Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
09:56, 31 Aralık 2016 Cumartesi
Güncel
08:23, 31 Aralık 2016 Cumartesi

  • Paylaş
Bakan müsteşarı FETÖ adına tehdit etmiş
Bakan müsteşarı FETÖ adına tehdit etmiş

MEB Müsteşarı Tekin, 2013'te bir bakanın kendisini FETÖ'nün selamıyla müsteşarlık görevini kabul etmemesi için tehdit ettiğini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, 2013 yılında bir bakan tarafından kendisine, “Fetullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz” dendiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, "Cihannüma Derneğince Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sorunlar ve Sorumluluklarımız" konferansında konuşma yaptı.

28 Şubat'ı yapan iradenin FETÖ ile o tarihte aleni bir şekilde ittifak yaptığını belirten Tekin, şöyle konuştu:

"Önümüze böyle yeni bir bariyer koydular. Her alanda bu insanlar sivil toplum örgütü kurdular. Her alana girdiler. Bir başka şey daha yapıldı. 28 Şubat darbesini yapanlar, 28 Şubat zihniyetinin devam etmesi yönünde o dönem beli güçlerle iş birliği yaptılar ve iş birliği yaptığı güçlere belli alanları, sektörleri ihale ettiler. Eğitim sektörü mesela bu anlamda FETÖ'ye ihale edilen alanlardan bir tanesi. Sivil toplum bunlara ihale edilen alanlardan bir tanesi. Sadece şunu söyleyeyim size o tarihlerde yadırgamıştık, Fetullah Gülen çıkıp, 'Devlet istiyorsa, o tarihte okullarımızın anahtarını teslim etmeye hazırız' diyordu. Okulları azaldı mı? Okullarda ulaşamadıkları ailelere, dershaneler üzerinden sirayet etme, birden bire bakıyorsunuz toplumun her kesimini kuşattılar. Önlerine çıkabilecek diğer engelleri bir anda denklemin dışına ittiler ve benim 1990'lı yıllarda ifade ettiğim diğer İslami yapıların hepsi, bir anlamda tu kaka haline geldi, kendini iyi yetiştirmiş, medeni sadece Fetullahçılar kaldı. Kamu kurumlarında personel alınırken, üniversitelerde bunlar hep prezantabl insan olarak karşımıza çıkartıldılar. Hep onlar tercih edilir hale geldi."

BAKANDAN FETÖ TEHDİDİ

Tekin, Milli Eğitim Bakanlığında 2013 yılında göreve gelir gelmez, söylemleriyle alakalı tehdit edildiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Bu tekelleşmenin, ülkenin bağımsızlığına, ülkenin geleceğine ciddi bir ihanet olduğunu alelen söylediğim için, bu ülkenin çocuklarını, gençlerini, dershaneler üzerinden devşirip beyinlerini yıkayarak yabancılaştırdıklarını, alelen söylediğim için 2013 yılı Ocak ayından itibaren bu anlamda şahsım, çalışma arkadaşlarım, ailem, çocuklarım üzerinden inanılmaz bir karalama kampanyası ile karşı karşıya kaldım ve çok açık bir biçimde çok üst düzey bir kişi bir bakan tarafından, 2013 yılında 'Fetullah Hoca'nın selamı var. Tayyip Bey seni Milli Eğitim Bakanlığına müsteşar olarak alacak, seni uyarıyoruz. Gidersen, kabul edersen seni rezil edeceğiz, insan içine çıkamaz hale getireceğiz' bunu arkadaşlar bakın, bir Bakan söyledi." 

Tekin'in tehdit edildiğini belirttiği 2013 yılında Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda Ömer Dinçer ve Nabi Avcı oturmuştu. 2011'de devraldığı görevi Ocak 2013'e kadar sürdüren Ömer Dinçer, görevini daha sonra Nabi Avcı'ya devretmişti.



İlgili Konular FETÖ soruşturması Yusuf Tekin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Taksi ücretinde İstanbul Kart dönemi başlıyor
Taksi ücretinde İstanbul Kart dönemi başlıyor

Taksilere 2017 yılı içerisinde kredi kartı ve İstanbulKart ile ödeme seçeneğinin geleceği belirtiliyor
Osmangazi Üniversitesi'nde 26 kişi FETÖ'den tutuklandı
Osmangazi Üniversitesi'nde 26 kişi FETÖ'den tutuklandı

Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ gerekçesiyle gözaltına alınan 35 kişiden 26'sı tutuklandı
Bakan Işık Namaz Dağı üs bölgesinde
Bakan Işık Namaz Dağı üs bölgesinde

Işık, 1950 rakımlı Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu, hudut nöbeti tutan askerlerle bir araya geldi
TBMM Başkanı Kahraman ameliyat oldu
TBMM Başkanı Kahraman ameliyat oldu

İsmail Kahraman kaldırıldığı hastanede beş saat süren bir ameliyat geçirdi
İstanbul'da PKK operasyonlarında 10 tutuklama
İstanbul'da PKK operasyonlarında 10 tutuklama

İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonlarda toplam 10 kişi tutuklandı
Uşak Üniversitesi Rektörü FETÖ'den tutuklandı
Uşak Üniversitesi Rektörü FETÖ'den tutuklandı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de bulunduğu 4 kişi tutuklandı
Bakan müsteşarı FETÖ adına tehdit etmiş
Bakan müsteşarı FETÖ adına tehdit etmiş

MEB Müsteşarı Tekin, 2013'te bir bakanın kendisini FETÖ'nün selamıyla müsteşarlık görevini kabul etmemesi için tehdit ettiğini söyledi
Büyükelçi saldırganının telefon şifresi Apple'dan istenecek
Büyükelçi saldırganının telefon şifresi Apple'dan istenecek

Rus büyükelçiyi katleden Altıntaş'ın telefonunun şifresinin Apple'dan talep edileceği belirtiliyor
İDO ve BUDO seferleri iptal
İDO ve BUDO seferleri iptal

BUDO ve İDO elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı seferleri iptal ettiğini açıkladı
Yılkı atları ve kızıl geyikler için doğaya yem bırakıldı -
Yılkı atları ve kızıl geyikler için doğaya yem bırakıldı - FOTO

Afyonkarahisar'da etkili olan kar nedeniyle Akdağ Tabiat Parkı'ndaki yılkı atları ve kızıl geyikler için doğaya yem bırakıldı
Suriye'nin kayıp kadınları' sergisi Gaziantep'te açıldı
'Suriye'nin kayıp kadınları' sergisi Gaziantep'te açıldı

Gaziantep'te gönüllü ressamlarca yapılan yağlı boya tablolar ve Suriye'de tutuklu kadınların el emeği takılarının yer aldığı "Suriye'nin kayıp kadınları" sergisi açıldı
İstanbul Maltepe'de patlama
İstanbul Maltepe'de patlama

Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın yakınında el yapımı bombanın patlaması sonucu restoranın camları kırıldı
Bartın'da 'ByLock' kullanan dört kişi tutuklandı
Bartın'da 'ByLock' kullanan dört kişi tutuklandı

Bartın'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı
Çavuşoğlu'ndan yoğun telefon diplomasisi
Çavuşoğlu'ndan yoğun telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve İngiltere dışişleri bakanlarının yanı sıra AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Mogherini ile ayrı ayrı görüştü
Eski ÖSYM çalışanı 2 kişiye 'FETÖ' tutuklaması
Eski ÖSYM çalışanı 2 kişiye 'FETÖ' tutuklaması

Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski ÖSYM çalışanı tutuklandı.
Yıldırım Ankapark'ta incelemelerde bulundu
Yıldırım, Ankapark'ta incelemelerde bulundu

Başbakan Yıldırım, dünyanın en büyük tema parklarından olan Ankapark'ta incelemelerde bulundu, proje hakkında bilgi aldı

Haberler

Osmangazi Üniversitesi'nde 26 kişi FETÖ'den tutuklandı
Osmangazi Üniversitesi'nde 26 kişi FETÖ'den tutuklandı

Uşak Üniversitesi Rektörü FETÖ'den tutuklandı
Uşak Üniversitesi Rektörü FETÖ'den tutuklandı

Eski ÖSYM çalışanı 2 kişiye 'FETÖ' tutuklaması
Eski ÖSYM çalışanı 2 kişiye 'FETÖ' tutuklaması

Savcı: Darbeden iki ay önce 'dedikodusu' başlamış
Savcı Darbeden iki ay önce 'dedikodusu' başlamış

AK Parti'de FETÖ'den ihraç sayısı 34
AK Parti'de FETÖ'den ihraç sayısı 34






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 