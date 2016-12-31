09:29, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

BaÄŸdat'ta ardarda patlama: 19 Ã¶lÃ¼





BaÄŸdat'ta bu sabah ardarda meydana gelen iki patlamada 19 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti 43 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta elsanak bÃ¶lgesinde pazar yerinde iki patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 19 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 43 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Â bildirildi. Â

Ä°lgili Konular baÄŸdat patlama

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.