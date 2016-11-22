08:48, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Ä°stanbul'da PKK operasyonlarÄ±nda 10 tutuklama





Ä°stanbul'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarda toplam 10 kiÅŸi tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da PKK/KCK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 12 kiÅŸiden 8'i tutuklandÄ±. Ã–rgÃ¼tÃ¼n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik operasyonda ise iki kiÅŸi tutuklandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n siyasal alan yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde faaliyet gÃ¶steren ve aralarÄ±nda HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) ilÃ§e baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu ÅŸahÄ±slarÄ±n deÅŸifre edilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda kent genelinde belirlenen adreslere 12 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenen operasyonda, H.A, M.K, N.K, F.D, B.A, A.M, B.K, M.K, F.A, R.G, E.S. ve G.P. isimli 12 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyette iÅŸlemleri tamamlanan ve bugÃ¼nÂ adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerden B.A, A.M, B.K, M.K, F.A, R.G, E.S. ve G.P.'nin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, diÄŸer 4 kiÅŸinin ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. GENÃ‡LÄ°K YAPILANMASINDAN Ä°KÄ° TUTUKLAMA PKK'nÄ±n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ± YDG-H'ye yÃ¶nelik operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 kiÅŸiden 2'si tutuklandÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince GÃ¼ngÃ¶ren ilÃ§esinde araÃ§ kundaklama eylemlerine karÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 16 AralÄ±k'ta gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan V.B, M.O,Â H.Y. ve N.M.A, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden V.B. ve M.O, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. H.Y. ve N.M.A. ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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