09:52, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Yemen'den getirilen 160 hastanÄ±n tedavilerine baÅŸlandÄ±





Yemenli 160 hastanÄ±n tedavilerine Afyonkarahisar'da baÅŸlandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rkiye ile Yemen arasÄ±ndaki mutabakat kapsamÄ±nda getirilen Yemenli 160 hastanÄ±n tedavilerine Afyonkarahisar'da baÅŸlandÄ±. TÃ¼rkiye ve Yemen arasÄ±ndaki mutabakat kapsamÄ±nda, 160 Yemenli hasta ile 53 refakatÃ§i, TÃ¼rkiye'ye gelmek Ã¼zere dÃ¼n Aden HavalimanÄ±'n yola Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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