23:10, 30 AralÄ±k 2016 Cuma

Ä°stanbul Maltepe'de patlama





Maltepe KÃ¼Ã§Ã¼kyalÄ± Cumhuriyet Caddesi Ã¼zerinde bulunan bir restoranÄ±n yakÄ±nÄ±nda el yapÄ±mÄ± bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu restoranÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Maltepe'de KÃ¼Ã§Ã¼kyalÄ± Cumhuriyet Caddesi Ã¼zerinde bulunan bir restoranÄ±n yanÄ±nda saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda ÅŸiddetli patlama meydana geldi. Ã–len ve yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± patlamada yakÄ±ndaki restoranÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. Olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bÃ¶lgeyi ÅŸeritle Ã§evirerek gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Bomba imha uzmanlarÄ± olay yerine gelerek Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±. UzmanlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu patlamanÄ±n el yapÄ±mÄ± bombadan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.



Polis, Ã§evredeki MOBESE ve gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±ndan bombayÄ± koyan kiÅŸi, ya da kiÅŸileri tespit etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â

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