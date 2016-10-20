ABD'ye 2016'da baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri damga vurdu

ABD'de 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan ve tartÄ±ÅŸÄ±lan konuÂ baÅŸkanlÄ±k seÃ§imiÂ olurken, CumhuriyetÃ§i Parti'nin adayÄ±Â Donald Trump'Ä±n 8 KasÄ±m'da sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde seÃ§imi kazanmasÄ± bu yÄ±la damgasÄ±nÄ± vurdu.
BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imini, Demokrat Parti'nin baÅŸkan adayÄ± Hillary Clinton rakibinden 2,5 milyondan fazla oy almasÄ±na raÄŸmen, Trump'Ä±n kazanmasÄ±, Clinton destekÃ§ileri arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na ve Ã¼lke genelinde Trump karÅŸÄ±tÄ± protestolara neden oldu, Ã§eÅŸitli eyaletlerdeki protestolar zaman zaman yerini ÅŸiddete de bÄ±raktÄ±.
15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'e ev sahipliÄŸi yapan ABD'ye GÃ¼len'in iadesi iÃ§in yapÄ±lan Ã¼st dÃ¼zey ziyaretler ve ABD'nin iade konusundaki isteksizliÄŸi, iki Ã¼lke arasÄ±nda iliÅŸkilerin gerilmesine neden oldu.
BaÅŸkan Obama'nÄ±n tarihi KÃ¼ba ve HiroÅŸima ziyaretleri, Oscar Ã¶dÃ¼lleri, AmerikalÄ± efsanevi boksÃ¶r Muhammed Ali'den, KÃ¼ba devriminin lideri ve eski Devlet BaÅŸkanÄ± Fidel Castro'ya birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ ismin Ã¶lÃ¼mÃ¼ de dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.
YÄ±lÄ±n sonuna doÄŸru dikkat Ã§eken geliÅŸmelerden biri de Obama'nÄ±n gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ±na sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala ABD'nin BM GÃ¼venlik Konseyi'nde Ä°srail'in Filistin'deki yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerini kÄ±nayan kararÄ±nÄ± veto etmeyerek "tarihi" bir adÄ±m atmasÄ± oldu.
GÃ¼ney Amerika kÄ±tasÄ± Zika virÃ¼sÃ¼yle mÃ¼cade ederken, dÃ¼nya Panama Belgeleri ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Kanada'daki Fort McMurray orman yangÄ±nÄ± da yaÅŸanan en bÃ¼yÃ¼k doÄŸal afet olarak Ã¼lke tarihine geÃ§ti.
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Cenevre'de 9-12 Ocak'ta yapÄ±lacak KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri ile ilgili, "Yeni bir KÄ±brÄ±s'Ä± oluÅŸturmak iÃ§in Cenevre'ye gideceÄŸiz' ifadesini kullandÄ±
OrtadoÄŸu, 2016'da da dÃ¼nyadaki krizlerin ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n merkezinde yer aldÄ±
ABD'de kuÅŸkusuz baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi ve Ã¼nlÃ¼ iÅŸ adamÄ± Donald Trump'Ä±n sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde seÃ§imi kazanmasÄ± 2016 gÃ¼ndemine damgasÄ±nÄ± vurdu
10 yÄ±ldÄ±r BM Genel SekreterliÄŸi gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Ban, personele veda ederek BM'den ayrÄ±ldÄ±
Arama motoru Googleâ€™da bu yÄ±l Suudi Arabistan'da en Ã§ok iÅŸ bulma ve iÅŸ kurma projesi, MÄ±sÄ±râ€™da lise sÄ±nav sonuÃ§larÄ±, BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™nde ise Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± kelimeleri arandÄ±
Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin yasaÄŸÄ±na raÄŸmen 9 Ocak'Ä±n SÄ±rp Cumhuriyeti GÃ¼nÃ¼ olarak kutlanmasÄ± iÃ§in eylÃ¼l ayÄ±nda referandum dÃ¼zenleyen Dodik, ÅŸÃ¼pheli sÄ±fatÄ±yla savcÄ±lÄ±kta ifade verdi
Fransa'da yeni yÄ±l kutlamalarÄ± nedeniyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri alÄ±nÄ±rken, 100 binden fazla polis, jandarma ve asker muhtemel terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± Ã¶nleme ve asayiÅŸin saÄŸlanmasÄ± iÃ§in seferber edilecek
Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nda BeÅŸar Esad rejimi gÃ¼Ã§leri ile muhalifler arasÄ±nda gece yarÄ±sÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren ateÅŸkes, rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± silahlÄ± gruplarÄ±nÄ±n artan ihlallerine maruz kalÄ±yor
Suriye'de ateÅŸkes mutabakatÄ± BM GÃ¼venlik Konseyi'ne sunuldu. Rusya, ateÅŸkes mutabakatÄ±nÄ±n cumartesi gÃ¼nÃ¼ oylanmasÄ±nÄ± istedi.
Suriye'nin Ã§eÅŸitli kentlerinde cuma namazÄ± sonrasÄ± "Devrim bizi birleÅŸtiriyor" adÄ± altÄ±nda yÃ¶netim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlendi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin uzun bir aradan sonra El Bab'da operasyona katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye'de saÄŸlanan ateÅŸkesten Ã¶tÃ¼rÃ¼ tebrik dileklerini iletti
Uygur bÃ¶lgesinde bulunan Ã‡in KomÃ¼nist Parti ofisine silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmada beÅŸ kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi
Putin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "ABD'li diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz. Washington'la ilgili adÄ±m atmadan Ã¶nce Trump'Ä±n ne yapacaÄŸÄ±na bekleyeceÄŸiz." dedi
Amerika'nÄ±n Guantanamo'da 13 yÄ±l boyunca iÅŸkenceyle gÃ¶zaltÄ±nda tuttuktan sonra serbest bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ yerleÅŸtirildiÄŸi Uruguay'da dÃ¼nya evine girdi.
Romanya CumhurbaÅŸkanÄ± Sosyal Demokrat Parti'nin Ã¶nerdiÄŸi Sorin Grindeanu'yu baÅŸbakan olarak gÃ¶revlendirdi