Osmangazi Ãœniversitesi'nde 26 kiÅŸi FETÃ–'den tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi'nde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±p dÃ¼n sabah adliyeye sevk edilen 35 kiÅŸiden 26'sÄ± tutuklandÄ±, 9'u adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Tutuklanan 26 ÅŸÃ¼pheli EskiÅŸehir H Tipi Cezaevi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Taksilere 2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde kredi kartÄ± ve Ä°stanbulKart ile Ã¶deme seÃ§eneÄŸinin geleceÄŸi belirtiliyor
Osmangazi Ãœniversitesi'nde FETÃ– gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 35 kiÅŸiden 26'sÄ± tutuklandÄ±
IÅŸÄ±k, 1950 rakÄ±mlÄ± Namaz DaÄŸÄ± Ãœs BÃ¶lgesi'nde incelemelerde bulundu, hudut nÃ¶beti tutan askerlerle bir araya geldi
Ä°smail Kahraman kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede beÅŸ saat sÃ¼ren bir ameliyat geÃ§irdi
Ä°stanbul'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarda toplam 10 kiÅŸi tutuklandÄ±
UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Sait Ã‡elik'in de bulunduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
MEB MÃ¼steÅŸarÄ± Tekin, 2013'te bir bakanÄ±n kendisini FETÃ–'nÃ¼n selamÄ±yla mÃ¼steÅŸarlÄ±k gÃ¶revini kabul etmemesi iÃ§in tehdit ettiÄŸini sÃ¶yledi
Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§iyi katleden AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefonunun ÅŸifresinin Apple'dan talep edileceÄŸi belirtiliyor
BUDO ve Ä°DO elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferleri iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Afyonkarahisar'da etkili olan kar nedeniyle AkdaÄŸ Tabiat ParkÄ±'ndaki yÄ±lkÄ± atlarÄ± ve kÄ±zÄ±l geyikler iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±
Gaziantep'te gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ressamlarca yapÄ±lan yaÄŸlÄ± boya tablolar ve Suriye'de tutuklu kadÄ±nlarÄ±n el emeÄŸi takÄ±larÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "Suriye'nin kayÄ±p kadÄ±nlarÄ±" sergisi aÃ§Ä±ldÄ±
Maltepe KÃ¼Ã§Ã¼kyalÄ± Cumhuriyet Caddesi Ã¼zerinde bulunan bir restoranÄ±n yakÄ±nÄ±nda el yapÄ±mÄ± bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu restoranÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±
BartÄ±n'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rusya ve Ä°ngiltere dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini ile ayrÄ± ayrÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ankara'da FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 2 eski Ã–SYM Ã§alÄ±ÅŸanÄ± tutuklandÄ±.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k tema parklarÄ±ndan olan Ankapark'ta incelemelerde bulundu, proje hakkÄ±nda bilgi aldÄ±