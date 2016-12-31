10:08, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Kazakistan'dan Suriye'deki ateÅŸkes sÃ¼recine destek





Nazarbayev, TÃ¼rkiye ile Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da Suriye'de barÄ±ÅŸ iÃ§in siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlanmasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n temelini oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kazakistan, Suriye'de ateÅŸkes iÃ§in varÄ±lan mutabakatÄ±n krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in pratik eylemlere gerÃ§ek temel oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlanan ateÅŸkesin ve Suriye'de taraflarÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere hazÄ±r olmasÄ±nÄ±n memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ateÅŸkesin, Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in pratik eylemlere gerÃ§ek temel oluÅŸturacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ dile getirildi. SÃ¼recin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde TÃ¼rkiye ile Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da baÅŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len siyasi mÃ¼zakerelere, BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura ve diÄŸer taraflarÄ±n destek verdiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, "Bu baÄŸlamda CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Nursultan Nazarbayev'in daha Ã¶nce dile getirdiÄŸi Ã¼zere Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin Astana'da yapÄ±lmasÄ± iÃ§in hazÄ±r olduÄŸumuz aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yineliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±. Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±ndaki ateÅŸkes mutabakatÄ±, dÃ¼n gece yerel saatle 00.00'da (TSÄ° 01.00) yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. AteÅŸkesin garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye ve Rusya yapÄ±yor. SÃ¼recin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± durumunda rejim ve muhalifler, TÃ¼rkiye ile Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlayacak.

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