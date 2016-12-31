Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§lerinden Filistinlilerin gÃ¶sterisine mÃ¼dahale

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail iÅŸgal askerlerinin, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli kentlerinde dÃ¼zenlenen Yahudi yerleÅŸim birimleri ve AyrÄ±m (UtanÃ§) DuvarÄ± karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere mÃ¼dahalesi sonucu onlarca Filistinli ile eylemlere katÄ±lan yabancÄ± protestocularÄ±n atÄ±lan gazdan etkilendiÄŸi bildirildi.
Filistin Halk DireniÅŸ Komiteleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerindeÂ Yahudi yerleÅŸim birimleri ve AyrÄ±m DuvarÄ± karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶steriler dÃ¼zenlendiÄŸi kaydedildi.
Ä°srail askerlerinin, gÃ¶stericilere plastik mermi ve gÃ¶z yaÅŸartÄ±cÄ± gaz kullanarak mÃ¼dahale etmesi sonucu onlarca Filistinlinin ve onlara destek iÃ§in gÃ¶steriye katÄ±lan yabancÄ±larÄ±nÂ boÄŸulma tehlikesi geÃ§irdiÄŸi ifade edildi.
Askerlerin ayrÄ±caÂ Nablus'un batÄ±sÄ±ndaki Kefr Kadum beldesindeki gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda 2 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°srail yÃ¶netimi, 2000 yÄ±lÄ±nda patlak veren Aksa Ä°ntifadasÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan saldÄ±rÄ±lara engel olma gerekÃ§esiyle 2002'de AyrÄ±m DuvarÄ±'nÄ±n inÅŸasÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
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Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Yahudi yerleÅŸim birimleri ve ayrÄ±m duvarÄ± karÅŸÄ±tÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etti.
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