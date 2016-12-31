08:29, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

2017 'gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ ÅŸÃ¶leni'yle baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yeni yÄ±lÄ±n ilk haftasÄ±nda geceleri "Quadrantidler" adÄ± verilen gÃ¶k taÅŸÄ± yaÄŸmuru ile "gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ ÅŸÃ¶leni" yaÅŸanacak.

Ege Ãœniversitesi GÃ¶zlemevi MÃ¼dÃ¼rÃ¼Â DoÃ§. Dr. Hasan Ali Dal, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, bu geceden itibaren bir hafta sÃ¼resince gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ndeÂ QuadrantidlerÂ adlÄ±Â gÃ¶k taÅŸÄ± yaÄŸmurunun gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸini bildirdi.

Dal, gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ ÅŸÃ¶leninin en gÃ¶rkemli halinin 3 Ocak SalÄ± gÃ¼nÃ¼nÃ¼ 4 Ocak Ã‡arÅŸamba'ya baÄŸlayan gece havanÄ±n aÃ§Ä±k olmasÄ± halinde TÃ¼rkiye'nin her kÃ¶ÅŸesinden izlenebileceÄŸini belirtti.

GÃ¶k taÅŸÄ± yaÄŸmurunun saat 00.00'dan sonra, nispeten karanlÄ±k bir ortamda, gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne baÅŸucu hizasÄ±yla doÄŸu ufku arasÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda daha iyi gÃ¶rÃ¼lebileceÄŸini vurgulayan Dal, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"GeÃ§tiÄŸimiz 13-14 AralÄ±k gecelerinde de benzer bir gÃ¶k taÅŸÄ± yaÄŸmuru yaÅŸanmÄ±ÅŸ ve 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n son gÃ¶k taÅŸÄ± yaÄŸmuru olmuÅŸtu. Quadrantidler ise yeni yÄ±lÄ±n ilk gÃ¶k taÅŸÄ± yaÄŸmuru. Bu yÄ±l iÃ§inde izlemeye deÄŸer bir sonraki gÃ¶k taÅŸÄ± yaÄŸmuru aÄŸustos ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek. KÄ±ÅŸ aylarÄ±nÄ±n uzun olmasÄ±, gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ hayranlarÄ±nÄ±n gÃ¶k taÅŸÄ± yaÄŸmurunu uzun sÃ¼re izlemelerine imkan saÄŸlayacaktÄ±r."

"YÄ±ldÄ±z kaymasÄ±" olarak da bilinen bu olayÄ±n hemen her gÃ¼n ve her saat yaÅŸansa da zaman zaman daha sÄ±k gÃ¶zlenebildiÄŸini hatÄ±rlatan Dal, Ã¶zellikle fotoÄŸraf tutkunlarÄ±na gÃ¶rsel ÅŸÃ¶leni kaÃ§Ä±rmamalarÄ±nÄ± tavsiye etti.