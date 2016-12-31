09:29, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

BaÄŸdat'ta ardarda patlama: 28 Ã¶lÃ¼





BaÄŸdat'ta bu sabah ardarda meydana gelen iki patlamada 28 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti 54 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'ta el Sanak bÃ¶lgesinde pazar yerinde iki patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere gÃ¶re 28 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 54 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Â bildirildi. Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, saldÄ±rÄ± araba parÃ§alarÄ± satÄ±lan Sink Ã‡arÅŸÄ±sÄ±'nda meydana geldi. Ä°ki intihar eylemcisi tarafÄ±ndan eÅŸ zamanlÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ±larda 28 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 54 kiÅŸi yaralandÄ±. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan benzer bir saldÄ±rÄ± ihtimaline karÅŸÄ± bÃ¶lge gÃ¼venlik Ã§emberine alÄ±ndÄ±. SaldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu ise henÃ¼z Ã¼stlenen olmadÄ±. Â

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