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Büyükelçi saldırganının telefon şifresi Apple'dan istenecek
Büyükelçi saldırganının telefon şifresi Apple'dan istenecek

Rus büyükelçiyi katleden Altıntaş'ın telefonunun şifresinin Apple'dan talep edileceği belirtiliyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a gerçekleştirilen suikastın faili Mevlüt Mert Altıntaş'ın telefonundaki şifrelerin kırılması için polis harekete geçti. 

Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre saldırganın iPhone modeli telefonundaki şifreleri kırmak için yetkililer Apple ile iletişime geçecek. Apple'in ürettiği cihazlarda bulunan iCloud hesabının şifresinin kırılması için şirkete yazılacak.

Apple, telefonun iCloud hesabının şifresinin verdiği taktirde soruşturmada gelişme yaşanacağı, Altıntaş'ın bağlantılarına ulaşılacağı ifade ediliyor. Altıntaş'ın iCloud hesabının verilmesiyle mail hesabı, sosyal medya hesapları ve farklı hesaplarına ulaşarak suikastın detayları aydınlatılacak.

FBI'A VERMEMİŞTİ

Daha önce ABD'de San Bernardino'da bir engelli merkezinde maskeli üç saldırgan tarafından yapılan saldırıyı soruşturan FBI, 14 kişiyi uzun namlulu silahla öldüren saldırgan Syed Rizwan Farook'un iPhone 5C telefonunun şifresini istemişti. Ancak Apple, “Kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz” şeklindeki bir açıklamayla bu talebi geri çevirmişti.



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