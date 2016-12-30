Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
23:04, 30 Aralık 2016 Cuma
Kıbrıs
22:38, 30 Aralık 2016 Cuma

  • Paylaş
"Yeni bir Kıbrıs’ı oluşturmak için Cenevre’ye gideceğiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cenevre'de 9-12 Ocak'ta yapılacak Kıbrıs müzakereleri ile ilgili, "Yeni bir Kıbrıs'ı oluşturmak için Cenevre'ye gideceğiz' ifadesini kullandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak'ta yapılacak Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Yeni bir Kıbrıs'ı oluşturmak için Cenevre'ye gideceğiz' dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında 2017 yılının barış ve çözüm yılı olmasını diledi. 

Halka verdiği söze uygun olarak adada kalıcı barışın koşullarını yaratma gayreti içerisinde olduğunu ifade eden Akıncı, 2017 yılının barındırdığı olası olumsuz gelişmeleri de dikkate alarak, 2016 yılı sonunu çözüm çerçevesinin ortaya çıkarılması açısından bir hedef olarak öngördükleri kaydetti.

"ÖNEMLİ BİR FIRSAT OLUŞTURULDU"

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs'ta devam edem müzakereler kapsamında varılan noktada 2016 sonu olmasa da 2017’nin Ocak ayının hemen ilk yarısında, arzu ettikleri çözümün çerçevesini çizebilmek adına İsviçre'nin Cenevre kentinde tüm ilgili tarafların yer alacağı Kıbrıs zirvesinin toplanması ile önemli bir fırsat oluşturulduğunu vurguladı.

Bu noktaya varılmasında Kıbrıs Türk tarafı olarak olumlu ve yapıcı katkılarının rolünün büyük olduğuna işaret eden Akıncı, şunları kaydetti:

"YENİ BİR KIBRIS'I OLUŞTURMAK İÇİN CENEVRE'YE GİDECEĞİZ"

"Birçok konuda ilerlemeler olduğu gibi, henüz çözüm bekleyen ayrılık unsurlarının olduğu da bir sır değildir. Cenevre'de iki taraf, 11 Ocak’ta kendi haritalarını ortaya koyacak ve hemen ertesi gün 12 Ocak’ta ise üç garantör ülkenin de katılımı ile güvenlik ve garanti konularının ele alınmasına başlanacaktır. Cenevre’de nasıl bir sonucun ortaya çıkacağını şu anda söyleyebilecek konumda değiliz. Kıbrıs Türk tarafı olarak, tüm politik isteklilik ve kararlılığımızla mutabık kalınan parametreler çerçevesinde iki kesimli, iki toplumlu, iki kurucu devletin siyasi eşitliğine dayalı federal birleşik yeni bir Kıbrıs’ı oluşturmak için Cenevre’ye gideceğiz.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, diğer toplumun meşru haklarını da görmezden gelmeyen ama kendi toplumsal haklarını da sonuna kadar savunan bir anlayış ve kararlılıkla İsviçre'de olacaklarını belirterek, Cenevre'de her iki toplumun eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayacakları bir çözümü sağlamak için çaba harcayacaklarını dile getirdi.

Bugüne kadar olduğu gibi, bu çabada da Türkiye ile yakın işbirliği ve istişare içinde olacaklarına değinen Akıncı, Cenevre’deki gelişmeler eğer arzu ettikleri gibi olumlu gelişir ve tarafların üzerinde uzlaştığı bir çerçeve ortaya çıkarsa, bunun sonrasında bu çerçevenin içinin doldurulmasına sıra geleceğini sözlerine ekledi. 



İlgili Konular Mustafa Akıncı Akıncı KKTC
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Kıbrıs Haberleri
quot Yeni bir Kıbrıs ı oluşturmak için Cenevre ye gideceğiz
"Yeni bir Kıbrıs’ı oluşturmak için Cenevre’ye gideceğiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Cenevre'de 9-12 Ocak'ta yapılacak Kıbrıs müzakereleri ile ilgili, "Yeni bir Kıbrıs'ı oluşturmak için Cenevre'ye gideceğiz' ifadesini kullandı
Ortadoğu coğrafyasında 2016'da neler oldu
Ortadoğu coğrafyasında 2016'da neler oldu?

Ortadoğu, 2016'da da dünyadaki krizlerin ve çatışmaların merkezinde yer aldı
ABD'ye 2016'da başkanlık seçimleri damga vurdu
ABD'ye 2016'da başkanlık seçimleri damga vurdu

ABD'de kuşkusuz başkanlık seçimi ve ünlü iş adamı Donald Trump'ın sürpriz bir şekilde seçimi kazanması 2016 gündemine damgasını vurdu
Ban Ki-mun BM'ye veda etti
Ban Ki-mun BM'ye veda etti

10 yıldır BM Genel Sekreterliği görevini yürüten Ban, personele veda ederek BM'den ayrıldı
Ortadoğu'da Google da en çok arananlar açıklandı
Ortadoğu'da Google’da en çok arananlar açıklandı

Arama motoru Google’da bu yıl Suudi Arabistan'da en çok iş bulma ve iş kurma projesi, Mısır’da lise sınav sonuçları, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ise Avrupa Futbol Şampiyonası kelimeleri arandı
Sırp lider Dodik savcılıkta ifade verdi
Sırp lider Dodik savcılıkta ifade verdi

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin yasağına rağmen 9 Ocak'ın Sırp Cumhuriyeti Günü olarak kutlanması için eylül ayında referandum düzenleyen Dodik, şüpheli sıfatıyla savcılıkta ifade verdi
Fransa'da yılbaşı için güvenlik alarmı
Fransa'da yılbaşı için güvenlik alarmı

Fransa'da yeni yıl kutlamaları nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemleri alınırken, 100 binden fazla polis, jandarma ve asker muhtemel terör saldırısını önleme ve asayişin sağlanması için seferber edilecek
Suriye'de ateşkes ihlalleri artıyor

Suriye iç savaşında Beşar Esad rejimi güçleri ile muhalifler arasında gece yarısı yürürlüğe giren ateşkes, rejim yanlısı yabancı silahlı gruplarının artan ihlallerine maruz kalıyor
Suriye'de ateşkes mutabakatı BMGK'da
Suriye'de ateşkes mutabakatı BMGK'da

Suriye'de ateşkes mutabakatı BM Güvenlik Konseyi'ne sunuldu. Rusya, ateşkes mutabakatının cumartesi günü oylanmasını istedi.
Suriye'de quot Esad karşıtı quot gösteriler
Suriye'de "Esad karşıtı" gösteriler

Suriye'nin çeşitli kentlerinde cuma namazı sonrası "Devrim bizi birleştiriyor" adı altında yönetim karşıtı gösteriler düzenlendi
Çavuşoğlu Koalisyon uzun zaman sonra DEAŞ'ı vurdu
Çavuşoğlu: Koalisyon uzun zaman sonra DEAŞ'ı vurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin uzun bir aradan sonra El Bab'da operasyona katıldığını söyledi
NATO'dan Çavuşoğlu'na ateşkes tebriği
NATO'dan Çavuşoğlu'na ateşkes tebriği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile telefonda görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye'de sağlanan ateşkesten ötürü tebrik dileklerini iletti
Uygur bölgesinde Çin Komünist Partisine saldırı
Uygur bölgesinde Çin Komünist Partisine saldırı

Uygur bölgesinde bulunan Çin Komünist Parti ofisine silahlı saldırı yapıldığı ve çatışmada beş kişinin öldüğü bildirildi
Rusya ABD'li diplomatları sınırdışı etmeyecek
Rusya, ABD'li diplomatları sınırdışı etmeyecek

Putin yaptığı açıklamada, "ABD'li diplomatları sınır dışı etmeyeceğiz. Washington'la ilgili adım atmadan önce Trump'ın ne yapacağına bekleyeceğiz." dedi
Eski Guantanamo hükümlüsü Uruguay'da evlendi
Eski Guantanamo hükümlüsü Uruguay'da evlendi

Amerika'nın Guantanamo'da 13 yıl boyunca işkenceyle gözaltında tuttuktan sonra serbest bıraktığı hükümlü yerleştirildiği Uruguay'da dünya evine girdi.
Romanya'da 'başbakan' krizi aşıldı
Romanya'da 'başbakan' krizi aşıldı

Romanya Cumhurbaşkanı Sosyal Demokrat Parti'nin önerdiği Sorin Grindeanu'yu başbakan olarak görevlendirdi

Haberler

KKTC lideri Akıncı idam tartışmalarına karşı
KKTC lideri Akıncı idam tartışmalarına karşı

'Birleşik Kıbrıs'ta detaylar belli olmaya başladı
Birleşik Kıbrıs'ta detaylar belli olmaya başladı

Akıncı: Kıbrıs'ta çözüm aylar içinde mümkün
Akıncı Kıbrıs'ta çözüm aylar içinde mümkün

Mustafa Akıncı: Çözüme aylar içinde ulaşılabilir
Mustafa Akıncı Çözüme aylar içinde ulaşılabilir

KKTC lideri, müzakere tarihi verdi
KKTC lideri müzakere tarihi verdi

Akıncı ve Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi
Akıncı ve Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü
Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüştü

KKTC'den yangın taziyesi
KKTC'den yangın taziyesi

KKTC’de Hala Sultan Camii bölgedeki ihtiyacı karşılayacak
KKTC de Hala Sultan Camii bölgedeki ihtiyacı karşılayacak

KKTC'ye kuruluş yıl dönümü tebriği
KKTC'ye kuruluş yıl dönümü tebriği

Kıbrıs sorununun çözüm maliyeti 24 milyar avro
Kıbrıs sorununun çözüm maliyeti 24 milyar avro

Türkeş, KKTC'de Türk dünyası gençleriyle
Türkeş KKTC'de Türk dünyası gençleriyle

Akıncı: 2017'de seçim olabilir
Akıncı 2017'de seçim olabilir

Kıbrıs'ta türbe yanındaki kumarhaneli otele büyük tepki
Kıbrıs'ta türbe yanındaki kumarhaneli otele büyük tepki

'Türkiye, KKTC’nin yanında olmaya devam edecek'
Türkiye KKTC nin yanında olmaya devam edecek'

Kıbrıs'ta havacıların grevi 1,5 saat sürdü
Kıbrıs'ta havacıların grevi 1 5 saat sürdü

Akıncı'dan Kayıp Şahıslar Komitesi’ne yardım
Akıncı'dan Kayıp Şahıslar Komitesi ne yardım

KKTC'de Kuvvet Komutanlığı kuruluşu kutlandı
KKTC'de Kuvvet Komutanlığı kuruluşu kutlandı

KKTC Cumhurbaşkanı müzakerelerden umutlu
KKTC Cumhurbaşkanı müzakerelerden umutlu

"Rus-Türk ilişkisinin bozulması iki milletin de zararınadır"
quot Rus-Türk ilişkisinin bozulması iki milletin de zararınadır quot

Kıbrıs'a karma ordu teklifi
Kıbrıs'a karma ordu teklifi

KKTC'de yeni hükümete güvenoyu
KKTC'de yeni hükümete güvenoyu

Nadir'den Kıbrıslılara: Ülke olmamıza katkılarım olacak
Nadir'den Kıbrıslılara Ülke olmamıza katkılarım olacak

Tuğrul Türkeş, KKTC’de
Tuğrul Türkeş KKTC de

KKTC'de koalisyon hükümetine onay
KKTC'de koalisyon hükümetine onay

KKTC'de hükümet protokolü imzalandı
KKTC'de hükümet protokolü imzalandı

Kırım liderinden Kıbrıs'a uyarı: Türkiye'ye sarılın
Kırım liderinden Kıbrıs'a uyarı Türkiye'ye sarılın

KKTC'de hükümeti kurma görevi UBP'de
KKTC'de hükümeti kurma görevi UBP'de

KKTC'de hükümet istifa etti
KKTC'de hükümet istifa etti

Kıbrıs'ta koalisyon hükümeti dağıldı
Kıbrıs'ta koalisyon hükümeti dağıldı

Yunan adasında KKTC damgası krizi
Yunan adasında KKTC damgası krizi

Kıbrıs'ta barış müzakereleri devam ediyor
Kıbrıs'ta barış müzakereleri devam ediyor

Kıbrıs'a taşınan su denize akıyor
Kıbrıs'a taşınan su denize akıyor

Bin kişilik grup Hala Sultan için G. Kıbrıs'a geçti
Bin kişilik grup Hala Sultan için G Kıbrıs'a geçti

KKTC: Türkiye kaynak aktarmazsa batarız
KKTC Türkiye kaynak aktarmazsa batarız

Türkiye, KKTC vanasını kapattı
Türkiye KKTC vanasını kapattı

KKTC'nin 32. kuruluş yıl dönümü kutlandı
KKTC'nin 32 kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kıbrıslılar yasağa karşı camilere akın etti | FOTO
Kıbrıslılar yasağa karşı camilere akın etti FOTO

KKTC'de ezan yasağı
KKTC'de ezan yasağı

Su projesi Kıbrıs'ta Türklerin elini güçlendirdi
Su projesi Kıbrıs'ta Türklerin elini güçlendirdi

Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümü kutlanıyor
Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümü kutlanıyor

AB heyeti Euro pazarlığı için KKTC'de
AB heyeti Euro pazarlığı için KKTC'de

Rum istihbaratı KKTC gizli belgelerini yayınladı
Rum istihbaratı KKTC gizli belgelerini yayınladı

Türkiye-KKTC su hattı açıldı
Türkiye-KKTC su hattı açıldı

KKTC Türk lirasını bırakıyor
KKTC Türk lirasını bırakıyor

Türkiye-Kıbrıs hattında su akmaya başladı
Türkiye-Kıbrıs hattında su akmaya başladı

Türkiye'den KKTC'ye akacak suda 'dağıtım krizi'
Türkiye'den KKTC'ye akacak suda 'dağıtım krizi'

Türkiye Kıbrıs'ta garantör olarak kalacak
Türkiye Kıbrıs'ta garantör olarak kalacak

Lefkoşa Büyükelçisi, Akın'a güven mektubunu sundu
Lefkoşa Büyükelçisi Akın'a güven mektubunu sundu

KKTC'de yeni hükümet güvenoyu aldı
KKTC'de yeni hükümet güvenoyu aldı

Erdoğan KKTC'de, vekalet Bostancı'da
Erdoğan KKTC'de vekalet Bostancı'da

Erdoğan pazartesi günü KKTC'ye gidecek
Erdoğan pazartesi günü KKTC'ye gidecek

KKTC'de yeni hükümet
KKTC'de yeni hükümet

KKTC'de hükümet kurma görevi Kalyoncu’da
KKTC'de hükümet kurma görevi Kalyoncu da

Akıncı: AB ailesinin parçası olmak istiyoruz
Akıncı AB ailesinin parçası olmak istiyoruz

Kıbrıslı liderler ara bölgede buluştu
Kıbrıslı liderler ara bölgede buluştu

Bin 200 ton bebek maması son anda ele geçirildi
Bin 200 ton bebek maması son anda ele geçirildi

KKTC Rumlara vize zorunluluğunu kaldırdı
KKTC Rumlara vize zorunluluğunu kaldırdı

Akıncı, görevi Eroğlu'ndan devraldı
Akıncı görevi Eroğlu'ndan devraldı

KKTC cumhurbaşkanına bir uyarı da Bahçeli'den
KKTC cumhurbaşkanına bir uyarı da Bahçeli'den

Yavru vatan tartışması polemiğe dönüştü
Yavru vatan tartışması polemiğe dönüştü

KKTC'de Akıncı dönemi resmen başladı
KKTC'de Akıncı dönemi resmen başladı

KKTC, Rum parlamentosunu kınadı
KKTC Rum parlamentosunu kınadı

Denktaş'tan KTFF'ye kararlılık mesajı
Denktaş'tan KTFF'ye kararlılık mesajı

KKTC Su Temin Projesi'nde yeni gelişme
KKTC Su Temin Projesi'nde yeni gelişme

KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'dan Çipras'a Kıbrıs çağrısı
KKTC Cumhurbaşkanı Eroğlu'dan Çipras'a Kıbrıs çağrısı

BM'den Kıbrıs'ta müzakerelerin sürmesi için diplomasi
BM'den Kıbrıs'ta müzakerelerin sürmesi için diplomasi

Kıbrıs açıklarındaki mülteciler kurtarıldı
Kıbrıs açıklarındaki mülteciler kurtarıldı

KKTC açıklarında 300 mülteci mahsur
KKTC açıklarında 300 mülteci mahsur

Kıbrıslı Müslümanlar Hala Sultan Tekkesi'ndeydi
Kıbrıslı Müslümanlar Hala Sultan Tekkesi'ndeydi

Yunanistan'dan Kıbrıs'a denizaltı
Yunanistan'dan Kıbrıs'a denizaltı

Rumlardan 'kibutz' modeli toprak alma planı
Rumlardan 'kibutz' modeli toprak alma planı

Yunanistan, Erdoğan'ın KKTC konuşmasına tepkili
Yunanistan Erdoğan'ın KKTC konuşmasına tepkili

Eroğlu: Rumların isteklerine evet demek mümkün değil
Eroğlu Rumların isteklerine evet demek mümkün değil

KKTC'de Rusya'ya ihracat umudu
KKTC'de Rusya'ya ihracat umudu

KKTC'de 20 Temmuz kutlamaları
KKTC'de 20 Temmuz kutlamaları

KKTC'de yerel seçim ve referandum günü
KKTC'de yerel seçim ve referandum günü

Derviş Eroğlu: Dönüşümlü başkanlıktan vazgeçmeyiz
Derviş Eroğlu Dönüşümlü başkanlıktan vazgeçmeyiz

Kıbrıs'ta liderler bir araya geldi
Kıbrıs'ta liderler bir araya geldi

British Airways ilk kez KKTC Ercan Havalimanı'nda
British Airways ilk kez KKTC Ercan Havalimanı'nda

Eroğlu: Kıbrıs'ta çözüm umudumuz arttı
Eroğlu Kıbrıs'ta çözüm umudumuz arttı

ABD Başkan Yardımcısı KKTC lideri ile görüşecek
ABD Başkan Yardımcısı KKTC lideri ile görüşecek

Davutoğlu: KKTC'nin tanınması için çabalayacağız
Davutoğlu KKTC'nin tanınması için çabalayacağız

Ermeniler 50 yıl sonra KKTC'de ayin düzenledi
Ermeniler 50 yıl sonra KKTC'de ayin düzenledi

Rumlar 58 yıl sonra KKTC'deki kilisede ayinde
Rumlar 58 yıl sonra KKTC'deki kilisede ayinde

KKTC'de Rum mezarlığına saygısızlık
KKTC'de Rum mezarlığına saygısızlık

Rum lider Talat'tan özür diledi
Rum lider Talat'tan özür diledi

KKTC eski lideri Talat'a molotoflu saldırı
KKTC eski lideri Talat'a molotoflu saldırı

'Kıbrıs barışı AB'ye doğalgaz taşımak için önemli'
Kıbrıs barışı AB'ye doğalgaz taşımak için önemli'

KKTC'de İmam Hatipler için girişim
KKTC'de İmam Hatipler için girişim

Türkiye'den KKTC'ye 500 milyon dolar kredi
Türkiye'den KKTC'ye 500 milyon dolar kredi

Davutoğlu: IŞİD Esad rejimiyle çalışan bir yapılanma
Davutoğlu IŞİD Esad rejimiyle çalışan bir yapılanma

Kıbrıs müzakere sürecinde yeni dönem
Kıbrıs müzakere sürecinde yeni dönem

Ban'dan Eroğlu’na mesaj
Ban'dan Eroğlu na mesaj

Yunanistan müzakere sürecini destekleyecek
Yunanistan müzakere sürecini destekleyecek

Kıbrıs'ta 7 maddelik ortak bildiri mutabakatı
Kıbrıs'ta 7 maddelik ortak bildiri mutabakatı

Kıbrıs'ta yıllar sonra ilk buluşma
Kıbrıs'ta yıllar sonra ilk buluşma

Kıbrıs'ta anlaşma sonrası ilk görüşme haftaya
Kıbrıs'ta anlaşma sonrası ilk görüşme haftaya

Rum Kesimi ile görüşmeler hafta başında başlıyor
Rum Kesimi ile görüşmeler hafta başında başlıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 