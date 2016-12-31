08:35, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ FETÃ–'den tutuklandÄ±





UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Sait Ã‡elik'in de bulunduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UÅŸak'ta FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen aralarÄ±nda UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Sait Ã‡elik'in de bulunduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±. UÅŸakÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, UÅŸak Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±ndaÂ UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Sait Ã‡elik'in de bulunduÄŸu 9 kiÅŸi, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. SavcÄ±lÄ±kta alÄ±nan ifadelerinin ardÄ±ndan mahkemeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶r Prof. Dr. Sait Ã‡elik, yurt Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Mustafa Ã‡, OHAL kapsamÄ±nda kapatÄ±lan UFTADE DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Muhammet K. ile Ã¼niversitede ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan OÄŸuz C. "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±, akademisyen K.G. ise Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkeme tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼phelilerden akademisyenler A.K, N.Åž, U.Y. ile avukat H.D. ise savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. UÅŸak'ta 22 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Sait Ã‡elik, bazÄ± akademisyenler ile 1 avukatÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

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