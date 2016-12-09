Trump'tan Putin'e Ã¶vgÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABDÂ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilenÂ Donald Trump, Â Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Putin'den erteleme konusunda harika bir hamle. Onun Ã§ok zeki olduÄŸunu her zaman biliyordum." ifadelerini kullandÄ±.
ABD,Â Rusya'nÄ±n baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine siber saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediÄŸi iddialarÄ± nedeniyle Washington ve San Francisco'da gÃ¶revli 35 Rus diplomatÄ±n 72 saat iÃ§inde Ã¼lkeyi terk etmesini istemiÅŸti. AynÄ± Ã§erÃ§evede Maryland ve New York eyaletlerinde Rus hÃ¼kÃ¼metine ait iki yerleÅŸkenin boÅŸaltÄ±lmasÄ± talep edilmiÅŸti.
Bu yaptÄ±rÄ±mlara karÅŸÄ±lÄ±k Putin, ABD'nin Rusya'da gÃ¶rev yapan diplomatlarÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Putin, yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "KarÅŸÄ±lÄ±k verme hakkÄ±nÄ± saklÄ± tutuyoruz. Ancak sorumsuz, 'mutfak diplomasisi' seviyesine inmeyeceÄŸiz. Rus-Amerikan iliÅŸkilerinin yeniden tesisine yÃ¶nelik adÄ±mlarÄ± ABD BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Donald Trump'Ä±n tutumuna gÃ¶re belirleyeceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulunmuÅŸtu.
Trump, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in hiÃ§bir ABD'li diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeme kararÄ±na Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zlerle karÅŸÄ±lÄ±k verdi
Irak'Ä±n gÃ¼neyinde yer alan Dicle Nehri havzasÄ±ndaki Ahvar bÃ¶lgesine yoÄŸun ÅŸekilde gÃ¶Ã§ etmeye baÅŸlayan flamingolarÄ±n burada acÄ±masÄ±zca avlandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor
Twitter, Facebook'takine benzer bir Ã¶zelliÄŸe 2017'de kavuÅŸabilir
ABD hÃ¼kÃ¼meti akÄ±llÄ± kalp pillerinin ve aÄŸ Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan diÄŸer saÄŸlÄ±k cihazlarÄ±nÄ±n olasÄ± siber gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±yla ilgili Ã¼reticilere yÃ¶nelik uyarÄ± yayÄ±mladÄ±
Irak ve Cezayir, Suriye'de TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde varÄ±lan ateÅŸkesi memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, Cenevre'de 9-12 Ocak'ta yapÄ±lacak KÄ±brÄ±s mÃ¼zakereleri ile ilgili, "Yeni bir KÄ±brÄ±s'Ä± oluÅŸturmak iÃ§in Cenevre'ye gideceÄŸiz' ifadesini kullandÄ±
OrtadoÄŸu, 2016'da da dÃ¼nyadaki krizlerin ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n merkezinde yer aldÄ±
ABD'de kuÅŸkusuz baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi ve Ã¼nlÃ¼ iÅŸ adamÄ± Donald Trump'Ä±n sÃ¼rpriz bir ÅŸekilde seÃ§imi kazanmasÄ± 2016 gÃ¼ndemine damgasÄ±nÄ± vurdu
10 yÄ±ldÄ±r BM Genel SekreterliÄŸi gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Ban, personele veda ederek BM'den ayrÄ±ldÄ±
Arama motoru Googleâ€™da bu yÄ±l Suudi Arabistan'da en Ã§ok iÅŸ bulma ve iÅŸ kurma projesi, MÄ±sÄ±râ€™da lise sÄ±nav sonuÃ§larÄ±, BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™nde ise Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± kelimeleri arandÄ±
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± koalisyon gÃ¼Ã§lerinin uzun bir aradan sonra El Bab'da operasyona katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi