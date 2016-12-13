Ä°DO ve BUDO seferleri iptal

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri (Ä°DO) ve Bursa Deniz OtobÃ¼sleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Ä°ptal edilen dÄ±ÅŸ hat seferleri ÅŸÃ¶yle:
Ä°stanbul Deniz OtobÃ¼sleri:
06:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ Deniz OtobÃ¼sÃ¼
07:00 Yenikapi - Bandirma HÄ±zlÄ± Feribot
07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot
07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot
07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot
07:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼
07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hÄ±zlÄ± feribot
08:30 Bursa-YenikapÄ±-KadÄ±kÃ¶y-BeÅŸiktaÅŸ Deniz OtobÃ¼sÃ¼
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-KadikÃ¶y Deniz OtobÃ¼sÃ¼
09:30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±kÃ¶y-YenikapÄ±-Bursa Deniz OtobÃ¼sÃ¼
Bursa Deniz OtobÃ¼sleri:
08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece)
08:30 tarihindeki Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (Ä°hlas)
10:30 tarihindeki Ä°stanbul (BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece) - Bursa (Mudanya)
10:45 tarihindeki Ä°stanbul (EminÃ¶nÃ¼/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§iyi katleden AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefonunun ÅŸifresinin Apple'dan talep edileceÄŸi belirtiliyor
BUDO ve Ä°DO elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferleri iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Afyonkarahisar'da etkili olan kar nedeniyle AkdaÄŸ Tabiat ParkÄ±'ndaki yÄ±lkÄ± atlarÄ± ve kÄ±zÄ±l geyikler iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±
Gaziantep'te gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ressamlarca yapÄ±lan yaÄŸlÄ± boya tablolar ve Suriye'de tutuklu kadÄ±nlarÄ±n el emeÄŸi takÄ±larÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "Suriye'nin kayÄ±p kadÄ±nlarÄ±" sergisi aÃ§Ä±ldÄ±
Maltepe KÃ¼Ã§Ã¼kyalÄ± Cumhuriyet Caddesi Ã¼zerinde bulunan bir restoranÄ±n yakÄ±nÄ±nda el yapÄ±mÄ± bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu restoranÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±
BartÄ±n'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rusya ve Ä°ngiltere dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ankara'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k tema parklarÄ±ndan olan Ankapark'ta incelemelerde bulundu, proje hakkÄ±nda bilgi aldÄ±
FETÃ–'nÃ¼n TSK'daki yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± tespit edilen 107 rÃ¼tbeli askerden 100'Ã¼ tutuklandÄ±
Hakkari ValilÄŸi, 23.00 ile 06.00 saatleri arasÄ±nda uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±nÄ±n, yÄ±lbaÅŸÄ±nda, 1 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ 02.00 ile 06.00 saatleri arasÄ±nda uygulanacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, 667 SayÄ±lÄ± KHK uyarÄ±nca, 1 kadrolu raportÃ¶r, 4 raportÃ¶r yardÄ±mcÄ±sÄ± ve 36 idari personel, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Suriye'deki ateÅŸkes konusunda, "DÃ¼n itibarÄ±yla da mutabakat saÄŸladÄ±k. GÃ¶rÃ¼yorsunuz ihlal etmek isteyenler var. Bunu kÄ±skanÄ±p ateÅŸi kÃ¶rÃ¼klemek isten gruplar, Ã¼lkeler var" dedi
Sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve Cumhuriyet gazetesinde yazdÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yazÄ±larda "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapma" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Ahmet ÅžÄ±k tutuklandÄ±
FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 45 eski TRT Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 29'u tutuklandÄ±
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in bazÄ± ilÃ§elerinde, 2 Ocak gÃ¼nÃ¼ elektrik verilemeyecek