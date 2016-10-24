22:58, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

BartÄ±n'da 'ByLock' kullanan dÃ¶rt kiÅŸi tutuklandÄ±



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BartÄ±n'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BartÄ±n'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 kiÅŸi tutuklandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. BartÄ±n Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± talimatÄ± doÄŸrultusunda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, belirlenen adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullandÄ±klarÄ± iddia edilen 4 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan 4 ÅŸÃ¼pheli, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ifadeleri alÄ±narak nÃ¶betÃ§i mahkemeye sevk edilen zanlÄ±lar tutuklandÄ±.

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