askeri gÃ¼cÃ¼nden tedirgin
ABD Rusya ile Ã‡in'in askeri gÃ¼cÃ¼nden tedirgin

Putin'den yabancÄ± STK'lara kÄ±sÄ±tlama
Putin'den yabancÄ± STK'lara kÄ±sÄ±tlama

ABD'de yine siyahi Ã¶fke: 71 gÃ¶zaltÄ±
ABD'de yine siyahi Ã¶fke 71 gÃ¶zaltÄ±

ABD Senatosu, istihbaratÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±
ABD Senatosu istihbaratÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±

ABD'nin Libya B.elÃ§ilik'i bir yÄ±l boÅŸ
ABD'nin Libya B elÃ§ilik'i bir yÄ±l boÅŸ

Pentagon'dan Ä°srail ve Suud'a 2 milyar dolarlÄ±k satÄ±ÅŸ
Pentagon'dan Ä°srail ve Suud'a 2 milyar dolarlÄ±k satÄ±ÅŸ

ABD ve KÃ¼ba karÅŸÄ±lÄ±klÄ± elÃ§ilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda
ABD ve KÃ¼ba karÅŸÄ±lÄ±klÄ± elÃ§ilik hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda

ABD Kongresi'nde MÄ±sÄ±r oturumu
ABD Kongresi'nde MÄ±sÄ±r oturumu

ABD'de 21 bin varil petrol okyanusa sÄ±zdÄ±
ABD'de 21 bin varil petrol okyanusa sÄ±zdÄ±

ABD Pakistan'da yine drone saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi
ABD Pakistan'da yine drone saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi

ABD: IÅžÄ°D'in Ramadi'yi almasÄ± olaÄŸan
ABD IÅžÄ°D'in Ramadi'yi almasÄ± olaÄŸan

ABD'de eyalet bÃ¼tÃ§eleri bÃ¼yÃ¼k aÃ§Ä±klar verecek
ABD'de eyalet bÃ¼tÃ§eleri bÃ¼yÃ¼k aÃ§Ä±klar verecek

Ä°ran Singapur gemisine uyarÄ± ateÅŸi aÃ§tÄ±
Ä°ran Singapur gemisine uyarÄ± ateÅŸi aÃ§tÄ±

'ABD'nin Sosyal GÃ¼venlik sistemi 2033'te Ã§Ã¶kecek'
ABD'nin Sosyal GÃ¼venlik sistemi 2033'te Ã§Ã¶kecek'

BaÅŸbakan DavutoÄŸlu, Kerry ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan DavutoÄŸlu Kerry ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Kerry, NATO Ã¶ncesi SoÃ§i'de Putin'le gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Kerry NATO Ã¶ncesi SoÃ§i'de Putin'le gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

ABD'de CumhuriyetÃ§iler HristiyanlÄ±k temelli sistem istiyor
ABD'de CumhuriyetÃ§iler HristiyanlÄ±k temelli sistem istiyor

Eski FBI ajanÄ±: ABD'nin yeni gÃ¼nah keÃ§isi Arap baharÄ±
Eski FBI ajanÄ± ABD'nin yeni gÃ¼nah keÃ§isi Arap baharÄ±

Obama'dan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na yeni isim
Obama'dan Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na yeni isim

Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± karikatÃ¼r sergisi Ã¶nÃ¼nde Ã§atÄ±ÅŸma
Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± karikatÃ¼r sergisi Ã¶nÃ¼nde Ã§atÄ±ÅŸma

NYT, ABD'deki TÃ¼rklerin ilanÄ±nÄ± yayÄ±nlamadÄ±
NYT ABD'deki TÃ¼rklerin ilanÄ±nÄ± yayÄ±nlamadÄ±

ABD, Orta Asya stratejisini yeniliyor
ABD Orta Asya stratejisini yeniliyor

ABD'de bir IraklÄ± fotoÄŸraf Ã§ekerken Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
ABD'de bir IraklÄ± fotoÄŸraf Ã§ekerken Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

GÃ¼ney Kore'de ABD bÃ¼yÃ¼kelÃ§isine usturalÄ± saldÄ±rÄ±
GÃ¼ney Kore'de ABD bÃ¼yÃ¼kelÃ§isine usturalÄ± saldÄ±rÄ±

ABD'den silah bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na destek
ABD'den silah bÄ±rakma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na destek

Maduro'ya gÃ¶re darbe giriÅŸimini ABD yÃ¶netti
Maduro'ya gÃ¶re darbe giriÅŸimini ABD yÃ¶netti

ABD'den MÄ±sÄ±r'a idam tepkisi
ABD'den MÄ±sÄ±r'a idam tepkisi

ABD'de MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik yeni 'casusluk programÄ±'
ABD'de MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik yeni 'casusluk programÄ±'

ABD Yemen bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini kapattÄ±
ABD Yemen bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini kapattÄ±

ABD''de siyahi gencin vurulma anÄ± |VÄ°DEO
ABD''de siyahi gencin vurulma anÄ± VÄ°DEO

ABD'de yargÄ±lanan 2 Yemenli'ye "terÃ¶r" suÃ§lamasÄ±
ABD'de yargÄ±lanan 2 Yemenli'ye quot terÃ¶r quot suÃ§lamasÄ±

BatÄ±da sosyal medya yasaklarÄ± artÄ±yor
BatÄ±da sosyal medya yasaklarÄ± artÄ±yor

ABD'ye gÃ¶re Filistin UCM iÃ§in uygun ÅŸartlara sahip deÄŸil!
ABD'ye gÃ¶re Filistin UCM iÃ§in uygun ÅŸartlara sahip deÄŸil

114. ABD Kongresi gÃ¶reve baÅŸladÄ±
114 ABD Kongresi gÃ¶reve baÅŸladÄ±

NorveÃ§li yazar: ABD demokrasiden vazgeÃ§ti
NorveÃ§li yazar ABD demokrasiden vazgeÃ§ti

ABD'den KÃ¼ba ile iliÅŸkileri normalleÅŸtirme kararÄ±
ABD'den KÃ¼ba ile iliÅŸkileri normalleÅŸtirme kararÄ±

ABD'de hÃ¼kÃ¼met kapanma tehlikesinden kurtuldu
ABD'de hÃ¼kÃ¼met kapanma tehlikesinden kurtuldu

ABD'li emekli diplomata FBI baskÄ±nÄ±
ABD'li emekli diplomata FBI baskÄ±nÄ±

ABD marihuanaya 40 milyar dolar harcadÄ±
ABD marihuanaya 40 milyar dolar harcadÄ±

ABD'den Macaristan'a 'Rusya' yaptÄ±rÄ±mÄ±
ABD'den Macaristan'a 'Rusya' yaptÄ±rÄ±mÄ±

ABD: Bizim iÃ§in PKK ve PYD bir deÄŸil
ABD Bizim iÃ§in PKK ve PYD bir deÄŸil

DÃ¼nya'daki kadÄ±n mahkumlarÄ±n Ã¼Ã§te biri ABD'de |GRAFÄ°K
DÃ¼nya'daki kadÄ±n mahkumlarÄ±n Ã¼Ã§te biri ABD'de GRAFÄ°K

TÃ¼rkiye resmen eÄŸitim kampÄ±
TÃ¼rkiye resmen eÄŸitim kampÄ±

IÅžÄ°D'e 9 yeni hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi

Ross Wilson Ankara'ya geri dÃ¶nÃ¼yor
Ross Wilson Ankara'ya geri dÃ¶nÃ¼yor

ABD basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler
ABD basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler

ABD basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler
ABD basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler

ABD basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler
ABD basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler

ABD'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Brown'Ä±n cenazesi defnedildi
ABD'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Brown'Ä±n cenazesi defnedildi

ABD basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler
ABD basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler

Ã‡in uÃ§aklarÄ±, ABD uÃ§aklarÄ±na engelleme yaptÄ±
Ã‡in uÃ§aklarÄ± ABD uÃ§aklarÄ±na engelleme yaptÄ±

ABD basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler
ABD basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler

ABD'li iÅŸadamlarÄ±ndan Filistin'i destekleyen ÅŸehre boykot
ABD'li iÅŸadamlarÄ±ndan Filistin'i destekleyen ÅŸehre boykot

ABD basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler
ABD basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler

ABD basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler
ABD basÄ±nÄ±ndan Ã¶zetler

ABD'li Ä±rkÃ§Ä± Ã¶rgÃ¼t Ku Klux Klan'dan polise yardÄ±m
ABD'li Ä±rkÃ§Ä± Ã¶rgÃ¼t Ku Klux Klan'dan polise yardÄ±m

Missouri yine alevlenince Obama'dan 'sakin olun' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Missouri yine alevlenince Obama'dan 'sakin olun' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

ABD'de siyah genÃ§ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼, isyan Ã§Ä±ktÄ±
ABD'de siyah genÃ§ Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ isyan Ã§Ä±ktÄ±

ABD'ye gÃ¶re Ä°srail orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanmÄ±yor
ABD'ye gÃ¶re Ä°srail orantÄ±sÄ±z gÃ¼Ã§ kullanmÄ±yor

ABD'den gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ mermi atan suikast tÃ¼feÄŸi
ABD'den gÃ¼dÃ¼mlÃ¼ mermi atan suikast tÃ¼feÄŸi

ABD'nin Chicago ÅŸehrinde silahlar konuÅŸuyor:15 Ã¶lÃ¼
ABD'nin Chicago ÅŸehrinde silahlar konuÅŸuyor 15 Ã¶lÃ¼

Ä°slam, ABD'de en yaygÄ±n ikinci din
Ä°slam ABD'de en yaygÄ±n ikinci din

ABD, havalimanlarÄ±nda gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini arttÄ±racak
ABD havalimanlarÄ±nda gÃ¼venlik Ã¶nlemlerini arttÄ±racak

AmerikalÄ± yargÄ±Ã§ uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± anayasaya aykÄ±rÄ± buldu
AmerikalÄ± yargÄ±Ã§ uÃ§uÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± anayasaya aykÄ±rÄ± buldu

ABD Irak'a 275 asker gÃ¶nderdi
ABD Irak'a 275 asker gÃ¶nderdi

ABD Basra KÃ¶rfezi'ne gemi gÃ¶nderdi
ABD Basra KÃ¶rfezi'ne gemi gÃ¶nderdi

ABD'de cami Ã¶nÃ¼nde Kur'an yaktÄ±lar
ABD'de cami Ã¶nÃ¼nde Kur'an yaktÄ±lar

Ä°srail zulmÃ¼ Boston metrosunda
Ä°srail zulmÃ¼ Boston metrosunda

ABD'de Ã¼niversiteye silahlÄ± saldÄ±rÄ±
ABD'de Ã¼niversiteye silahlÄ± saldÄ±rÄ±

ABD'den ErdoÄŸan'Ä±n CNN suÃ§lamalarÄ±na tepki
ABD'den ErdoÄŸan'Ä±n CNN suÃ§lamalarÄ±na tepki

ABD'den Ukrayna'ya asker gÃ¶nderildi iddiasÄ±
ABD'den Ukrayna'ya asker gÃ¶nderildi iddiasÄ±

ABD, Avrupa doÄŸalgaz pazarÄ±na gÃ¶z dikti
ABD Avrupa doÄŸalgaz pazarÄ±na gÃ¶z dikti

ABD Yemen'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik faaliyetlerini askÄ±ya aldÄ±
ABD Yemen'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik faaliyetlerini askÄ±ya aldÄ±

ABDâ€™de Myanmar tasarÄ±sÄ± kabul edildi
ABD de Myanmar tasarÄ±sÄ± kabul edildi

Ã‡in ekonomisi, ABD'yi sollamak Ã¼zere
Ã‡in ekonomisi ABD'yi sollamak Ã¼zere

ABD, MÄ±sÄ±r'a askeri yardÄ±ma devam edecek
ABD MÄ±sÄ±r'a askeri yardÄ±ma devam edecek

ABDâ€™den TÃ¼rk Ã§eliÄŸine damping suÃ§lamasÄ±
ABD den TÃ¼rk Ã§eliÄŸine damping suÃ§lamasÄ±

Bilimsel araÅŸtÄ±rma: ABD, oligarÅŸiyle yÃ¶netiliyor
Bilimsel araÅŸtÄ±rma ABD oligarÅŸiyle yÃ¶netiliyor

Ä°ran ile ABD arasÄ±ndaki elÃ§i krizi derinleÅŸiyor
Ä°ran ile ABD arasÄ±ndaki elÃ§i krizi derinleÅŸiyor

ABD'de Yahudi merkezlerine saldÄ±rÄ±: ÃœÃ§ Ã¶lÃ¼
ABD'de Yahudi merkezlerine saldÄ±rÄ± ÃœÃ§ Ã¶lÃ¼

ABD'den Ä°ran'Ä±n BM BÃ¼yÃ¼kelÃ§isine vize yok
ABD'den Ä°ran'Ä±n BM BÃ¼yÃ¼kelÃ§isine vize yok

ABD, MÄ±sÄ±rlÄ± bir Ã¶rgÃ¼tÃ¼ terÃ¶r listesine ekledi
ABD MÄ±sÄ±rlÄ± bir Ã¶rgÃ¼tÃ¼ terÃ¶r listesine ekledi

ABD'de ilaÃ§ devlerine aÄŸÄ±r ceza
ABD'de ilaÃ§ devlerine aÄŸÄ±r ceza

ABD'den Rusya'ya Ukrayna ihtarÄ±
ABD'den Rusya'ya Ukrayna ihtarÄ±

ABD'den Ä°ran'Ä±n BM bÃ¼yÃ¼kelÃ§isine yaptÄ±rÄ±m
ABD'den Ä°ran'Ä±n BM bÃ¼yÃ¼kelÃ§isine yaptÄ±rÄ±m

ABD Savunma BakanÄ± Hagel, Ã‡in'e gidiyor
ABD Savunma BakanÄ± Hagel Ã‡in'e gidiyor

ABD, G. Sudan'da ÅŸiddeti tÄ±rmandÄ±rana yaptÄ±rÄ±m uygulayacak
ABD G Sudan'da ÅŸiddeti tÄ±rmandÄ±rana yaptÄ±rÄ±m uygulayacak

ABD Senatosu'nda Ermeni tasarÄ±sÄ± sunuldu
ABD Senatosu'nda Ermeni tasarÄ±sÄ± sunuldu

Obama, Suudileri Rusya'ya karÅŸÄ± ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor
Obama Suudileri Rusya'ya karÅŸÄ± ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

Tunus: ABD bize daha Ã§ok destek olmalÄ±
Tunus ABD bize daha Ã§ok destek olmalÄ±

ABD'de askeri Ã¼sse saldÄ±rÄ±: 4 Ã¶lÃ¼
ABD'de askeri Ã¼sse saldÄ±rÄ± 4 Ã¶lÃ¼

ABD basÄ±nÄ±: ErdoÄŸan'Ä±n kesin zaferi
ABD basÄ±nÄ± ErdoÄŸan'Ä±n kesin zaferi

Rusya: BatÄ± Ã¼lkeleri diplomatlarÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼yor
Rusya BatÄ± Ã¼lkeleri diplomatlarÄ±mÄ±zla gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼yor

Obama'dan Rusya'ya: Askerini Ã§ek
Obama'dan Rusya'ya Askerini Ã§ek

Evsiz adamÄ± kurÅŸun yaÄŸmuruna tuttular/VÄ°DEO
Evsiz adamÄ± kurÅŸun yaÄŸmuruna tuttular VÄ°DEO

ABD'deki Yahudi STK'lara rekor baÄŸÄ±ÅŸ
ABD'deki Yahudi STK'lara rekor baÄŸÄ±ÅŸ

James Jeffrey: Cemaat belgeleri menfaati iÃ§in aÃ§Ä±klÄ±yor
James Jeffrey Cemaat belgeleri menfaati iÃ§in aÃ§Ä±klÄ±yor

ABD'den Ukrayna'ya yardÄ±m, Rusya'ya yaptÄ±rÄ±m
ABD'den Ukrayna'ya yardÄ±m Rusya'ya yaptÄ±rÄ±m

ABD'deki heyelanÄ±n bilanÃ§osu artÄ±yor
ABD'deki heyelanÄ±n bilanÃ§osu artÄ±yor

ABD'de Myanmar tasarÄ±sÄ± kabul edildi
ABD'de Myanmar tasarÄ±sÄ± kabul edildi

BM ve ABD'den 'dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len uÃ§ak' aÃ§Ä±klamasÄ±
BM ve ABD'den 'dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len uÃ§ak' aÃ§Ä±klamasÄ±

ABD'deki heyelanda sekiz Ã¶lÃ¼
ABD'deki heyelanda sekiz Ã¶lÃ¼

Obama Avrupa ve Suudi Arabistan'a gidiyor
Obama Avrupa ve Suudi Arabistan'a gidiyor

Rusyaâ€™dan ABDâ€™ye yaptÄ±rÄ±m misillemesi
Rusya dan ABD ye yaptÄ±rÄ±m misillemesi

Obama: ABD KÄ±rÄ±m'da savaÅŸmayacak
Obama ABD KÄ±rÄ±m'da savaÅŸmayacak

Ä°srailli bakan ABD'yi yine "kÄ±zdÄ±rdÄ±"
Ä°srailli bakan ABD'yi yine quot kÄ±zdÄ±rdÄ± quot

Obama ve Merkel'den Ukrayna mesaisi
Obama ve Merkel'den Ukrayna mesaisi

ABD, yeni Suriye Ã¶zel temsilcisi atadÄ±
ABD yeni Suriye Ã¶zel temsilcisi atadÄ±

CIA'in Ä°ran operasyonlarÄ± ÅŸefi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
CIA'in Ä°ran operasyonlarÄ± ÅŸefi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

ABD'den 7 RusyalÄ± yetkiliye yaptÄ±rÄ±m kararÄ±

ABD'li MÃ¼slÃ¼manlara yeni Ã§atÄ± konsey
ABD'li MÃ¼slÃ¼manlara yeni Ã§atÄ± konsey

ABD Ä°srailli yetkililere vize vermiyor
ABD Ä°srailli yetkililere vize vermiyor

ABD'nin dev uÃ§ak gemisi Antalya'da
ABD'nin dev uÃ§ak gemisi Antalya'da

ABD'de ÅŸiddetli deprem
ABD'de ÅŸiddetli deprem

ABD'den Facebook tepkisi
ABD'den Facebook tepkisi

Bitcoin'in mucidi bulundu iddiasÄ±
Bitcoin'in mucidi bulundu iddiasÄ±

ABD savaÅŸ gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti
ABD savaÅŸ gemisi Ã‡anakkale BoÄŸazÄ±'ndan geÃ§ti

Obama, Putin'le yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Obama Putin'le yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

VenezuelalÄ±lar New York'ta gÃ¶steri dÃ¼zenledi

Pentagon'a 496 milyar dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§e
Pentagon'a 496 milyar dolarlÄ±k bÃ¼tÃ§e

ABD Rusya ile askeri iÅŸbirliÄŸini askÄ±ya aldÄ±
ABD Rusya ile askeri iÅŸbirliÄŸini askÄ±ya aldÄ±

Kerry: ABD'nin Ã¶nceliÄŸi Ä°srail'in gÃ¼venliÄŸi
Kerry ABD'nin Ã¶nceliÄŸi Ä°srail'in gÃ¼venliÄŸi

ABD'den Rusya'ya 'Ukrayna' uyarÄ±sÄ±
ABD'den Rusya'ya 'Ukrayna' uyarÄ±sÄ±

Neoconlar'dan Obama'ya 'ErdoÄŸan'a mÃ¼dahale et' mektubu
Neoconlar'dan Obama'ya 'ErdoÄŸan'a mÃ¼dahale et' mektubu

ABD'de basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de azaldÄ±
ABD'de basÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de azaldÄ±

NATO baÄŸlantÄ±lÄ± ilk ABD gemisi Ä°spanya'ya geldi
NATO baÄŸlantÄ±lÄ± ilk ABD gemisi Ä°spanya'ya geldi

Kerry yeniden Asya turunda
Kerry yeniden Asya turunda

Siyasi kin 'trafik Ã§ilesine' dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ
Siyasi kin 'trafik Ã§ilesine' dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ

Obama iki yÄ±llÄ±k bÃ¼tÃ§eyi imzaladÄ±
Obama iki yÄ±llÄ±k bÃ¼tÃ§eyi imzaladÄ±

ABD Asya - Pasifik'te askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor
ABD Asya - Pasifik'te askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor

ABD Ermenistan'la; Ä°srail Azerbaycan'la...
ABD Ermenistan'la Ä°srail Azerbaycan'la






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