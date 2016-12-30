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23:02, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

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Irak ve Cezayir Suriye'deki ateÅŸkesten memnun
Irak ve Cezayir Suriye'deki ateÅŸkesten memnun

Irak ve Cezayir, Suriye'de TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde varÄ±lan ateÅŸkesi memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

IrakÂ veÂ Cezayir, Suriye'de TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde varÄ±lan ateÅŸkes mutabakatÄ±yla ilgili memnuniyetini ifade etti.

Irak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°yad Allavi, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n ateÅŸkese uymalarÄ±nÄ±, akan kanÄ±n durmasÄ±nÄ± ve insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± temenni ettiÄŸini belirtti.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ve gÃ¶Ã§menlerin geri dÃ¶nebilmesini, Suriyelilerin taleplerini gerÃ§ekleÅŸtirecek siyasi bir sÃ¼rece girilmesini ve gÃ¼venlik ile istikrarÄ±n Ã¼lkede hakim kÄ±lÄ±nmasÄ±nÄ± umduÄŸunu ifade eden Allavi, anlaÅŸmanÄ±n, bÃ¶lgedeki diÄŸer krizler iÃ§in de benzer Ã§Ã¶zÃ¼mler bulunmasÄ± iÃ§in ufuk aÃ§Ä±cÄ± olmasÄ±nÄ± arzu ettiÄŸini aktardÄ±.

Allavi aÃ§Ä±klamasÄ±nda ayrÄ±ca, Suriye halkÄ±na yardÄ±m iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gÃ¶zetimi altÄ±nda, BMGK'da daimi Ã¼yelerin, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (Ä°Ä°T), Arap BirliÄŸinin, KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyinin (KÄ°K) ve Avrupa BirliÄŸi temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla bÃ¶lgesel bir toplantÄ± dÃ¼zenlenmesi gerektiÄŸini kaydetti.

CEZAYÄ°R'DE SURÄ°YE'DEKÄ° ATEÅžKESTEN MEMNUN

Cezayir DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Abdulaziz Bin Ali Åžerif de Cezayir resmi haber ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Suriye'deki ateÅŸkesi memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. KardeÅŸ Suriye ve halkÄ±nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±na olan siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸmaya imkan saÄŸlayacak mÃ¼zakerelerin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in tÃ¼m taraflarÄ± anlaÅŸmaya uymaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Cezayir'in baÅŸtan beri siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mden yana durduÄŸunu hatÄ±rlatan Åžerif, "Bizler tÃ¼m taraflarÄ± Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Suriye halkÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve barÄ±ÅŸÄ± muhafaza etmek Ã¼zere bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in ulusal bir uzlaÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in diyalog diline Ã¶ncelik vermeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.



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KerkÃ¼k'te 48 DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

"TÃ¼rkiye, Suriye'deki ve Irak'taki koalisyonun iÃ§inde"
quot TÃ¼rkiye Suriye'deki ve Irak'taki koalisyonun iÃ§inde quot

'Musul halkÄ± TÃ¼rkiye'nin operasyonda yer almasÄ±nÄ± istiyor'
Musul halkÄ± TÃ¼rkiye'nin operasyonda yer almasÄ±nÄ± istiyor'

Musul operasyonunda altÄ±ncÄ± gÃ¼n
Musul operasyonunda altÄ±ncÄ± gÃ¼n

KerkÃ¼k'te DEAÅž'lÄ±lar ile sokak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± tekrar baÅŸladÄ±
KerkÃ¼k'te DEAÅž'lÄ±lar ile sokak Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± tekrar baÅŸladÄ±

DEAÅž KerkÃ¼k'te Ã¼Ã§ TÃ¼rkmen aileyi rehin aldÄ±
DEAÅž KerkÃ¼k'te Ã¼Ã§ TÃ¼rkmen aileyi rehin aldÄ±

IraklÄ± SÃ¼nnilerin 'HaÅŸdi Åžabi' endiÅŸesi
IraklÄ± SÃ¼nnilerin 'HaÅŸdi Åžabi' endiÅŸesi

DEAÅž'Ä±n KerkÃ¼k'teki saldÄ±rÄ± bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±
DEAÅž'Ä±n KerkÃ¼k'teki saldÄ±rÄ± bilanÃ§osu aÃ§Ä±klandÄ±

Musul'da mezhep savaÅŸÄ± endiÅŸesi
Musul'da mezhep savaÅŸÄ± endiÅŸesi

'BaÅŸika, DEAÅž'a karÅŸÄ± emniyet sibobudur'
BaÅŸika DEAÅž'a karÅŸÄ± emniyet sibobudur'

Eski Diyala Valisi: TÃ¼rkiye'nin Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ± meÅŸrudur
Eski Diyala Valisi TÃ¼rkiye'nin Irak'taki varlÄ±ÄŸÄ± meÅŸrudur

Musul'un gÃ¼neyindeki Åžura kasabasÄ± kuÅŸatÄ±ldÄ±
Musul'un gÃ¼neyindeki Åžura kasabasÄ± kuÅŸatÄ±ldÄ±

Irak ordusu Musul'un Hemdaniye ilÃ§esine girdi
Irak ordusu Musul'un Hemdaniye ilÃ§esine girdi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼nÃ¼ afallatan soru
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼nÃ¼ afallatan soru

BaÄŸdat'ta intihar saldÄ±rÄ±sÄ±: 31 Ã¶lÃ¼, 50'den fazla yaralÄ±
BaÄŸdat'ta intihar saldÄ±rÄ±sÄ± 31 Ã¶lÃ¼ 50'den fazla yaralÄ±

BaÅŸika'daki savaÅŸÃ§Ä±lar Musul operasyonuna hazÄ±r
BaÅŸika'daki savaÅŸÃ§Ä±lar Musul operasyonuna hazÄ±r

PKK'nÄ±n Sincar'da 'ikinci Kandil' planÄ±
PKK'nÄ±n Sincar'da 'ikinci Kandil' planÄ±

Irak sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat
Irak sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat

Ä°badi TÃ¼rkiye'den yardÄ±mÄ± kendisi istemiÅŸti | VÄ°DEO
Ä°badi TÃ¼rkiye'den yardÄ±mÄ± kendisi istemiÅŸti VÄ°DEO

1350 TÃ¼rkmen ÅŸehidin fotoÄŸrafÄ± sokaklarda
1350 TÃ¼rkmen ÅŸehidin fotoÄŸrafÄ± sokaklarda

IÅžÄ°D'den Musul'da Ã§anak anten baskÄ±nÄ±
IÅžÄ°D'den Musul'da Ã§anak anten baskÄ±nÄ±

BaÄŸdat'ta canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±larÄ±; 18 Ã¶lÃ¼
BaÄŸdat'ta canlÄ± bomba saldÄ±rÄ±larÄ± 18 Ã¶lÃ¼

70 yaralÄ± peÅŸmerge TÃ¼rkiye'ye getiriliyor
70 yaralÄ± peÅŸmerge TÃ¼rkiye'ye getiriliyor

Ä°badi: TÃ¼rkiye askerlerini Irak'tan Ã§eksin
Ä°badi TÃ¼rkiye askerlerini Irak'tan Ã§eksin

'Ä°ran IKBY daÄŸlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± yoÄŸun bir ÅŸekilde bombalÄ±yor'
Ä°ran IKBY daÄŸlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± yoÄŸun bir ÅŸekilde bombalÄ±yor'

IÅžÄ°D sonrasÄ± halk Felluce'ye dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±
IÅžÄ°D sonrasÄ± halk Felluce'ye dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±

IÅžÄ°D TÃ¼rkmen kÃ¶yÃ¼ne saldÄ±rdÄ±; 6 Ã¶lÃ¼
IÅžÄ°D TÃ¼rkmen kÃ¶yÃ¼ne saldÄ±rdÄ± 6 Ã¶lÃ¼

Irak'tan TÃ¼rkiye'ye FETÃ– desteÄŸi
Irak'tan TÃ¼rkiye'ye FETÃ– desteÄŸi

Irak'ta genel af yasasÄ± meclisten geÃ§ti
Irak'ta genel af yasasÄ± meclisten geÃ§ti

Irak saldÄ±rÄ±sÄ±nda 18 polis Ã¶ldÃ¼
Irak saldÄ±rÄ±sÄ±nda 18 polis Ã¶ldÃ¼

Irak'ta 'Ã§ocuk' canlÄ± bomba son anda yakalandÄ±
Irak'ta 'Ã§ocuk' canlÄ± bomba son anda yakalandÄ±

IraklÄ± bakan canlÄ± yayÄ±nda istifa etti
IraklÄ± bakan canlÄ± yayÄ±nda istifa etti

TÃ¼rk ÅŸirketi Irak'taki elektrik Ã¼retimini durdurdu
TÃ¼rk ÅŸirketi Irak'taki elektrik Ã¼retimini durdurdu

Irak'ta IÅžÄ°D'in son kalesi iÃ§in operasyon baÅŸladÄ±
Irak'ta IÅžÄ°D'in son kalesi iÃ§in operasyon baÅŸladÄ±

Irak'ta Ramazan'da neler yapÄ±lÄ±yor?
Irak'ta Ramazan'da neler yapÄ±lÄ±yor

Irak'ta Ä°stihbarat Dairesi BaÅŸkanÄ± azledildi
Irak'ta Ä°stihbarat Dairesi BaÅŸkanÄ± azledildi

Irak'ta kafeye saldÄ±rÄ±: 12 Ã¶lÃ¼
Irak'ta kafeye saldÄ±rÄ± 12 Ã¶lÃ¼

Irak'ta kayÄ±p radyoaktif cihaz bulundu
Irak'ta kayÄ±p radyoaktif cihaz bulundu

IÅžÄ°D Irak askeri helikopterini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼: 1 Ã¶lÃ¼
IÅžÄ°D Irak askeri helikopterini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ 1 Ã¶lÃ¼

Mukteda Sadr'dan Irak hÃ¼kÃ¼metine uyarÄ±
Mukteda Sadr'dan Irak hÃ¼kÃ¼metine uyarÄ±

SavaÅŸ jetleri PKK kamplarÄ±nÄ± vurdu
SavaÅŸ jetleri PKK kamplarÄ±nÄ± vurdu

Irak ordusu Ramadi'ye saldÄ±rÄ±ya geÃ§iyor
Irak ordusu Ramadi'ye saldÄ±rÄ±ya geÃ§iyor

Barzani 'baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu'na hazÄ±rlanÄ±yor
Barzani 'baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k referandumu'na hazÄ±rlanÄ±yor

BM'den Ankara ve BaÄŸdat'a; 'kendiniz Ã§Ã¶zÃ¼n!'
BM'den Ankara ve BaÄŸdat'a 'kendiniz Ã§Ã¶zÃ¼n '

ABD 30 Irak askerini 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
ABD 30 Irak askerini 'yanlÄ±ÅŸlÄ±kla' Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Irak'tan, Finlandiya'ya IÅžÄ°D zanlÄ±larÄ±nÄ±n iade talebi
Irak'tan Finlandiya'ya IÅžÄ°D zanlÄ±larÄ±nÄ±n iade talebi

Irak meclisinde PKK teklifi
Irak meclisinde PKK teklifi

Irak, Musul iÃ§in BM'ye gidiyor
Irak Musul iÃ§in BM'ye gidiyor

ErdoÄŸan, Tahran ve BaÄŸdat'Ä± mezhepÃ§ilikle suÃ§ladÄ±
ErdoÄŸan Tahran ve BaÄŸdat'Ä± mezhepÃ§ilikle suÃ§ladÄ±

TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na Irak'a seyahat uyarÄ±sÄ±
TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na Irak'a seyahat uyarÄ±sÄ±

ABD'den Irak'a Ramadi'yi kurtarma teklifi
ABD'den Irak'a Ramadi'yi kurtarma teklifi

Irak, TÃ¼rkiye'yi Rusya ile tehdit etti
Irak TÃ¼rkiye'yi Rusya ile tehdit etti

Barzani yÃ¶netiminden 'TÃ¼rk askeri' aÃ§Ä±klamasÄ±
Barzani yÃ¶netiminden 'TÃ¼rk askeri' aÃ§Ä±klamasÄ±

Irak'ta Ã§atÄ±ÅŸmalar en Ã§ok Ã§ocuklarÄ± vuruyor
Irak'ta Ã§atÄ±ÅŸmalar en Ã§ok Ã§ocuklarÄ± vuruyor

Rusya'nÄ±n delilleri Barzani TIR'larÄ± Ã§Ä±ktÄ±
Rusya'nÄ±n delilleri Barzani TIR'larÄ± Ã§Ä±ktÄ±

Irak'ta KasÄ±m ayÄ± bilanÃ§osu aÄŸÄ±r oldu
Irak'ta KasÄ±m ayÄ± bilanÃ§osu aÄŸÄ±r oldu

Rus fÃ¼zeleri Irak hava trafiÄŸini kilitledi
Rus fÃ¼zeleri Irak hava trafiÄŸini kilitledi

Konut alÄ±mÄ±nda IraklÄ±lar baÅŸÄ± Ã§ekti
Konut alÄ±mÄ±nda IraklÄ±lar baÅŸÄ± Ã§ekti

TÃ¼rkiye'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ± deÄŸiÅŸebilir
TÃ¼rkiye'nin Irak sÄ±nÄ±rÄ± deÄŸiÅŸebilir

KÃ¼rt YÃ¶netimi'ne silah taÅŸÄ±yan uÃ§aklar engellendi
KÃ¼rt YÃ¶netimi'ne silah taÅŸÄ±yan uÃ§aklar engellendi

Irak'ta 'HalkÄ±n MÃ¼cahidleri' kampÄ±na saldÄ±rÄ±
Irak'ta 'HalkÄ±n MÃ¼cahidleri' kampÄ±na saldÄ±rÄ±

Rus endiÅŸesi ABD'yi Irak'ta karaya indirdi
Rus endiÅŸesi ABD'yi Irak'ta karaya indirdi

ABD'den Irak'a: Rusya varsa biz yokuz
ABD'den Irak'a Rusya varsa biz yokuz

Irak'ta kaÃ§Ä±rÄ±lan bakan yardÄ±mcÄ±sÄ± serbest
Irak'ta kaÃ§Ä±rÄ±lan bakan yardÄ±mcÄ±sÄ± serbest

Irak'ta 100 bin hayali memur var
Irak'ta 100 bin hayali memur var

Zergelelieri kaÃ§Ä±ran PKK'ya kÄ±nama
Zergelelieri kaÃ§Ä±ran PKK'ya kÄ±nama

Rusya'dan Irak'a da operasyon sinyali
Rusya'dan Irak'a da operasyon sinyali

Irak, 25 yÄ±l sonra Riyad'a bÃ¼yÃ¼kelÃ§i atadÄ±
Irak 25 yÄ±l sonra Riyad'a bÃ¼yÃ¼kelÃ§i atadÄ±

BM: ABD'nin Irak ile ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸizofrenik
BM ABD'nin Irak ile ilgili aÃ§Ä±klamalarÄ± ÅŸizofrenik

Serbest kalan iki TÃ¼rk iÅŸÃ§isi TÃ¼rkiye'de
Serbest kalan iki TÃ¼rk iÅŸÃ§isi TÃ¼rkiye'de

Irak: IÅžÄ°D'le mÃ¼cadele edecek gÃ¼cÃ¼mÃ¼z yok
Irak IÅžÄ°D'le mÃ¼cadele edecek gÃ¼cÃ¼mÃ¼z yok

Irak'tan TÃ¼rkiye'ye koordinasyon Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Irak'tan TÃ¼rkiye'ye koordinasyon Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Irak'ta bakan yardÄ±mcÄ±sÄ± kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
Irak'ta bakan yardÄ±mcÄ±sÄ± kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

TÃ¼rk iÅŸÃ§ilerini kaÃ§Ä±ran grupla sÄ±cak temas: Bir asker Ã¶ldÃ¼
TÃ¼rk iÅŸÃ§ilerini kaÃ§Ä±ran grupla sÄ±cak temas Bir asker Ã¶ldÃ¼

Kuzey Irak'taki baÅŸkanlÄ±k krizi derinleÅŸiyor
Kuzey Irak'taki baÅŸkanlÄ±k krizi derinleÅŸiyor

Irak'ta kaÃ§Ä±rÄ±lan TÃ¼rk iÅŸÃ§i sayÄ±sÄ± 18
Irak'ta kaÃ§Ä±rÄ±lan TÃ¼rk iÅŸÃ§i sayÄ±sÄ± 18

KÃ¼rtlere pasaport kolaylÄ±ÄŸÄ±
KÃ¼rtlere pasaport kolaylÄ±ÄŸÄ±

Irak'ta 'mevziyi terk eden komutanlar' yargÄ±lanacak
Irak'ta 'mevziyi terk eden komutanlar' yargÄ±lanacak

Irak'ta Ä°badi'nin reformlarÄ±na destek mitingi
Irak'ta Ä°badi'nin reformlarÄ±na destek mitingi

Irak'ta elektrik kesintileri 'isyan' ettirdi
Irak'ta elektrik kesintileri 'isyan' ettirdi

Irak'Ä±n Kandil Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na TÃ¼rkiye'den tepki
Irak'Ä±n Kandil Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na TÃ¼rkiye'den tepki

TÃ¼rkiye'nin Erbil baÅŸkonsolosluÄŸuna saldÄ±rÄ±
TÃ¼rkiye'nin Erbil baÅŸkonsolosluÄŸuna saldÄ±rÄ±

Irak: IÅžÄ°D'le mÃ¼cadelele bir 'dÃ¼nya' savaÅŸÄ±dÄ±r
Irak IÅžÄ°D'le mÃ¼cadelele bir 'dÃ¼nya' savaÅŸÄ±dÄ±r

KayÄ±p Irak askerlerinin ailelerinden eylem
KayÄ±p Irak askerlerinin ailelerinden eylem

Irak, ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± kapattÄ±
Irak ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± kapattÄ±

ABD, Irak'a dÃ¶rt savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± sattÄ±
ABD Irak'a dÃ¶rt savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± sattÄ±

IÅžÄ°D'in yaÄŸmaladÄ±ÄŸÄ± yerler, yeniden imar edilecek
IÅžÄ°D'in yaÄŸmaladÄ±ÄŸÄ± yerler yeniden imar edilecek

TÃ¼rkmen Cephesi: 800 kadÄ±nÄ±mÄ±z IÅžÄ°D'in elinde
TÃ¼rkmen Cephesi 800 kadÄ±nÄ±mÄ±z IÅžÄ°D'in elinde

Irak Enbar'da Ã§atÄ±ÅŸma: 56 Ã¶lÃ¼
Irak Enbar'da Ã§atÄ±ÅŸma 56 Ã¶lÃ¼

ABD, Suriye ve Irak'ta 24 hava saldÄ±rÄ±sÄ± yaptÄ±
ABD Suriye ve Irak'ta 24 hava saldÄ±rÄ±sÄ± yaptÄ±

Irak'ta TÃ¼rkmenleri Kurtarma Heyeti kuruldu
Irak'ta TÃ¼rkmenleri Kurtarma Heyeti kuruldu

BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±
BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±

BatÄ±lÄ± askeri mÃ¼dahalelerde dÃ¶rt milyon sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
BatÄ±lÄ± askeri mÃ¼dahalelerde dÃ¶rt milyon sivil Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Tarik Aziz'in kayÄ±p cesedi bulundu
Tarik Aziz'in kayÄ±p cesedi bulundu

YPG'nin IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± savaÅŸÄ±nda gizlenen unsur: BatÄ±lÄ± askerler
YPG'nin IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± savaÅŸÄ±nda gizlenen unsur BatÄ±lÄ± askerler

BaÄŸdat'ta iki otele bombalÄ± saldÄ±rÄ±
BaÄŸdat'ta iki otele bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Musul Valisi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Musul Valisi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

PKK ile Ä°ran arasÄ±nda anlaÅŸma iddiasÄ±
PKK ile Ä°ran arasÄ±nda anlaÅŸma iddiasÄ±

Irak'ta eÄŸitime "Ã§atÄ±ÅŸma" engeli
Irak'ta eÄŸitime quot Ã§atÄ±ÅŸma quot engeli

Irak ordusunun sÄ±rt Ã§evirdiÄŸi aÅŸiret savaÅŸtan Ã§ekildi
Irak ordusunun sÄ±rt Ã§evirdiÄŸi aÅŸiret savaÅŸtan Ã§ekildi

Ä°badi: IÅžÄ°D, askerin aÃ§Ä±ÄŸÄ±ndan yararlanÄ±p Ramadi'yi aldÄ±
Ä°badi IÅžÄ°D askerin aÃ§Ä±ÄŸÄ±ndan yararlanÄ±p Ramadi'yi aldÄ±

Beyci Rafinerisi'nde kritik durum devam ediyor
Beyci Rafinerisi'nde kritik durum devam ediyor

ÃœrdÃ¼n, Irak'a sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± tek taraflÄ± olarak kapattÄ±
ÃœrdÃ¼n Irak'a sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± tek taraflÄ± olarak kapattÄ±

Irak-ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã¼Ã§ bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Irak-ÃœrdÃ¼n sÄ±nÄ±rÄ±nda Ã¼Ã§ bombalÄ± saldÄ±rÄ±

BaÄŸdat'tan "Duri" aÃ§Ä±klamasÄ±
BaÄŸdat'tan quot Duri quot aÃ§Ä±klamasÄ±

Irak'ta askeri araÃ§lara saldÄ±rÄ±
Irak'ta askeri araÃ§lara saldÄ±rÄ±

Irak'ta IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± ortak mÃ¼cadele kararÄ±
Irak'ta IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± ortak mÃ¼cadele kararÄ±

Irak'ta 16 mahkum elektrik verilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak'ta 16 mahkum elektrik verilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Irak ordusu ve Åžii milislerden insan haklarÄ± ihlallleri
Irak ordusu ve Åžii milislerden insan haklarÄ± ihlallleri

Basra'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 3 Ã¶lÃ¼
Basra'da bombalÄ± saldÄ±rÄ± 3 Ã¶lÃ¼

Irak'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Irak'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Ä°badi ile Dempsey, GÃ¼venlik ve askeri konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°badi ile Dempsey GÃ¼venlik ve askeri konularÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Irak'ta iÅŸgalden bu yana 1,5 milyon kadÄ±n dul kaldÄ±
Irak'ta iÅŸgalden bu yana 1 5 milyon kadÄ±n dul kaldÄ±

Irak'ta Er-ReÅŸad bÃ¶lgesinde kontrol orduda
Irak'ta Er-ReÅŸad bÃ¶lgesinde kontrol orduda

Irak Ordusu, Saddam'Ä±n memleketinde ilerliyor
Irak Ordusu Saddam'Ä±n memleketinde ilerliyor

Irak'ta tutuklulara Ã¶zel af Ã§Ä±kÄ±yor
Irak'ta tutuklulara Ã¶zel af Ã§Ä±kÄ±yor

Irak'ta IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± ordu kuruldu
Irak'ta IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± ordu kuruldu

Irak'ta "SÃ¼nniler KonferansÄ±" dÃ¼zenlenecek

Irak'ta ekonomik kriz
Irak'ta ekonomik kriz

BM, Irak'a yeni temsilci atadÄ±
BM Irak'a yeni temsilci atadÄ±

Ä°badi'den, Erbil'in petrol talebine olumsuz cevap
Ä°badi'den Erbil'in petrol talebine olumsuz cevap

Irak'ta SÃ¼nni vekiller meclisi boykot ediyor
Irak'ta SÃ¼nni vekiller meclisi boykot ediyor

IÅžÄ°D'in askeri Ã¼sse saldÄ±rÄ±sÄ± pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼
IÅžÄ°D'in askeri Ã¼sse saldÄ±rÄ±sÄ± pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼

Irak'ta geÃ§en ay bin 375 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Irak'ta geÃ§en ay bin 375 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Irak'ta Ocak ayÄ±nÄ±n bilanÃ§osu aÄŸÄ±r oldu
Irak'ta Ocak ayÄ±nÄ±n bilanÃ§osu aÄŸÄ±r oldu

IÅžÄ°D'den peÅŸmergeye Ã§ok aÄŸÄ±r darbe
IÅžÄ°D'den peÅŸmergeye Ã§ok aÄŸÄ±r darbe

Maliki'nin Åžii milislere lider olacaÄŸÄ± iddiasÄ±
Maliki'nin Åžii milislere lider olacaÄŸÄ± iddiasÄ±

Irak'tan PKK'ya katliam suÃ§lamasÄ±
Irak'tan PKK'ya katliam suÃ§lamasÄ±

Irak'ta ÅŸiddet durmuyor
Irak'ta ÅŸiddet durmuyor

Mukdadiyye, IÅžÄ°D'den geri alÄ±ndÄ±
Mukdadiyye IÅžÄ°D'den geri alÄ±ndÄ±

IraklÄ± SÃ¼nni siyasetÃ§ilerden Ä°badi'ye uyarÄ±
IraklÄ± SÃ¼nni siyasetÃ§ilerden Ä°badi'ye uyarÄ±

Ä°ran, IÅžÄ°D'le savaÅŸta bir komutanÄ±nÄ± daha kaybetti
Ä°ran IÅžÄ°D'le savaÅŸta bir komutanÄ±nÄ± daha kaybetti

Irak'ta bir yÄ±lda 14 gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak'ta bir yÄ±lda 14 gazeteci Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

IraklÄ± Bakan: Selahaddin'in kurtarÄ±lmasÄ±na az kaldÄ±
IraklÄ± Bakan Selahaddin'in kurtarÄ±lmasÄ±na az kaldÄ±

Irak'ta petrol ihracatÄ± rekor seviyeye Ã§Ä±ktÄ±
Irak'ta petrol ihracatÄ± rekor seviyeye Ã§Ä±ktÄ±

Irak'ta bir yÄ±l iÃ§inde 4 bin 583 kiÅŸi kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
Irak'ta bir yÄ±l iÃ§inde 4 bin 583 kiÅŸi kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

Irak'ta kanlÄ± gÃ¼nÃ¼n bilanÃ§osu: 54 Ã¶lÃ¼
Irak'ta kanlÄ± gÃ¼nÃ¼n bilanÃ§osu 54 Ã¶lÃ¼

Erbil'de tÃ¼nel Ã§Ã¶ktÃ¼, 3 TÃ¼rk iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼
Erbil'de tÃ¼nel Ã§Ã¶ktÃ¼ 3 TÃ¼rk iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

Irak cumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°ngiltere vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±
Irak cumhurbaÅŸkanÄ± Ä°ngiltere vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan Ã§Ä±ktÄ±

Irak'ta bir gÃ¼nlÃ¼k aÄŸÄ±r bilanÃ§o: 65 Ã¶lÃ¼, 20 yaralÄ±
Irak'ta bir gÃ¼nlÃ¼k aÄŸÄ±r bilanÃ§o 65 Ã¶lÃ¼ 20 yaralÄ±

Irak'Ä±n Kuveyt'e Ã¶demesi gereken tazminat ertelendi
Irak'Ä±n Kuveyt'e Ã¶demesi gereken tazminat ertelendi

Ä°ran ve Irak meclis baÅŸkanlarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Irak, Kuveyt'ten borÃ§ ertelemesi istiyor
Irak Kuveyt'ten borÃ§ ertelemesi istiyor

IÅžÄ°D karÅŸÄ±tÄ± cephede Ã‡in de yerini alÄ±yor
IÅžÄ°D karÅŸÄ±tÄ± cephede Ã‡in de yerini alÄ±yor

'Tarihi BaÄŸdat' kurtarÄ±lmayÄ± bekliyor | FOTO
Tarihi BaÄŸdat' kurtarÄ±lmayÄ± bekliyor FOTO

Ä°badi: Irak'ta yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä± yok
Ä°badi Irak'ta yabancÄ± savaÅŸÃ§Ä± yok

IraklÄ± KÃ¼rt siyasetÃ§inin oÄŸlu IÅžÄ°D'le Ã§atÄ±ÅŸÄ±rken Ã¶ldÃ¼
IraklÄ± KÃ¼rt siyasetÃ§inin oÄŸlu IÅžÄ°D'le Ã§atÄ±ÅŸÄ±rken Ã¶ldÃ¼

Irak'taki kamplarda 5 ayda bin 500 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼
Irak'taki kamplarda 5 ayda bin 500 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼

Irak'ta sel sularÄ±nÄ±n altÄ±ndan toplu mezar Ã§Ä±ktÄ±
Irak'ta sel sularÄ±nÄ±n altÄ±ndan toplu mezar Ã§Ä±ktÄ±

BaÄŸdat ile Erbil anlaÅŸma yolunda
BaÄŸdat ile Erbil anlaÅŸma yolunda

Irak'ta 26 komutan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±
Irak'ta 26 komutan gÃ¶revden alÄ±ndÄ±

BaÄŸdat'da "gÃ¼venlik" polise devrediliyor
BaÄŸdat'da quot gÃ¼venlik quot polise devrediliyor

Caferi: IÅžÄ°D, tÃ¼m insani deÄŸerleri tehdit ediyor
Caferi IÅžÄ°D tÃ¼m insani deÄŸerleri tehdit ediyor

Irak'ta Fuat Masum ve Barzani gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Irak'ta Fuat Masum ve Barzani gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Irak'ta 45 IÅžÄ°D militanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak'ta 45 IÅžÄ°D militanÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Irak'ta emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne bombalÄ± saldÄ±rÄ±
Irak'ta emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Ramadi'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi
Ramadi'de sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

ABD, hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±z
ABD hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda baÅŸarÄ±sÄ±z

BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±lar: 32 Ã¶lÃ¼
BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±lar 32 Ã¶lÃ¼

Ä°ngiltere Irak'ta IÅžÄ°D'e yÃ¶nelik ilk saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi
Ä°ngiltere Irak'ta IÅžÄ°D'e yÃ¶nelik ilk saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi

Diyalaâ€™da Ã§atÄ±ÅŸmalar: 100 IÅžÄ°D mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Diyala da Ã§atÄ±ÅŸmalar 100 IÅžÄ°D mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Ä°badi, Talabani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ä°badi Talabani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Fuad Masum: IÅžÄ°D'in baÅŸkenti Musul oldu!
Fuad Masum IÅžÄ°D'in baÅŸkenti Musul oldu

IraklÄ± Hristiyanlar da bakanlÄ±k bekliyor
IraklÄ± Hristiyanlar da bakanlÄ±k bekliyor

Enbar Valisi aÄŸÄ±r yaralandÄ±
Enbar Valisi aÄŸÄ±r yaralandÄ±

Kanada Irakâ€™a asker gÃ¶nderecek
Kanada Irak a asker gÃ¶nderecek

Irak'ta hÃ¼kÃ¼mette mutabakat saÄŸlandÄ±
Irak'ta hÃ¼kÃ¼mette mutabakat saÄŸlandÄ±

Irak'ta bir ayda 600 bin kiÅŸi evini terk etti
Irak'ta bir ayda 600 bin kiÅŸi evini terk etti

ABD Irak'ta IÅžÄ°D'i vurmaya devam ediyor
ABD Irak'ta IÅžÄ°D'i vurmaya devam ediyor

KerkÃ¼k'te eÅŸ zamanlÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±lar
KerkÃ¼k'te eÅŸ zamanlÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ±lar

Irak'ta camiye silahlÄ±, bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 68 Ã¶lÃ¼
Irak'ta camiye silahlÄ± bombalÄ± saldÄ±rÄ± 68 Ã¶lÃ¼

Irak ordusu Selahaddin ÅŸehrine girdi
Irak ordusu Selahaddin ÅŸehrine girdi

KÃ¼rt bakanlar Irak hÃ¼kÃ¼metine geri dÃ¶nÃ¼yor
KÃ¼rt bakanlar Irak hÃ¼kÃ¼metine geri dÃ¶nÃ¼yor

BaÄŸdat'ta iki bombalÄ± saldÄ±rÄ±
BaÄŸdat'ta iki bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Ä°ran'la ABD Maliki'yi sildi, Ä°badi'yi destekliyor
Ä°ran'la ABD Maliki'yi sildi Ä°badi'yi destekliyor

Hristiyan aileler Erbil'de kiliselere sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor
Hristiyan aileler Erbil'de kiliselere sÄ±ÄŸÄ±nÄ±yor

BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±
BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±

BaÄŸdat YÃ¶netimi, PeÅŸmerge'nin Ã§ekilmesini istedi
BaÄŸdat YÃ¶netimi PeÅŸmerge'nin Ã§ekilmesini istedi

Åžii milisler 35 Ã§iftÃ§iyi kaÃ§Ä±rdÄ± iddiasÄ±
Åžii milisler 35 Ã§iftÃ§iyi kaÃ§Ä±rdÄ± iddiasÄ±

Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ramazanda da kan gÃ¶lÃ¼
Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ramazanda da kan gÃ¶lÃ¼

Ä°ran: Irak'Ä±n bÃ¶lÃ¼nmesi Ä°srail planÄ±
Ä°ran Irak'Ä±n bÃ¶lÃ¼nmesi Ä°srail planÄ±

Maliki, oÄŸlunu genelkurmay baÅŸkanÄ± yaptÄ±
Maliki oÄŸlunu genelkurmay baÅŸkanÄ± yaptÄ±

Irak'ta Sadr'dan daha uygun baÅŸbakan adayÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Irak'ta Sadr'dan daha uygun baÅŸbakan adayÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Sadr'a baÄŸlÄ± silahlÄ± milisler, Samarra'da konuÅŸlandÄ±
Sadr'a baÄŸlÄ± silahlÄ± milisler Samarra'da konuÅŸlandÄ±

Irak ordusu Åžii merkezlerini bombaladÄ±: 30 Ã¶lÃ¼
Irak ordusu Åžii merkezlerini bombaladÄ± 30 Ã¶lÃ¼

Irak'a 389 fÃ¼ze ve 14 milyon mÃ¼himmat teslim edildi
Irak'a 389 fÃ¼ze ve 14 milyon mÃ¼himmat teslim edildi

Irak'ta varil bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 6 Ã¶lÃ¼
Irak'ta varil bombalÄ± saldÄ±rÄ± 6 Ã¶lÃ¼

IÅžÄ°D devletini kurdu, hilafeti ilan etti
IÅžÄ°D devletini kurdu hilafeti ilan etti

Irak Ä°slam Ordusu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼: Irak'da Ã§are SÃ¼nni hÃ¼kÃ¼met
Irak Ä°slam Ordusu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Irak'da Ã§are SÃ¼nni hÃ¼kÃ¼met

Suriye'den Irak'a hava saldÄ±rÄ±sÄ± iddiasÄ±
Suriye'den Irak'a hava saldÄ±rÄ±sÄ± iddiasÄ±

Irak ordusu 2 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±
Irak ordusu 2 sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nda kontrolÃ¼ saÄŸladÄ±

Åžiilik uzmanÄ± akademisyenden Ã¶nemli uyarÄ±
Åžiilik uzmanÄ± akademisyenden Ã¶nemli uyarÄ±

Petrol zengini Irak'ta yakÄ±t krizi yaÅŸanÄ±yor
Petrol zengini Irak'ta yakÄ±t krizi yaÅŸanÄ±yor

Irak'taki saldÄ±rÄ±larda yine siviller Ã¶ldÃ¼
Irak'taki saldÄ±rÄ±larda yine siviller Ã¶ldÃ¼

Maliki, gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlere 644 dolar maaÅŸ verecek
Maliki gÃ¶nÃ¼llÃ¼ askerlere 644 dolar maaÅŸ verecek

BAE BaÄŸdat bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini geri Ã§ekti
BAE BaÄŸdat bÃ¼yÃ¼kelÃ§isini geri Ã§ekti

Irak ABD'den hava saldÄ±rÄ±sÄ± talep etti
Irak ABD'den hava saldÄ±rÄ±sÄ± talep etti

N. Barzani: Musul ve Ã§evresi SÃ¼nnilere bÄ±rakÄ±lsÄ±n
N Barzani Musul ve Ã§evresi SÃ¼nnilere bÄ±rakÄ±lsÄ±n

ABD Irak'a 275 asker gÃ¶nderdi
ABD Irak'a 275 asker gÃ¶nderdi

BM BaÄŸdat'taki personelini tahliye ediyor
BM BaÄŸdat'taki personelini tahliye ediyor

BaÄŸdat Musul'un elektriÄŸini kesti
BaÄŸdat Musul'un elektriÄŸini kesti

ABD BaÄŸdat'taki elÃ§iliÄŸi tahliye ediyor
ABD BaÄŸdat'taki elÃ§iliÄŸi tahliye ediyor

DÄ±ÅŸiÅŸleri, Irak'a seyahat konusunda yine uyardÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri Irak'a seyahat konusunda yine uyardÄ±

IÅžÄ°D Telafer'i kuÅŸattÄ±
IÅžÄ°D Telafer'i kuÅŸattÄ±

BaÄŸdat'ta gÃ¼venlik endiÅŸesi
BaÄŸdat'ta gÃ¼venlik endiÅŸesi

Selahaddin ÅŸehri IÅžÄ°D'den alÄ±ndÄ±
Selahaddin ÅŸehri IÅžÄ°D'den alÄ±ndÄ±

ABD Basra KÃ¶rfezi'ne gemi gÃ¶nderdi
ABD Basra KÃ¶rfezi'ne gemi gÃ¶nderdi

Irak helikopterleri camiyi bombaladÄ±
Irak helikopterleri camiyi bombaladÄ±

Saddam'Ä±n kÄ±zÄ± Irak'taki geliÅŸmelerden Ã§ok memnun
Saddam'Ä±n kÄ±zÄ± Irak'taki geliÅŸmelerden Ã§ok memnun

Ä°ran, Irakâ€™a yardÄ±m etmek iÃ§in harekete geÃ§ti
Ä°ran Irak a yardÄ±m etmek iÃ§in harekete geÃ§ti

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ oturuma katÄ±lÄ±m olmadÄ±
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ oturuma katÄ±lÄ±m olmadÄ±

IÅžÄ°D, Tikrit'e gelirken Irak askeri Ã§ekildi!
IÅžÄ°D Tikrit'e gelirken Irak askeri Ã§ekildi

Irak'ta cenaze tÃ¶reninde bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 31 Ã¶lÃ¼
Irak'ta cenaze tÃ¶reninde bombalÄ± saldÄ±rÄ± 31 Ã¶lÃ¼

Sadr grubu Maliki ile koalisyon kurmayacak
Sadr grubu Maliki ile koalisyon kurmayacak

Irak'ta parti merkezine saldÄ±rÄ±: 17 Ã¶lÃ¼
Irak'ta parti merkezine saldÄ±rÄ± 17 Ã¶lÃ¼

Irak'ta 2014'te 480 bin kiÅŸi evini terk etti
Irak'ta 2014'te 480 bin kiÅŸi evini terk etti

Nuceyfi'den Sistani'ye 'Maliki' mektubu
Nuceyfi'den Sistani'ye 'Maliki' mektubu

Irak'taki saldÄ±rÄ±larda 31 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Irak'taki saldÄ±rÄ±larda 31 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Irak'ta hÃ¼kÃ¼met pazarlÄ±klarÄ± sÃ¼rÃ¼yor
Irak'ta hÃ¼kÃ¼met pazarlÄ±klarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

BaÄŸdat yÃ¶netimi, petrol sevkiyatÄ±na itiraz edecek
BaÄŸdat yÃ¶netimi petrol sevkiyatÄ±na itiraz edecek

BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
BaÄŸdat'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±larda 10 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Irak Ordusunun operasyonunda siviller Ã¶ldÃ¼
Irak Ordusunun operasyonunda siviller Ã¶ldÃ¼

Irak'ta KÃ¼rt partilerden ortak tavÄ±r kararÄ±
Irak'ta KÃ¼rt partilerden ortak tavÄ±r kararÄ±

BaÄŸdat'taki saldÄ±rÄ±larda 11 Ã¶lÃ¼
BaÄŸdat'taki saldÄ±rÄ±larda 11 Ã¶lÃ¼

Talabani'nin yerine Zebari'nin adÄ± geÃ§iyor
Talabani'nin yerine Zebari'nin adÄ± geÃ§iyor

Musul'daki saldÄ±rÄ±larda 25 Ã¶lÃ¼
Musul'daki saldÄ±rÄ±larda 25 Ã¶lÃ¼

Felluce'de havan toplu saldÄ±rÄ±: 15 Ã¶lÃ¼
Felluce'de havan toplu saldÄ±rÄ± 15 Ã¶lÃ¼

Irak'ta ÅŸiddet dinmiyor
Irak'ta ÅŸiddet dinmiyor

Irak'ta nisan bilanÃ§osu: 745 Ã¶lÃ¼
Irak'ta nisan bilanÃ§osu 745 Ã¶lÃ¼

Irak'ta oy verme iÅŸlemi tamamlandÄ±
Irak'ta oy verme iÅŸlemi tamamlandÄ±

Irak'ta yeni saldÄ±rÄ±: 15 Ã–lÃ¼
Irak'ta yeni saldÄ±rÄ± 15 Ã–lÃ¼

Irak'ta ÅŸiddet: 75 Ã–lÃ¼
Irak'ta ÅŸiddet 75 Ã–lÃ¼

Talabani oy kullanÄ±rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Irak'ta seÃ§im merkezlerine saldÄ±rÄ±lar
Irak'ta seÃ§im merkezlerine saldÄ±rÄ±lar

Irak'ta kanlÄ± gece: 10 Ã–lÃ¼
Irak'ta kanlÄ± gece 10 Ã–lÃ¼

Musul'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 8 Ã¶lÃ¼
Musul'da bombalÄ± saldÄ±rÄ±da 8 Ã¶lÃ¼

ABD'den Irak'a silah teslimi
ABD'den Irak'a silah teslimi

Irak'ta Ã¼Ã§ saldÄ±rÄ±da 12 Ã¶lÃ¼
Irak'ta Ã¼Ã§ saldÄ±rÄ±da 12 Ã¶lÃ¼

BaÄŸdat'ta Ã¼niversiteye saldÄ±rÄ±
BaÄŸdat'ta Ã¼niversiteye saldÄ±rÄ±

Talabani yeniden aday olmayacak
Talabani yeniden aday olmayacak

Barzani'ye cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± teklifi
Barzani'ye cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± teklifi

Irak'ta deprem
Irak'ta deprem

Irak'ta ÅŸiddet hÄ±z kesmiyor
Irak'ta ÅŸiddet hÄ±z kesmiyor

Irak'ta polise saldÄ±rÄ±da yedi Ã¶lÃ¼
Irak'ta polise saldÄ±rÄ±da yedi Ã¶lÃ¼

Irak BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mutlak'a suikast giriÅŸimi
Irak BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mutlak'a suikast giriÅŸimi

Irak Petrol BakanÄ± Luaibi Ankara'ya geliyor
Irak Petrol BakanÄ± Luaibi Ankara'ya geliyor

Irak'ta intihar saldÄ±rÄ±sÄ±: Ä°ki Ã¶lÃ¼
Irak'ta intihar saldÄ±rÄ±sÄ± Ä°ki Ã¶lÃ¼

Musul'daki operasyonda 11 Ã¶lÃ¼
Musul'daki operasyonda 11 Ã¶lÃ¼

Musul'da Ã§atÄ±ÅŸmalar: 13 Ã¶lÃ¼
Musul'da Ã§atÄ±ÅŸmalar 13 Ã¶lÃ¼

Irak'ta ÅŸiddet olaylarÄ±
Irak'ta ÅŸiddet olaylarÄ±

Irak'ta patlamalar: 5 Ã¶lÃ¼, 17 yaralÄ±
Irak'ta patlamalar 5 Ã¶lÃ¼ 17 yaralÄ±

Irak'ta TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±na ait ceset bulundu
Irak'ta TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±na ait ceset bulundu

Irak YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunda toplu istifa
Irak YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunda toplu istifa

BM'den IraklÄ± subaya kÄ±nama
BM'den IraklÄ± subaya kÄ±nama

14 IraklÄ± asker bubi tuzaÄŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼
14 IraklÄ± asker bubi tuzaÄŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼

Irak'ta yeni saldÄ±rÄ±lar: Yedi Ã¶lÃ¼
Irak'ta yeni saldÄ±rÄ±lar Yedi Ã¶lÃ¼

Irak'ta TÃ¼rkmen siyasetÃ§i Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Irak'ta TÃ¼rkmen siyasetÃ§i Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

ABD'den Irak'a silah sevkiyatÄ±
ABD'den Irak'a silah sevkiyatÄ±

Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± aÃ§Ä±lÄ±yor
Irak sÄ±nÄ±rÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ± aÃ§Ä±lÄ±yor

Irak'taki Ã§atÄ±ÅŸmalarda dÃ¶rt kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Irak'taki Ã§atÄ±ÅŸmalarda dÃ¶rt kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

Irak'taki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 26 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Irak'taki ÅŸiddet olaylarÄ±nda 26 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

BaÄŸdat'ta patlama: 12 Ã¶lÃ¼
BaÄŸdat'ta patlama 12 Ã¶lÃ¼

Irak'ta ÅŸiddet durmuyor: 27 Ã¶lÃ¼
Irak'ta ÅŸiddet durmuyor 27 Ã¶lÃ¼

Mesud Barzani'den BaÄŸdat yÃ¶netimine sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ
Mesud Barzani'den BaÄŸdat yÃ¶netimine sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸ

BaÄŸdat'ta patlama: 4 Ã¶lÃ¼
BaÄŸdat'ta patlama 4 Ã¶lÃ¼

Irak'ta TÃ¼rkmenlere silahlÄ± saldÄ±rÄ±
Irak'ta TÃ¼rkmenlere silahlÄ± saldÄ±rÄ±

Irak'ta yeni saldÄ±rÄ±lar: 10 Ã–lÃ¼
Irak'ta yeni saldÄ±rÄ±lar 10 Ã–lÃ¼

Irak, Ukrayna'daki Ã¶ÄŸrencileri geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±
Irak Ukrayna'daki Ã¶ÄŸrencileri geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Irak'ta ÅŸubat bilanÃ§osu: 703 Ã¶lÃ¼
Irak'ta ÅŸubat bilanÃ§osu 703 Ã¶lÃ¼

Irak'ta ÅŸiddet hÄ±z kesmiyor
Irak'ta ÅŸiddet hÄ±z kesmiyor

Irak'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 22 Ã¶lÃ¼
Irak'ta bombalÄ± saldÄ±rÄ± 22 Ã¶lÃ¼

Irak, LibyalÄ± mahkumu idam edecek
Irak LibyalÄ± mahkumu idam edecek

Irak'ta ÅŸiddet durmuyor: 9 Ã¶lÃ¼
Irak'ta ÅŸiddet durmuyor 9 Ã¶lÃ¼

Irak'ta yeni saldÄ±rÄ±lar
Irak'ta yeni saldÄ±rÄ±lar

Vali Nuceyfi bir ayda Ã¼Ã§ suikast atlattÄ±
Vali Nuceyfi bir ayda Ã¼Ã§ suikast atlattÄ±

Irak, Ä°ran'dan silah satÄ±n alÄ±yor...
Irak Ä°ran'dan silah satÄ±n alÄ±yor

Irak yine kan gÃ¶lÃ¼ne dÃ¶ndÃ¼: 15 Ã¶lÃ¼
Irak yine kan gÃ¶lÃ¼ne dÃ¶ndÃ¼ 15 Ã¶lÃ¼

Saddam'Ä±n avukatÄ±, Irak'Ä± terketmek istiyor

Anbar'da kÄ±ÅŸlaya saldÄ±rÄ±: BeÅŸ Ã–lÃ¼
Anbar'da kÄ±ÅŸlaya saldÄ±rÄ± BeÅŸ Ã–lÃ¼

Irak'ta El Kaide ve IÅžÄ°D Ã¼yelerinin baÅŸÄ±na Ã¶dÃ¼l
Irak'ta El Kaide ve IÅžÄ°D Ã¼yelerinin baÅŸÄ±na Ã¶dÃ¼l

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov Irak'ta

DÄ±ÅŸiÅŸleri, TÃ¼rkmen lidere saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri TÃ¼rkmen lidere saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±

Irak TÃ¼rkmen Cephesi liderine suikast giriÅŸimi
Irak TÃ¼rkmen Cephesi liderine suikast giriÅŸimi

BaÄŸdat ve Erbil gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere devam edecek
BaÄŸdat ve Erbil gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere devam edecek

Irak ordusu dÃ¶rt IÅžÄ°D yetkilisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼
Irak ordusu dÃ¶rt IÅžÄ°D yetkilisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

NeÃ§irvan Barzani, bugÃ¼n BaÄŸdat'a gidecek
NeÃ§irvan Barzani bugÃ¼n BaÄŸdat'a gidecek

Felluce'de 20 polis kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±
Felluce'de 20 polis kaÃ§Ä±rÄ±ldÄ±

ABD'den Irak'a silah yardÄ±mÄ±
ABD'den Irak'a silah yardÄ±mÄ±

Felluce'de bÃ¼yÃ¼k operasyon baÅŸladÄ±
Felluce'de bÃ¼yÃ¼k operasyon baÅŸladÄ±

IraklÄ± TÃ¼rkmenler'den seÃ§im ittifakÄ±
IraklÄ± TÃ¼rkmenler'den seÃ§im ittifakÄ±

Irak GÃ¼ney Kore'den avcÄ± uÃ§aÄŸÄ± alacak
Irak GÃ¼ney Kore'den avcÄ± uÃ§aÄŸÄ± alacak

Irak'tan haftada 800 milyon dolar kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±yor
Irak'tan haftada 800 milyon dolar kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±yor

Irak iÅŸgali batÄ±nÄ±n hayaleti olacak
Irak iÅŸgali batÄ±nÄ±n hayaleti olacak

Barzani Åžii lider Sadr ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
Barzani Åžii lider Sadr ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Irak BaÅŸbakanÄ± Maliki Ä°ran'da
Irak BaÅŸbakanÄ± Maliki Ä°ran'da

Irak'ta silah fuarÄ±!
Irak'ta silah fuarÄ±

Barzani: Silah yoksa katkÄ±ya hazÄ±rÄ±z
Barzani Silah yoksa katkÄ±ya hazÄ±rÄ±z

Irak'ta tarihi zirve, yoÄŸun gÃ¼ndem
Irak'ta tarihi zirve yoÄŸun gÃ¼ndem

20 yÄ±l sonra Irak'ta zirve
20 yÄ±l sonra Irak'ta zirve

KerkÃ¼k'te 19 mahkum firar etti
KerkÃ¼k'te 19 mahkum firar etti

HaÅŸimi: KorumamÄ± iÅŸkenceyle Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler
HaÅŸimi KorumamÄ± iÅŸkenceyle Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ler

'BaÄŸdat 1 milyonluk ordu kuruyor'
BaÄŸdat 1 milyonluk ordu kuruyor'

Tikrit\'te bombalÄ± saldÄ±rÄ±: 11 Ã¶lÃ¼
Tikrit 'te bombalÄ± saldÄ±rÄ± 11 Ã¶lÃ¼

AB: Irak\'ta rejim karÅŸÄ±tÄ± Ä°ranlÄ±lar tehlikede
AB Irak 'ta rejim karÅŸÄ±tÄ± Ä°ranlÄ±lar tehlikede

2010\'da en fazla sivil kayÄ±p Irak\'ta

Irak\'ta hapishane isyanÄ±: 14 Ã¶lÃ¼

Irak\'ta kuyumculara saldÄ±rÄ±: 6 Ã¶lÃ¼
Irak 'ta kuyumculara saldÄ±rÄ± 6 Ã¶lÃ¼

Irak\'taki saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 30 oldu
Irak 'taki saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 30 oldu

Irak\'ta intihar saldÄ±rÄ±sÄ±: 10 polis Ã¶ldÃ¼
Irak 'ta intihar saldÄ±rÄ±sÄ± 10 polis Ã¶ldÃ¼

Mukteda Sadr Ä°ran\'a geri dÃ¶ndÃ¼
Mukteda Sadr Ä°ran 'a geri dÃ¶ndÃ¼






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