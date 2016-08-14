TBMM Başkanı Kahraman ameliyat oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
TBMM Başkanı İsmail Kahraman dün ameliyat oldu. 5 saate yakın süren ameliyatın ardından Kahraman’ın tedavisine yoğun bakımda devam edildiği açıklandı.
Güven Hastanesi’nden yapılan açıklamada, Kahraman’ın yapılan ileri tetkiklerinde hızla ilerleyen ve rüptür (yırtılma) riski bulunan ‘İnflamatuar Aort Anevrizması-(Kalbe giden ana atardamar)’ teşhisiyle ameliyata alındığı belirtilerek, “Ameliyatta hastalıklı damar bölgesine damar grefti yerleştirilmiştir. Ameliyat başarıyla tamamlanmıştır. Takip ve tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmektedir” denildi.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız dün hastaneye giderek Kahraman’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı. Davutoğlu, “Kendisi çok kadim dostumuzdur. Ameliyattan salimen çıktı. Durumu da doktorlarımızın verdiği bilgiye göre gayet iyi. İnşallah her zaman o nezih ve güzel üslubunu Meclis Başkanlığı kürsüsünden duyabileceğiz. Allah ona, millete hizmet etme yolunda güç versin” açıklamasını yaptı.
Yıldız da ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünü belirterek, “Tabii ki bir yoğun bakım dönemi geçireceğinden bahsedildi. Allah şifalar versin. Meclis Başkanımızın Türkiye siyasetine yapmış olduğu katkı ve politikalar Türkiye için önemli” dedi.
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