08:05, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Trump'tan Putin'e Ã¶vgÃ¼





Trump, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in hiÃ§bir ABD'li diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeme kararÄ±na Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zlerle karÅŸÄ±lÄ±k verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABDÂ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilenÂ Donald Trump, Â Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Putin'den erteleme konusunda harika bir hamle. Onun Ã§ok zeki olduÄŸunu her zaman biliyordum." ifadelerini kullandÄ±. ABD,Â Rusya'nÄ±n baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine siber saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸi iddialarÄ± nedeniyle Washington ve San Francisco'da gÃ¶revli 35 Rus diplomatÄ±n 72 saat iÃ§inde Ã¼lkeyi terk etmesini istemiÅŸti. AynÄ± Ã§erÃ§evede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hÃ¼kÃ¼metine ait iki yerleÅŸkenin boÅŸaltÄ±lmasÄ± talep edilmiÅŸti. Bu yaptÄ±rÄ±mlara karÅŸÄ±lÄ±k Putin, ABD'nin Rusya'da gÃ¶rev yapan diplomatlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Putin, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "KarÅŸÄ±lÄ±k verme hakkÄ±nÄ± saklÄ± tutuyoruz. Ancak sorumsuz, 'mutfak diplomasisi' seviyesine inmeyeceÄŸiz. Rus-Amerikan iliÅŸkilerinin yeniden tesisine yÃ¶nelik adÄ±mlarÄ± ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n tutumuna gÃ¶re belirleyeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.