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00:41, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi
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Ä°stanbul Maltepe'de patlama
Ä°stanbul Maltepe'de patlama

Maltepe KÃ¼Ã§Ã¼kyalÄ± Cumhuriyet Caddesi Ã¼zerinde bulunan bir restoranÄ±n yakÄ±nÄ±nda el yapÄ±mÄ± bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu restoranÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Maltepe'de KÃ¼Ã§Ã¼kyalÄ± Cumhuriyet Caddesi Ã¼zerinde bulunan bir restoranÄ±n yanÄ±nda saat 22.30 sÄ±ralarÄ±nda ÅŸiddetli patlama meydana geldi.

Ã–len ve yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± patlamada yakÄ±ndaki restoranÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. Olay yerine Ã§ok sayÄ±da polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bÃ¶lgeyi ÅŸeritle Ã§evirerek gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Bomba imha uzmanlarÄ± olay yerine gelerek Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±. UzmanlarÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu patlamanÄ±n el yapÄ±mÄ± bombadan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

Polis, Ã§evredeki MOBESE ve gÃ¼venlik kamera kayÄ±tlarÄ±ndan bombayÄ± koyan kiÅŸi, ya da kiÅŸileri tespit etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.Â 



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Ä°stanbul'da boÅŸ arsa kalmadÄ±

Ä°stanbul iÃ§in 'pazartesi' alarmÄ±
Ä°stanbul iÃ§in 'pazartesi' alarmÄ±

Ä°stanbul'a yeni metro ve tramvay hattÄ±
Ä°stanbul'a yeni metro ve tramvay hattÄ±

Bomba ÅŸÃ¼phesi TEM otoyolunu trafiÄŸe kapattÄ±
Bomba ÅŸÃ¼phesi TEM otoyolunu trafiÄŸe kapattÄ±

Ä°stanbul'a 27 kilometrelik iki yeni metro hattÄ±
Ä°stanbul'a 27 kilometrelik iki yeni metro hattÄ±

Sultanbeyli'de 'ÅŸortlu terÃ¶rist' bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi
Sultanbeyli'de 'ÅŸortlu terÃ¶rist' bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi

Ä°stanbul'da giÅŸelerde bomba alarmÄ±
Ä°stanbul'da giÅŸelerde bomba alarmÄ±

Metro inÅŸaatÄ±nda boru patladÄ±, TEM baÄŸlantÄ±sÄ± su bastÄ±
Metro inÅŸaatÄ±nda boru patladÄ± TEM baÄŸlantÄ±sÄ± su bastÄ±

Ä°stanbul trafiÄŸinden 1 milyon araÃ§ tatile Ã§Ä±ktÄ±
Ä°stanbul trafiÄŸinden 1 milyon araÃ§ tatile Ã§Ä±ktÄ±

Riva'da iki koster Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±, biri battÄ±: Bir kayÄ±p
Riva'da iki koster Ã§arpÄ±ÅŸtÄ± biri battÄ± Bir kayÄ±p

Ä°stanbul'da 'insan'a yer kalmadÄ±
Ä°stanbul'da 'insan'a yer kalmadÄ±

YÃ¼ksek gerilim hattÄ± yola dÃ¼ÅŸtÃ¼, yaralÄ±lar var
YÃ¼ksek gerilim hattÄ± yola dÃ¼ÅŸtÃ¼ yaralÄ±lar var

Ä°stanbul'da iki ilÃ§ede ÅŸafak operasyonu
Ä°stanbul'da iki ilÃ§ede ÅŸafak operasyonu

EyÃ¼p'de doÄŸalgaz borusu delindi, binalar tahliye ediliyor
EyÃ¼p'de doÄŸalgaz borusu delindi binalar tahliye ediliyor

Ä°stanbul'da Sinema ve Din Sempozyumu
Ä°stanbul'da Sinema ve Din Sempozyumu

Taksim 1 MayÄ±s'a kapalÄ±
Taksim 1 MayÄ±s'a kapalÄ±

Ä°stanbul dÃ¼nyada en Ã§ok sevilen Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ÅŸehir
Ä°stanbul dÃ¼nyada en Ã§ok sevilen Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ ÅŸehir

10. Ä°stanbul Lale Festivali baÅŸladÄ±
10 Ä°stanbul Lale Festivali baÅŸladÄ±

Ä°stanbul'un yollarÄ± gece asfaltlanacak
Ä°stanbul'un yollarÄ± gece asfaltlanacak

ABD baÅŸkonsolosluÄŸunda bomba alarmÄ±
ABD baÅŸkonsolosluÄŸunda bomba alarmÄ±

TEM'in bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ trafiÄŸe kapatÄ±lacak
TEM'in bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ trafiÄŸe kapatÄ±lacak

Ä°stanbul'da ulaÅŸÄ±m durdu
Ä°stanbul'da ulaÅŸÄ±m durdu

Ä°stanbul'da "hÄ±rsÄ±zlÄ±k" operasyonu
Ä°stanbul'da quot hÄ±rsÄ±zlÄ±k quot operasyonu

Ä°stanbul'da Ã¶rgÃ¼t operasyonu; 10 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul'da Ã¶rgÃ¼t operasyonu 10 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul barajlarÄ±nÄ±n 3'te 2'si doldu
Ä°stanbul barajlarÄ±nÄ±n 3'te 2'si doldu

Dev dalgalarÄ±n yuttuÄŸu kadÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir dram
Dev dalgalarÄ±n yuttuÄŸu kadÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir dram

Ä°stanbul'da bÃ¼yÃ¼k uyuÅŸturucu operasyonu
Ä°stanbul'da bÃ¼yÃ¼k uyuÅŸturucu operasyonu

Ä°stanbul'un bÃ¼tÃ§esi 19 bakanlÄ±ÄŸÄ± geride bÄ±raktÄ±
Ä°stanbul'un bÃ¼tÃ§esi 19 bakanlÄ±ÄŸÄ± geride bÄ±raktÄ±

Fatih'teki Pertevniyal Ã¼st geÃ§idi kaldÄ±rÄ±lÄ±yor
Fatih'teki Pertevniyal Ã¼st geÃ§idi kaldÄ±rÄ±lÄ±yor

Ä°stanbul'da elektrik kesintisi
Ä°stanbul'da elektrik kesintisi

En Ã§ok gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ ÅŸikayeti Ä°stanbul'dan
En Ã§ok gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ ÅŸikayeti Ä°stanbul'dan

Taksim'de bir kÄ±ÅŸla vardÄ±
Taksim'de bir kÄ±ÅŸla vardÄ±

GÃ¶stericiler iÃ§inde yolcu olan otobÃ¼sÃ¼ taÅŸladÄ±
GÃ¶stericiler iÃ§inde yolcu olan otobÃ¼sÃ¼ taÅŸladÄ±

Metruk binada 164 molotofkokteyli bulundu
Metruk binada 164 molotofkokteyli bulundu

"Dahi Bellek" Ä°stanbul'u Ã§izdi
quot Dahi Bellek quot Ä°stanbul'u Ã§izdi

Fatih'te deprem sÄ±ÄŸÄ±nma alanÄ± imara aÃ§Ä±ldÄ±
Fatih'te deprem sÄ±ÄŸÄ±nma alanÄ± imara aÃ§Ä±ldÄ±

Ä°stanbul'da iki ilÃ§enin sÄ±nÄ±rlarÄ± deÄŸiÅŸiyor
Ä°stanbul'da iki ilÃ§enin sÄ±nÄ±rlarÄ± deÄŸiÅŸiyor

Ä°stanbul'un nÃ¼fusu 130 Ã¼lkeninkinden fazla
Ä°stanbul'un nÃ¼fusu 130 Ã¼lkeninkinden fazla

Fatih'te atÄ±k kaÄŸÄ±t deposu yandÄ±
Fatih'te atÄ±k kaÄŸÄ±t deposu yandÄ±

Bize hiÃ§ yakÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±
Bize hiÃ§ yakÄ±ÅŸmamÄ±ÅŸtÄ±

Eskise de unutulmuyor
Eskise de unutulmuyor

FransÄ±z ElÃ§inin Ä°stanbul'u savunma planÄ±
FransÄ±z ElÃ§inin Ä°stanbul'u savunma planÄ±

Ä°stanbul'da bir hektarlÄ±k orman yok oldu
Ä°stanbul'da bir hektarlÄ±k orman yok oldu

Ä°stanbul'da toplu taÅŸÄ±mada kamera zorunluluÄŸu
Ä°stanbul'da toplu taÅŸÄ±mada kamera zorunluluÄŸu

Polisten kaÃ§an araÃ§ alev topuna dÃ¶ndÃ¼
Polisten kaÃ§an araÃ§ alev topuna dÃ¶ndÃ¼

Dersaadet'te yine akÅŸam oldu
Dersaadet'te yine akÅŸam oldu

"KÃ¶rler Memleketinin" karÅŸÄ±sÄ±na kurulan ÅŸehir: Ä°stanbul
quot KÃ¶rler Memleketinin quot karÅŸÄ±sÄ±na kurulan ÅŸehir Ä°stanbul

Yol kapalÄ±ydÄ± gelemedim
Yol kapalÄ±ydÄ± gelemedim

Trafik kazasÄ± protestosunda bÃ¼yÃ¼k gerginlik
Trafik kazasÄ± protestosunda bÃ¼yÃ¼k gerginlik

TEM'de minibÃ¼s yandÄ±, trafik durdu
TEM'de minibÃ¼s yandÄ± trafik durdu

Residence ÅŸantiyesinde yangÄ±n
Residence ÅŸantiyesinde yangÄ±n

Ä°stanbul ve eÅŸikteki neo-kozmopolitlik / Iason Athanasiadis
Ä°stanbul ve eÅŸikteki neo-kozmopolitlik Iason Athanasiadis

KÃ¶rfez sermayesi Ä°stanbul'da buluÅŸtu
KÃ¶rfez sermayesi Ä°stanbul'da buluÅŸtu

Ä°stanbul'un enflasyonu yÃ¼kseldi
Ä°stanbul'un enflasyonu yÃ¼kseldi

Ä°stanbul'da bugÃ¼n ve yarÄ±n bazÄ± yollar kapalÄ±
Ä°stanbul'da bugÃ¼n ve yarÄ±n bazÄ± yollar kapalÄ±

Ä°stanbul'da ÅŸiddetli yaÄŸmur etkili oluyor
Ä°stanbul'da ÅŸiddetli yaÄŸmur etkili oluyor

AraÃ§ feribottan denize dÃ¼ÅŸtÃ¼: 1 Ã¶lÃ¼
AraÃ§ feribottan denize dÃ¼ÅŸtÃ¼ 1 Ã¶lÃ¼

BeyoÄŸlu'nda iki yabancÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± evde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
BeyoÄŸlu'nda iki yabancÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± evde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Ä°ÅŸadamÄ± cipiyle denize uÃ§tu
Ä°ÅŸadamÄ± cipiyle denize uÃ§tu

Ä°stanbul'da yerli tramvay hizmete girdi
Ä°stanbul'da yerli tramvay hizmete girdi

SÃ¼leymaniye DoÄŸumevi'nde yangÄ±n
SÃ¼leymaniye DoÄŸumevi'nde yangÄ±n

EyÃ¼p Sultan'a metro baÄŸlantÄ±sÄ± geliyor
EyÃ¼p Sultan'a metro baÄŸlantÄ±sÄ± geliyor

Beykoz'da silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma: 2 yaralÄ±
Beykoz'da silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma 2 yaralÄ±

BeyoÄŸlu'nda 6 katlÄ± bina kÄ±smen Ã§Ã¶ktÃ¼
BeyoÄŸlu'nda 6 katlÄ± bina kÄ±smen Ã§Ã¶ktÃ¼

Ä°stanbul'da 50 ton altÄ±n Ã§alÄ±ndÄ± iddiasÄ±
Ä°stanbul'da 50 ton altÄ±n Ã§alÄ±ndÄ± iddiasÄ±

Sis yÃ¼zÃ¼nden Marmaray doldu taÅŸtÄ±
Sis yÃ¼zÃ¼nden Marmaray doldu taÅŸtÄ±

'Ä°kinci dalga'da 30 kiÅŸi daha ifade verdi
Ä°kinci dalga'da 30 kiÅŸi daha ifade verdi

Okul bahÃ§esinde silahlÄ± ÅŸahÄ±s paniÄŸi
Okul bahÃ§esinde silahlÄ± ÅŸahÄ±s paniÄŸi

Ä°stanbul'da sÄ±caklÄ±k rekoru kÄ±rÄ±ldÄ±
Ä°stanbul'da sÄ±caklÄ±k rekoru kÄ±rÄ±ldÄ±

Ayasofyaâ€™nÄ±n bÃ¼yÃ¼k hat levhalarÄ±nÄ± Ã§Ã¼rÃ¼meye terk etmiÅŸler
Ayasofya nÄ±n bÃ¼yÃ¼k hat levhalarÄ±nÄ± Ã§Ã¼rÃ¼meye terk etmiÅŸler

SilÃ¼et GÃ¶lgesinde Ä°stanbul
SilÃ¼et GÃ¶lgesinde Ä°stanbul

\'Ä°stanbul Dersi\' iÃ§in kaynak hazÄ±r

TopbaÅŸ, Ä°stanbul trafiÄŸinde yetki istiyor
TopbaÅŸ Ä°stanbul trafiÄŸinde yetki istiyor

Ä°stanbul\'da taksilere yeni dÃ¼zenleme...
Ä°stanbul 'da taksilere yeni dÃ¼zenleme






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