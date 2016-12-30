Irak ve Cezayir Suriye'deki ateÅŸkesten memnun

IrakÂ veÂ Cezayir, Suriye'de TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde varÄ±lan ateÅŸkes mutabakatÄ±yla ilgili memnuniyetini ifade etti.
Irak CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°yad Allavi, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflarÄ±n ateÅŸkese uymalarÄ±nÄ±, akan kanÄ±n durmasÄ±nÄ± ve insani yardÄ±mlarÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± temenni ettiÄŸini belirtti.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n ve gÃ¶Ã§menlerin geri dÃ¶nebilmesini, Suriyelilerin taleplerini gerÃ§ekleÅŸtirecek siyasi bir sÃ¼rece girilmesini ve gÃ¼venlik ile istikrarÄ±n Ã¼lkede hakim kÄ±lÄ±nmasÄ±nÄ± umduÄŸunu ifade eden Allavi, anlaÅŸmanÄ±n, bÃ¶lgedeki diÄŸer krizler iÃ§in de benzer Ã§Ã¶zÃ¼mler bulunmasÄ± iÃ§in ufuk aÃ§Ä±cÄ± olmasÄ±nÄ± arzu ettiÄŸini aktardÄ±.
Allavi aÃ§Ä±klamasÄ±nda ayrÄ±ca, Suriye halkÄ±na yardÄ±m iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gÃ¶zetimi altÄ±nda, BMGK'da daimi Ã¼yelerin, Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (Ä°Ä°T), Arap BirliÄŸinin, KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyinin (KÄ°K) ve Avrupa BirliÄŸi temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla bÃ¶lgesel bir toplantÄ± dÃ¼zenlenmesi gerektiÄŸini kaydetti.
CEZAYÄ°R'DE SURÄ°YE'DEKÄ° ATEÅžKESTEN MEMNUN
Cezayir DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Abdulaziz Bin Ali Åžerif de Cezayir resmi haber ajansÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Suriye'deki ateÅŸkesi memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. KardeÅŸ Suriye ve halkÄ±nÄ±n Ã§Ä±karlarÄ±na olan siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸmaya imkan saÄŸlayacak mÃ¼zakerelerin yapÄ±lmasÄ± iÃ§in tÃ¼m taraflarÄ± anlaÅŸmaya uymaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Cezayir'in baÅŸtan beri siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mden yana durduÄŸunu hatÄ±rlatan Åžerif, "Bizler tÃ¼m taraflarÄ± Suriye'nin toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, Suriye halkÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve barÄ±ÅŸÄ± muhafaza etmek Ã¼zere bir Ã§Ã¶zÃ¼m bulunmasÄ± iÃ§in ulusal bir uzlaÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in diyalog diline Ã¶ncelik vermeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Irak ve Cezayir, Suriye'de TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde varÄ±lan ateÅŸkesi memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±
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