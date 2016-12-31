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09:56, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi
Avrupa
09:49, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

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Rusya nÃ¼kleer denizaltÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±
Rusya nÃ¼kleer denizaltÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±

'Knyaz Pojarskiy' isimli Rus nÃ¼kleer denizaltÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

955 Borei projesi Ã§erÃ§evesinde geliÅŸtirilen 4. nesil 'Knyaz Pojarskiy' isimli Rus nÃ¼kleer denizaltÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na 23 aralÄ±k'ta Severodvinsk tersanesinde baÅŸlandÄ±.

Novgorod Prensi Dmitriy Pojarskiy'nÄ±n adÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan nÃ¼kleer denizaltÄ±nÄ±n temel teknik Ã¶zellikleri ve sahip olduÄŸu silahlarÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.



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Avrupa Haberleri
Rusya nÃ¼kleer denizaltÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±
Rusya nÃ¼kleer denizaltÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±

'Knyaz Pojarskiy' isimli Rus nÃ¼kleer denizaltÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±
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