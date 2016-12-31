09:49, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Rusya nÃ¼kleer denizaltÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±





'Knyaz Pojarskiy' isimli Rus nÃ¼kleer denizaltÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi 955 Borei projesi Ã§erÃ§evesinde geliÅŸtirilen 4. nesil 'Knyaz Pojarskiy' isimli Rus nÃ¼kleer denizaltÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na 23 aralÄ±k'ta Severodvinsk tersanesinde baÅŸlandÄ±. Novgorod Prensi Dmitriy Pojarskiy'nÄ±n adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan nÃ¼kleer denizaltÄ±nÄ±n temel teknik Ã¶zellikleri ve sahip olduÄŸu silahlarÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.