08:40, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Yunanistan'dan yakÄ±lan diplomatÄ± iÃ§in taziye





Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Brezilya'da yanmÄ±ÅŸ bir araÃ§ta cesedi bulunan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kyriakos Amiridis'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi YunanistanÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±,Â Brezilya'da yanmÄ±ÅŸ bir araÃ§ta cesedi bulunan BÃ¼yÃ¼kelÃ§iÂ Kyriakos Amiridis'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±. BakanlÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Brezilya makamlarÄ±nÄ±n, Rio de Janeiro kenti yakÄ±nÄ±nda Nova IguaÃ§u bÃ¶lgesinde bulunan cesedin adli tÄ±ptaki inceleme sonucu Amiridis'e ait olduÄŸunun belirlendiÄŸini resmen Yunanistan'a bildirdiÄŸi ifade edildi. Yunan dÄ±ÅŸiÅŸleri camiasÄ±nÄ±n, baÅŸarÄ±lÄ± bir diplomat olan Amiridis'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸu vurgulanan aÃ§Ä±klamada, bÃ¼yÃ¼kelÃ§inin yakÄ±nlarÄ±na taziyede bulunuldu. Yunan medyasÄ±na yansÄ±yan haberlerde, Brezilya polisinin Amiridis'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili olduÄŸu ÅŸÃ¼phesiyle eÅŸi Francoise Amiridis'i ve onun sevgilisi olduÄŸu iddia edilen Sergio Moreira'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã¼Ã§Â kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. Brezilya medyasÄ±na dayandÄ±rÄ±lan haberlerde, polisin Amiridis'in kaldÄ±ÄŸÄ± evde Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve daha sonra aracÄ±na taÅŸÄ±narak yakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸÃ¼phe ettiÄŸi bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±. Francoise Amiridis, eÅŸinin geÃ§en pazartesi gÃ¼nÃ¼ kiralÄ±k bir araÃ§la nereye gideceÄŸini sÃ¶ylemeden evden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra kendisinden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. KiralÄ±k araÃ§, geÃ§en perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ iÃ§inde bir cesetle yanmÄ±ÅŸ olarak bulunmuÅŸtu.

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