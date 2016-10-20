22:21, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

ABD'ye 2016'da baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleri damga vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n en Ã§ok konuÅŸulan ve tartÄ±ÅŸÄ±lan konuÂ baÅŸkanlÄ±k seÃ§imiÂ olurken, CumhuriyetÃ§i Parti'nin adayÄ±Â Donald Trump'Ä±n 8 KasÄ±m'da sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde seÃ§imi kazanmasÄ± bu yÄ±la damgasÄ±nÄ± vurdu.

BaÅŸkanlÄ±k seÃ§imini, Demokrat Parti'nin baÅŸkan adayÄ± Hillary Clinton rakibinden 2,5 milyondan fazla oy almasÄ±na raÄŸmen, Trump'Ä±n kazanmasÄ±, Clinton destekÃ§ileri arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na ve Ã¼lke genelinde Trump karÅŸÄ±tÄ± protestolara neden oldu, Ã§eÅŸitli eyaletlerdeki protestolar zaman zaman yerini ÅŸiddete de bÄ±raktÄ±.

ABD'NÄ°N GÃœLEN'Ä°N Ä°ADESÄ° Ä°Ã‡Ä°N Ä°STEKSÄ°ZLÄ°ÄžÄ° Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° GERDÄ°Â

15 Temmuz darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan FETÃ–'nÃ¼n elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'e ev sahipliÄŸi yapan ABD'ye GÃ¼len'in iadesi iÃ§in yapÄ±lan Ã¼st dÃ¼zey ziyaretler ve ABD'nin iade konusundaki isteksizliÄŸi, iki Ã¼lke arasÄ±nda iliÅŸkilerin gerilmesine neden oldu.

BaÅŸkan Obama'nÄ±n tarihi KÃ¼ba ve HiroÅŸima ziyaretleri, Oscar Ã¶dÃ¼lleri, AmerikalÄ± efsanevi boksÃ¶r Muhammed Ali'den, KÃ¼ba devriminin lideri ve eski Devlet BaÅŸkanÄ± Fidel Castro'ya birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ ismin Ã¶lÃ¼mÃ¼ de dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±rdÄ±.

YÄ±lÄ±n sonuna doÄŸru dikkat Ã§eken geliÅŸmelerden biri de Obama'nÄ±n gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ±na sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala ABD'nin BM GÃ¼venlik Konseyi'nde Ä°srail'in Filistin'deki yasa dÄ±ÅŸÄ± yerleÅŸim birimlerini kÄ±nayan kararÄ±nÄ± veto etmeyerek "tarihi" bir adÄ±m atmasÄ± oldu.

GÃ¼ney Amerika kÄ±tasÄ± Zika virÃ¼sÃ¼yle mÃ¼cade ederken, dÃ¼nya Panama Belgeleri ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Kanada'daki Fort McMurray orman yangÄ±nÄ± da yaÅŸanan en bÃ¼yÃ¼k doÄŸal afet olarak Ã¼lke tarihine geÃ§ti.