Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
09:56, 31 Aralık 2016 Cumartesi
Güncel
08:53, 31 Aralık 2016 Cumartesi

  • Paylaş
TBMM Başkanı Kahraman ameliyat oldu
TBMM Başkanı Kahraman ameliyat oldu

İsmail Kahraman kaldırıldığı hastanede beş saat süren bir ameliyat geçirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman dün ameliyat oldu. 5 saate yakın süren ameliyatın ardından Kahraman’ın tedavisine yoğun bakımda devam edildiği açıklandı.

Güven Hastanesi’nden yapılan açıklamada, Kahraman’ın yapılan ileri tetkiklerinde hızla ilerleyen ve rüptür (yırtılma) riski bulunan ‘İnflamatuar Aort Anevrizması-(Kalbe giden ana atardamar)’ teşhisiyle ameliyata alındığı belirtilerek, “Ameliyatta hastalıklı damar bölgesine damar grefti yerleştirilmiştir. Ameliyat başarıyla tamamlanmıştır. Takip ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmektedir” denildi. 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız dün hastaneye giderek Kahraman’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Davutoğlu, “Kendisi çok kadim dostumuzdur. Ameliyattan salimen çıktı. Durumu da doktorlarımızın verdiği bilgiye göre gayet iyi. İnşallah her zaman o nezih ve güzel üslubunu Meclis Başkanlığı kürsüsünden duyabileceğiz. Allah ona, millete hizmet etme yolunda güç versin” açıklamasını yaptı.

Yıldız da ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünü belirterek, “Tabii ki bir yoğun bakım dönemi geçireceğinden bahsedildi. Allah şifalar versin. Meclis Başkanımızın Türkiye siyasetine yapmış olduğu katkı ve politikalar Türkiye için önemli” dedi. 



İlgili Konular İsmail Kahraman
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Güncel Haberleri
Taksi ücretinde İstanbul Kart dönemi başlıyor
Taksi ücretinde İstanbul Kart dönemi başlıyor

Taksilere 2017 yılı içerisinde kredi kartı ve İstanbulKart ile ödeme seçeneğinin geleceği belirtiliyor
Osmangazi Üniversitesi'nde 26 kişi FETÖ'den tutuklandı
Osmangazi Üniversitesi'nde 26 kişi FETÖ'den tutuklandı

Osmangazi Üniversitesi'nde FETÖ gerekçesiyle gözaltına alınan 35 kişiden 26'sı tutuklandı
Bakan Işık Namaz Dağı üs bölgesinde
Bakan Işık Namaz Dağı üs bölgesinde

Işık, 1950 rakımlı Namaz Dağı Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu, hudut nöbeti tutan askerlerle bir araya geldi
TBMM Başkanı Kahraman ameliyat oldu
TBMM Başkanı Kahraman ameliyat oldu

İsmail Kahraman kaldırıldığı hastanede beş saat süren bir ameliyat geçirdi
İstanbul'da PKK operasyonlarında 10 tutuklama
İstanbul'da PKK operasyonlarında 10 tutuklama

İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonlarda toplam 10 kişi tutuklandı
Uşak Üniversitesi Rektörü FETÖ'den tutuklandı
Uşak Üniversitesi Rektörü FETÖ'den tutuklandı

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de bulunduğu 4 kişi tutuklandı
Bakan müsteşarı FETÖ adına tehdit etmiş
Bakan müsteşarı FETÖ adına tehdit etmiş

MEB Müsteşarı Tekin, 2013'te bir bakanın kendisini FETÖ'nün selamıyla müsteşarlık görevini kabul etmemesi için tehdit ettiğini söyledi
Büyükelçi saldırganının telefon şifresi Apple'dan istenecek
Büyükelçi saldırganının telefon şifresi Apple'dan istenecek

Rus büyükelçiyi katleden Altıntaş'ın telefonunun şifresinin Apple'dan talep edileceği belirtiliyor
İDO ve BUDO seferleri iptal
İDO ve BUDO seferleri iptal

BUDO ve İDO elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı seferleri iptal ettiğini açıkladı
Yılkı atları ve kızıl geyikler için doğaya yem bırakıldı -
Yılkı atları ve kızıl geyikler için doğaya yem bırakıldı - FOTO

Afyonkarahisar'da etkili olan kar nedeniyle Akdağ Tabiat Parkı'ndaki yılkı atları ve kızıl geyikler için doğaya yem bırakıldı
Suriye'nin kayıp kadınları' sergisi Gaziantep'te açıldı
'Suriye'nin kayıp kadınları' sergisi Gaziantep'te açıldı

Gaziantep'te gönüllü ressamlarca yapılan yağlı boya tablolar ve Suriye'de tutuklu kadınların el emeği takılarının yer aldığı "Suriye'nin kayıp kadınları" sergisi açıldı
İstanbul Maltepe'de patlama
İstanbul Maltepe'de patlama

Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın yakınında el yapımı bombanın patlaması sonucu restoranın camları kırıldı
Bartın'da 'ByLock' kullanan dört kişi tutuklandı
Bartın'da 'ByLock' kullanan dört kişi tutuklandı

Bartın'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı
Çavuşoğlu'ndan yoğun telefon diplomasisi
Çavuşoğlu'ndan yoğun telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya ve İngiltere dışişleri bakanlarının yanı sıra AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Mogherini ile ayrı ayrı görüştü
Eski ÖSYM çalışanı 2 kişiye 'FETÖ' tutuklaması
Eski ÖSYM çalışanı 2 kişiye 'FETÖ' tutuklaması

Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski ÖSYM çalışanı tutuklandı.
Yıldırım Ankapark'ta incelemelerde bulundu
Yıldırım, Ankapark'ta incelemelerde bulundu

Başbakan Yıldırım, dünyanın en büyük tema parklarından olan Ankapark'ta incelemelerde bulundu, proje hakkında bilgi aldı

Haberler

Kahraman: Mevcut anayasa Türkiye'yi taşıyamıyor
Kahraman Mevcut anayasa Türkiye'yi taşıyamıyor

TBMM Başkanı Kahraman'dan Şehitler Tepesi'ne ziyaret
TBMM Başkanı Kahraman'dan Şehitler Tepesi'ne ziyaret

'İsmail Kahraman'ın tedavisi devam ediyor'
İsmail Kahraman'ın tedavisi devam ediyor'

Meclis Başkanı Kahraman, Orgeneral Akar'ı kabul etti
Meclis Başkanı Kahraman Orgeneral Akar'ı kabul etti

Rektörler cübbeleriyle Meclis Başkanıbı ziyaret edecek
Rektörler cübbeleriyle Meclis Başkanıbı ziyaret edecek






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 