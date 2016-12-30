22:29, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

OrtadoÄŸu coÄŸrafyasÄ±nda 2016'da neler oldu?

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Uzun yÄ±llar boyunca savaÅŸlar, Ã§atÄ±ÅŸmalar veÂ siyasi krizlerle anÄ±lanÂ OrtadoÄŸu, 2016 yÄ±lÄ±nda da dÃ¼nyadaki krizlerin ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n merkezinde yer aldÄ±.

DÃ¼nyadaki petrol rezervlerinin yÃ¼zde ellisine sahip OrtadoÄŸu bÃ¶lgesi, 2016'da da yoksulluk, savaÅŸ ve Ã§atÄ±ÅŸmalarla anÄ±ldÄ±. BÃ¶lge Ã¼lkeleri, dÃ¼ÅŸÃ¼k petrol fiyatlarÄ±ndan kaynaklanan ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra bÃ¶lgedeki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n yÃ¼klediÄŸi savaÅŸ koÅŸullarÄ± ve insani krizlerle mÃ¼cadele etti. Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n en yoÄŸun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã¼lkeler ise Irak, Suriye ve Yemen oldu.

IRAK'TA DEAÅž Ä°LE MÃœCADELE

Irak'ta 2016'nÄ±n en Ã¶nemli geliÅŸmesi Ã¼lkenin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kontrolÃ¼nde tutan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a karÅŸÄ± topyekun mÃ¼cadele baÅŸlatÄ±lmasÄ±ydÄ±. Bu mÃ¼cadele sÄ±rasÄ±nda HaÅŸdi Åžabi milislerinin insan haklarÄ± ihlalleri ile hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± protesto gÃ¶sterileri de 2016'da gÃ¼ndemi meÅŸgul etti.

YÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda Enbar vilayetinde baÅŸlatÄ±lan operasyon, haziranda Felluce kentinde kontrolÃ¼n saÄŸlanmasÄ±yla sonuÃ§landÄ±. Bunun ardÄ±ndan 17 Ekim'de Irak gÃ¼Ã§leri ve PeÅŸmerge birlikleri, uluslararasÄ± koalisyonun hava desteÄŸiyle Irak'Ä±n ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Musul'da, DEAÅž'a karÅŸÄ± Ã¼Ã§ koldan operasyon baÅŸlattÄ±.

DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonlar, Ä°ran'Ä±n HaÅŸdi Åžabi aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ã¼stlendiÄŸi rol ve bu milislerin insan haklarÄ± ihlalleri ile kurtarÄ±lan bÃ¶lgelerin geleceÄŸine iliÅŸkin tartÄ±ÅŸma ve eleÅŸtirileri de beraberinde getirdi.

Irak'ta gÃ¼venlik krizinin yanÄ± sÄ±ra Åžii otorite Ayetullah Ali Sistani'nin reform Ã§aÄŸrÄ±larÄ± da Haydar Ä°badi hÃ¼kÃ¼metini zor durumda bÄ±raktÄ±.

Benzer ÅŸekilde, baÅŸkent BaÄŸdat yolsuzluk karÅŸÄ±tÄ± milliyetÃ§i sÃ¶ylemler barÄ±ndÄ±ran ve Åžii lider Mukteda Es-Sadr'Ä±n Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde on binlerce Irak vatandaÅŸÄ±nÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemlere sahne oldu.

BaÅŸbakan Ä°badi ise reform Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na cevap vermek iÃ§in kabinedeki Ã¼Ã§ bakanÄ± gÃ¶revden aldÄ±. BakanlarÄ±n gÃ¶revden alÄ±nmalarÄ±nÄ±, iÃ§iÅŸleri, ticaret ve imar bakanlarÄ±nÄ±n istifasÄ± takip etti. Meclisin, Ä°badi'nin hÃ¼kÃ¼metindeki savunma ve maliye bakanlarÄ±ndan gÃ¼venoyunu Ã§ekmesi de Ã¼lkedeki siyasi krizi derinleÅŸtirdi.

SURÄ°YE'DE KAN VE GÃ–ZYAÅžI DURMADI

Suriye, yaklaÅŸÄ±k 6 yÄ±ldÄ±r devam eden iÃ§ savaÅŸÄ±n meydana getirdiÄŸi yÄ±kÄ±m nedeniyle geride kalan yÄ±lda da Ã§atÄ±ÅŸma, istikrarsÄ±zlÄ±k ve insani krizlerle anÄ±ldÄ±. Suriye rejimi, Rusya ve Ä°ran'Ä±n desteÄŸiyle 2016'da elinde bulundurduÄŸu topraklarÄ± geniÅŸletti.

Suriye'deki rejim ve destekÃ§ileri, ÅŸubat baÅŸlarÄ±nda Halep'in TÃ¼rkiye ile sÄ±nÄ±r temasÄ±nÄ± saÄŸlayan insani yardÄ±m koridorunu kesti ve kenti kuÅŸattÄ±.

EylÃ¼l baÅŸÄ±nda doÄŸu Halep'in dÃ¼nyayla tek baÄŸlantÄ±sÄ± olan Kastillo yolu da rejim gÃ¼Ã§leri tarafÄ±ndan ele geÃ§irildi. Halep'te yaÅŸayan yaklaÅŸÄ±k 300 bin kiÅŸi, rejim gÃ¼Ã§lerinin tam kuÅŸatmasÄ±na girdi. ArdÄ±ndan rejim, Rusya ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terÃ¶rist gruplar, kuÅŸatma bÃ¶lgesini iÃ§ savaÅŸ boyunca gÃ¶rÃ¼len en ÅŸiddetli saldÄ±rÄ±larla vurdu. SaldÄ±rÄ±lar sonucunda binlerce kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

YÄ±l sonunda Suriye rejiminin Ã¼lkede kontrol ettiÄŸi yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 35'lik toprak parÃ§asÄ±na, Suriye'nin ikinci bÃ¼yÃ¼k kenti Halep de eklendi.

Suriye krizine Ã§Ã¶zÃ¼m bulmak iÃ§in TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran arasÄ±nda 23 AralÄ±k'ta Moskova'da yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler meyvesini vererek yÄ±lÄ±n sonunda ateÅŸkes mutabakatÄ± saÄŸlandÄ±. TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde Suriye rejimi ile muhalifler arasÄ±nda saÄŸlanan ateÅŸkes, 30 AralÄ±k saat 00.00 itibarÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Suriye'deki iÃ§ savaÅŸ altÄ±ncÄ± yÄ±lÄ±na girerken, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) verilerine gÃ¶re, 400 binden fazla kiÅŸi iÃ§ savaÅŸ sÄ±rasÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybetti. SavaÅŸ nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 5 milyon Suriyeli de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± konumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼.

BMGK, Ä°SRAÄ°L'Ä°N YASADIÅžI YERLEÅžÄ°MLERÄ°NE "DUR" DEDÄ°

Ä°srail'in Filistinlilere yÃ¶nelik insan haklarÄ± ihlalleri devam ederken, 2016'da Tel Aviv yÃ¶netimini en Ã§ok zora sokan geliÅŸme BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyinin (BMGK) Ä°srail'den Yahudi yerleÅŸimi birimlerini durdurmasÄ±nÄ± talep etmesi oldu.

Filistinli Esirler Komitesi, yÄ±l boyunca 2 bin 884'Ã¼ Ã§ocuk 9 bin 920 Filistinlinin Ä°srail tarafÄ±ndan tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klarken Ä°srail'in bu yÄ±l da yargÄ±sÄ±z infaz ettiÄŸi Filistinlilerin sayÄ±sÄ± eylÃ¼le kadar 103'e ulaÅŸtÄ±.

Ä°srail-Filistin sorununun Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼zakerelerin 2014'te durmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan BatÄ± Åžeria'daki yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi yerleÅŸim birimlerinde yaÅŸayanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 371 binden iki yÄ±l iÃ§inde iÅŸgalin baÅŸlamasÄ±ndan bugÃ¼ne rekor artÄ±ÅŸla 640 bine ulaÅŸtÄ±.

BM GÃ¼venlik Konseyinde 23 AralÄ±k'ta oylanan, Ä°srail'in iÅŸgali altÄ±ndaki Filistin topraklarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± tÃ¼m yerleÅŸim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasÄ±nÄ± talep eden karar tasarÄ±sÄ±, ABD'nin ilk defa Ã§ekimser oy kullanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kabul edildi. Binyamin Netanyahu hÃ¼kÃ¼meti karara sert tepki gÃ¶sterirken tasarÄ±ya evet oyu veren Ã¼lkelerle diplomatik iliÅŸki seviyesini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ duyurdu.

MISIR'DA EKONOMÄ°K KRÄ°Z

MÄ±sÄ±r'da, demokratik yollarla seÃ§ilen ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi'ye karÅŸÄ± Ã¼Ã§ yÄ±l Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirilen askeri darbenin ekonomik sonuÃ§larÄ± en Ã§ok 2016 yÄ±lÄ±nda hissedildi.

MÄ±sÄ±r, UluslararasÄ± Para Fonu'ndan (IMF) elde etmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± 12 milyar dolarlÄ±k kredi iÃ§in gerekli koÅŸullar Ã§erÃ§evesinde dalgalÄ± kura geÃ§ti. Ãœlkenin resmi para birimi cÃ¼neyh, dolar karÅŸÄ±sÄ±nda yÃ¼zde 247 deÄŸer kaybetti. Bunun yanÄ± sÄ±ra, sokaktaki vatandaÅŸ birÃ§ok temel gÄ±da maddelerinin temininde sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ± ve kara borsa patlak verdi.

Bununla birlikte, MÄ±sÄ±r'Ä±n KÃ¶rfez'deki eski finansÃ¶r Ã¼lkeleriyle bÃ¶lgesel konulardaki tavrÄ± nedeniyle arasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kahire yÃ¶netimi BMGK'da Rusya'nÄ±n tasarÄ±sÄ±na olumlu yÃ¶nde oy kullanarak Rusya, Ä°ran ve Suriye ekseninde yeni ittifak arayÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n sinyallerini verdi.

LÄ°BYA'DA DEAÅž TEHDÄ°DÄ°

OrtadoÄŸu'da "Arap BaharÄ±" adÄ± verilen halk hareketleri sonrasÄ±nda istikrarsÄ±z ve gÃ¼vensiz bir Ã¼lke haline gelen Libya, 2016 yÄ±lÄ±nda da gÃ¼venlik ve siyaset krizleriyle anÄ±ldÄ±.

Devrik lider Muammer Kaddafi'nin doÄŸum yeri Sirte kentindeki terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž varlÄ±ÄŸÄ± Libya'nÄ±n baÅŸÄ±nÄ± aÄŸrÄ±tmaya devam etti. Kentte artan DEAÅž hakimiyeti, Libya sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±na uzandÄ±. Tunus'un Benkiran bÃ¶lgesinde gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlenmesi gibi olaylar Libya'ya komÅŸu Ã¼lkeleri de tedirgin etti.

Ä°ngiltere ve Fransa gibi BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerden askeri uzmanlarÄ±n da desteÄŸiyle Sirte'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonlar sonucu yÄ±lÄ±n son ayÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n kentteki etkisine son verildi.

Ã–te yandan, Libya'da uluslararasÄ± baskÄ±larla oluÅŸturulan "Ulusal UzlaÅŸÄ± HÃ¼kÃ¼meti" de Ã¼lkede arzulanan istikrarÄ± henÃ¼z saÄŸlayamadÄ±. Ä°Ã§ siyasi Ã§ekiÅŸmelerle boÄŸuÅŸan hÃ¼kÃ¼met, Ã¼lkede gÃ¼venliÄŸi ve halkÄ±n temel ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± saÄŸlama konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekmeye devam ediyor.

YEMEN'DE AÃ‡LIK KRÄ°ZÄ°

Suudi Arabistan liderliÄŸindeki koalisyonun Mart 2015'te, Yemen'de iktidarÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸan devrik cumhurbaÅŸkanÄ± Ali Abdullah Salih ve Ä°ran destekli Husilere yÃ¶nelik baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonlar geride kalan yÄ±l da devam etti.

Koalisyonun dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda sivillerin hayatÄ±nÄ± kaybetmesi uluslararasÄ± toplumun tepkisini Ã§ekti.

Ãœlkede savaÅŸÄ±n neden olduÄŸu yÄ±kÄ±m nedeniyle Yemen halkÄ± dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k insani felaketlerinden biriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. BM DÃ¼nya GÄ±da ProgramÄ±, Ã¼lkede 14,4 milyon kiÅŸinin gÄ±da gÃ¼venliÄŸinden yoksun olduÄŸunu ve her beÅŸ kiÅŸiden birinin "aÅŸÄ±rÄ± gÄ±da eksikliÄŸi" yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Yemen'deki gÄ±da kÄ±tlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren fotoÄŸraflar 2016'da hafÄ±zalarda yer etti.

RÄ°YAD-TAHRAN GERÄ°LÄ°MÄ° TIRMANDI

Suudi Arabistan'da 2016 yÄ±lÄ±nda Ä°ran ile iliÅŸkilerdeki gerilim yeni bir boyuta taÅŸÄ±ndÄ±. YÄ±lÄ±n ilk gÃ¼nlerinde Suudi Arabistan vatandaÅŸÄ± Åžii din adamÄ± Åžeyh Nimr'in idam edilmesinin ardÄ±ndan Suudi Arabistan'Ä±n Ä°ran'daki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi ve konsolosluÄŸu ateÅŸe verildi. Bunun ardÄ±ndan Riyad yÃ¶netimi, Bahreyn, Sudan ve Komor AdalarÄ±'yla birlikte Tahran ile diplomatik iliÅŸkilerini kesti. Sonraki sÃ¼reÃ§lerde Umman dÄ±ÅŸÄ±nda KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'ndeki dÃ¶rt Ã¼lke de Ä°ran'la diplomatik iliÅŸkilerinin seviyesini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.

Petrol fiyatlarÄ±ndaki bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, 2016'da da bÃ¶lgede Ã¶zellikle Suudi Arabistan ve Ä°ran gibi petrole dayalÄ± ekonomileri olumsuz etkiledi. Riyad yÃ¶netimi, dÃ¼ÅŸÃ¼k petrol fiyatlarÄ± ve Yemen'de devam eden savaÅŸÄ±n aÄŸÄ±r maliyetini karÅŸÄ±lamak iÃ§in kemer sÄ±kma ve ekonomisini Ã§eÅŸitlendirme politikalarÄ± izlemeye baÅŸladÄ±.

Suudi Arabistan yÃ¶netimi, eylÃ¼l ayÄ±nda aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± planlarla maaÅŸlarÄ±n hesaplanmasÄ±nda hicri takvimden miladi takvime geÃ§iÅŸ, kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nda ikramiyelerin iptali, sÄ±kÄ± tasarruf gibi birÃ§ok radikal karara imza attÄ±.

Ä°RAN'IN MÃœDAHALESÄ° ARTTI

KatÄ± mezhepÃ§i politikalarla bÃ¶lgede yayÄ±lmacÄ±lÄ±k ve nÃ¼fuz peÅŸindeki Ä°ran, geride kalan yÄ±l da Ã¶zellikle Yemen, Irak ve Suriye'deki krizlerde bÃ¶lge halklarÄ±nÄ±n taleplerini gÃ¶rmezden gelerek, despot rejimlere ve mezhepsel ideolojiye sahip terÃ¶rist gruplara desteÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Irak'ta, Devrim MuhafÄ±zlarÄ± Ordusu'nun desteklediÄŸi HaÅŸdi Åžabi milislerinin insan haklarÄ± ihlalleri de 2016'da uluslararasÄ± kamuoyunda yankÄ± buldu.

BeÅŸÅŸar Esed rejimine destek amacÄ±yla Suriye'ye asker ve milis kuvvetlerini sevk eden Ä°ran'Ä±n askeri kayÄ±plarÄ± da geÃ§en yÄ±l artarak devam etti. Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmalarda Åžubat 2013'ten bu yana Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ä°ranlÄ± generallerin sayÄ±sÄ± 15'e yÃ¼kselirken Tahran yÃ¶netiminden gelen aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re Ä°ran'Ä±n Suriye'deki askeri kaybÄ± bini aÅŸtÄ±.

Ä°KÄ° BUÃ‡UK YIL SONRA CUMHURBAÅžKANI SEÃ‡Ä°LDÄ°

LÃ¼bnan'daki Hizbullah Ã¶rgÃ¼tÃ¼ de 2016'da Suriye'deki iÃ§ savaÅŸÄ±n ÅŸiddetlenmesiyle rejim saflarÄ±ndaki faaliyetlerini artÄ±rdÄ±. Hizbullah'Ä±n Suriye'de cephe hattÄ±nda Ã¼stlendiÄŸi rolle birlikte Hizbullah bayraklarÄ±na sarÄ±lÄ± LÃ¼bnan'a gelen cenazeler de giderek Ã§oÄŸaldÄ±.

Bunlar arasÄ±nda en dikkati Ã§eken Hizbullah komutanlarÄ±ndan Ä°mad Mugniye'nin 2008'de Åžam'da suikasta uÄŸramasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan grubun askeri operasyonlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§en Mustafa Bedreddin'in Suriye'de Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiydi. Hizbullah'Ä±n kurucu liderlerinden Bedreddin, LÃ¼bnan'Ä±n eski baÅŸbakanÄ± Refik Hariri'ye yÃ¶nelik suikastla ilgili de suÃ§lanÄ±yordu.

YÄ±l sonuna yaklaÅŸÄ±rken LÃ¼bnan siyasetinde iki buÃ§uk yÄ±ldÄ±r devam eden cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± krizi Ã§Ã¶zÃ¼ldÃ¼. Hizbullah'Ä±n da iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ± "8 Mart Bloku"nun adayÄ± Maruni Hristiyan Ã–zgÃ¼r Yurtsever Hareketi Lideri MiÅŸel Avn, ekim ayÄ±nÄ±n sonunda LÃ¼bnan meclisi tarafÄ±ndan cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.

Avn'Ä±n hÃ¼kÃ¼meti kurmakla gÃ¶revlendirdiÄŸi MÃ¼stakbel Hareketi lideri Saad Hariri de yaklaÅŸÄ±k bir buÃ§uk aylÄ±k sÃ¼rede yeni kabineyi oluÅŸturdu ve meclisten gÃ¼venoyu aldÄ±.