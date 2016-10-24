BartÄ±n'da 'ByLock' kullanan dÃ¶rt kiÅŸi tutuklandÄ±

BartÄ±n'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 kiÅŸi tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
BartÄ±n Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± talimatÄ± doÄŸrultusunda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi.
Operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±klarÄ± iddia edilen 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan 4 ÅŸÃ¼pheli, adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ifadeleri alÄ±narak nÃ¶betÃ§i mahkemeye sevk edilen zanlÄ±lar tutuklandÄ±.
BartÄ±n'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rusya ve Ä°ngiltere dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ankara'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k tema parklarÄ±ndan olan Ankapark'ta incelemelerde bulundu, proje hakkÄ±nda bilgi aldÄ±
FETÃ–'nÃ¼n TSK'daki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 107 rÃ¼tbeli askerden 100'Ã¼ tutuklandÄ±
Hakkari ValilÄŸi, 23.00 ile 06.00 saatleri arasÄ±nda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n, yÄ±lbaÅŸÄ±nda, 1 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ 02.00 ile 06.00 saatleri arasÄ±nda uygulanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, 667 SayÄ±lÄ± KHK uyarÄ±nca, 1 kadrolu raportÃ¶r, 4 raportÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 36 idari personel, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'deki ateÅŸkes konusunda, "DÃ¼n itibarÄ±yla da mutabakat saÄŸladÄ±k. GÃ¶rÃ¼yorsunuz ihlal etmek isteyenler var. Bunu kÄ±skanÄ±p ateÅŸi kÃ¶rÃ¼klemek isten gruplar, Ã¼lkeler var" dedi
Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 45 eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 29'u tutuklandÄ±
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in bazÄ± ilÃ§elerinde, 2 Ocak gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve bÃ¼tÃ¼n camilerde okutulan Cuma hutbesinde yÄ±lbaÅŸÄ± kutlamalarÄ±na iliÅŸkin uyarÄ± yapÄ±ldÄ±
YÄ±lÄ±n son gecesi iÃ§in Ä°stanbul'da tÃ¼m raylÄ± sistem hatlarÄ±nÄ±n saat 02.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar El Ä°badi'nin telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, ikili iliÅŸkilerin yanÄ± sÄ±ra terÃ¶rle ortak mÃ¼cadele konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±na elektrik daÄŸÄ±tan BEDAÅž, 30, 31 AralÄ±k ve 1 Ocak'taki planlÄ± elektrik kesintilerini iptal etti. Enerji BakanlÄ±ÄŸÄ±, "KÄ±sa sÃ¼rede Ä°stanbul'un tamamÄ±na elektrik verilmesi saÄŸlanacaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Van'Ä±n BaÅŸkale, ErciÅŸ, Ã‡aldÄ±ran, Ã‡atak, GevaÅŸ, Ä°pekyolu ve GÃ¼rpÄ±nar ilÃ§elerinde bazÄ± alanlar 15 gÃ¼n sÃ¼reyle "Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi" ilan edildi