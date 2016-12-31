UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ FETÃ–'den tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
UÅŸak'ta FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda adliyeye sevk edilen aralarÄ±nda UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Sait Ã‡elik'in de bulunduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±.
UÅŸakÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼lenÂ FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, UÅŸak Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±ndaÂ UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Sait Ã‡elik'in de bulunduÄŸu 9 kiÅŸi, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.
SavcÄ±lÄ±kta alÄ±nan ifadelerinin ardÄ±ndan mahkemeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶r Prof. Dr. Sait Ã‡elik, yurt Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Mustafa Ã‡, OHAL kapsamÄ±nda kapatÄ±lan UFTADE DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Muhammet K. ile Ã¼niversitede ÅŸofÃ¶r olarak gÃ¶rev yapan OÄŸuz C. "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" ve "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m" suÃ§lamasÄ±yla tutuklandÄ±, akademisyen K.G. ise Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± nÃ¶betÃ§i mahkeme tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
ÅžÃ¼phelilerden akademisyenler A.K, N.Åž, U.Y. ile avukat H.D. ise savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan adli kontrol ÅŸartÄ±yla tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
UÅŸak'ta 22 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda, UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Sait Ã‡elik, bazÄ± akademisyenler ile 1 avukatÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 9 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Taksilere 2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde kredi kartÄ± ve Ä°stanbulKart ile Ã¶deme seÃ§eneÄŸinin geleceÄŸi belirtiliyor
Osmangazi Ãœniversitesi'nde FETÃ– gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 35 kiÅŸiden 26'sÄ± tutuklandÄ±
IÅŸÄ±k, 1950 rakÄ±mlÄ± Namaz DaÄŸÄ± Ãœs BÃ¶lgesi'nde incelemelerde bulundu, hudut nÃ¶beti tutan askerlerle bir araya geldi
Ä°smail Kahraman kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede beÅŸ saat sÃ¼ren bir ameliyat geÃ§irdi
Ä°stanbul'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarda toplam 10 kiÅŸi tutuklandÄ±
UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Sait Ã‡elik'in de bulunduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
MEB MÃ¼steÅŸarÄ± Tekin, 2013'te bir bakanÄ±n kendisini FETÃ–'nÃ¼n selamÄ±yla mÃ¼steÅŸarlÄ±k gÃ¶revini kabul etmemesi iÃ§in tehdit ettiÄŸini sÃ¶yledi
Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§iyi katleden AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefonunun ÅŸifresinin Apple'dan talep edileceÄŸi belirtiliyor
BUDO ve Ä°DO elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferleri iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Afyonkarahisar'da etkili olan kar nedeniyle AkdaÄŸ Tabiat ParkÄ±'ndaki yÄ±lkÄ± atlarÄ± ve kÄ±zÄ±l geyikler iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±
Gaziantep'te gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ressamlarca yapÄ±lan yaÄŸlÄ± boya tablolar ve Suriye'de tutuklu kadÄ±nlarÄ±n el emeÄŸi takÄ±larÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "Suriye'nin kayÄ±p kadÄ±nlarÄ±" sergisi aÃ§Ä±ldÄ±
Maltepe KÃ¼Ã§Ã¼kyalÄ± Cumhuriyet Caddesi Ã¼zerinde bulunan bir restoranÄ±n yakÄ±nÄ±nda el yapÄ±mÄ± bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu restoranÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±
BartÄ±n'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rusya ve Ä°ngiltere dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ankara'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k tema parklarÄ±ndan olan Ankapark'ta incelemelerde bulundu, proje hakkÄ±nda bilgi aldÄ±