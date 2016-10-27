08:59, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Bakan IÅŸÄ±k Namaz DaÄŸÄ± Ã¼s bÃ¶lgesinde





IÅŸÄ±k, 1950 rakÄ±mlÄ± Namaz DaÄŸÄ± Ãœs BÃ¶lgesi'nde incelemelerde bulundu, hudut nÃ¶beti tutan askerlerle bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, 1950 rakÄ±mlÄ± Namaz DaÄŸÄ± Ãœs BÃ¶lgesi'nde incelemelerde bulundu, hudut nÃ¶beti tutan askerlerle bir araya geldi. Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Salih Zeki Ã‡olak'Ä±n da eÅŸlik ettiÄŸi IÅŸÄ±k, geceyi ÅžÄ±rnak'taki 23. Jandarma SÄ±nÄ±r TÃ¼men KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda geÃ§irdi.Â

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