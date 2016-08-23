09:14, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Osmangazi Ãœniversitesi'nde 26 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±





Osmangazi Ãœniversitesi'nde FETÃ– gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 35 kiÅŸiden 26'sÄ± tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi'nde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p dÃ¼n sabah adliyeye sevk edilen 35 kiÅŸiden 26'sÄ± tutuklandÄ±, 9'u adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Tutuklanan 26 ÅŸÃ¼pheli EskiÅŸehir H Tipi Cezaevi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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