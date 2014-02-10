08:44, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Irak'Ä±n Kuveyt'e tazminat Ã¶demesi ertelendi





BMGK Irak'Ä±n, Kuveyt'teki savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±na tazminat Ã¶demesini 6 ay erteleme kararÄ± aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BM GÃ¼venlik Konseyi (BMGK), Irak'Ä±n 1990 yÄ±lÄ±nda Kuveyt'i iÅŸgalinini ardÄ±ndan savaÅŸÂ maÄŸdurlarÄ±na tazminat Ã¶demesini 6 ay erteledi.Â Irak'Ä±n, Kuveyt'teki savaÅŸ maÄŸdurlarÄ± iÃ§in BM tazminat fonuna yapacaÄŸÄ± Ã¶demenin ertelenmesi kararÄ± BMGK'da oy birliÄŸiyle kabul edildi. Â BMGK'da 2010 yÄ±lÄ±nda kabul edilen kararlaÂ Irak'a yÃ¶nelik bazÄ± yaptÄ±rÄ±mlar kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, Irak hÃ¼kÃ¼metinden petrol ihracatÄ±ndan elde ettiÄŸi gelirin yÃ¼zde 5'ini tazminat fonuna aktarmasÄ± talep edilmiÅŸti.Â Irak'Ä±n BM tazminat fonuna yapmasÄ± gereken Ã¶deme daha Ã¶nce de birkaÃ§ kez ertelenmiÅŸti.Â

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