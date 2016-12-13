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08:25, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi
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08:11, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

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Ä°DO ve BUDO seferleri iptal
Ä°DO ve BUDO seferleri iptal

BUDO ve Ä°DO elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferleri iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO) ve Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°ptal edilen dÄ±ÅŸ hat seferleri ÅŸÃ¶yle:

Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri:

06:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ Deniz OtobÃ¼sÃ¼

07:00 Yenikapi - Bandirma HÄ±zlÄ± Feribot

07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot

07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot

07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot

07:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼

07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot

08:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ Deniz OtobÃ¼sÃ¼

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-KadikÃ¶y Deniz OtobÃ¼sÃ¼

09:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼

Bursa Deniz OtobÃ¼sleri:

08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)

08:30 tarihindeki Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (Ä°hlas)

10:30 tarihindeki Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 tarihindeki Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



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Ä°DO ve BUDO seferleri iptal
Ä°DO ve BUDO seferleri iptal

Ä°DO'dan sefer iptalleri
Ä°DO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

Ä°DO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Ä°DO ve BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO ve Ä°DO'dan sefer iptalleri
BUDO ve Ä°DO'dan sefer iptalleri

Ä°DO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Ä°DO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Ä°DO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Ä°DO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Ä°DO ve BUDO'dan sefer iptalleri
Ä°DO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Ä°DO ve BUDO'nun bazÄ± seferleri iptal edildi
Ä°DO ve BUDO'nun bazÄ± seferleri iptal edildi

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BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

Ä°DO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri
Ä°DO ve BUDO'dan yeni sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO ve Ä°DO'dan sefer iptalleri
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