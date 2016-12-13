08:11, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Ä°DO ve BUDO seferleri iptal





BUDO ve Ä°DO elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferleri iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO) ve Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Ä°ptal edilen dÄ±ÅŸ hat seferleri ÅŸÃ¶yle: Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri: 06:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 07:00 Yenikapi - Bandirma HÄ±zlÄ± Feribot 07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot 07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot 07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot 07:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot 08:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-KadikÃ¶y Deniz OtobÃ¼sÃ¼ 09:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼ Bursa Deniz OtobÃ¼sleri: 08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) 08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) 08:30 tarihindeki Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) 09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (Ä°hlas) 10:30 tarihindeki Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) - Bursa (Mudanya) 10:45 tarihindeki Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.