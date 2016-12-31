Kazakistan'dan Suriye'deki ateÅŸkes sÃ¼recine destek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Kazakistan, Suriye'de ateÅŸkes iÃ§in varÄ±lan mutabakatÄ±n krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in pratik eylemlere gerÃ§ek temel oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlanan ateÅŸkesin ve Suriye'de taraflarÄ±n barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere hazÄ±r olmasÄ±nÄ±n memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, ateÅŸkesin, Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in pratik eylemlere gerÃ§ek temel oluÅŸturacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ dile getirildi.
SÃ¼recin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde TÃ¼rkiye ile Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da baÅŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len siyasi mÃ¼zakerelere, BM Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura ve diÄŸer taraflarÄ±n destek verdiÄŸine iÅŸaret edilen aÃ§Ä±klamada, "Bu baÄŸlamda CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Nursultan Nazarbayev'in daha Ã¶nce dile getirdiÄŸi Ã¼zere Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin Astana'da yapÄ±lmasÄ± iÃ§in hazÄ±r olduÄŸumuz aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yineliyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±ndaki ateÅŸkes mutabakatÄ±, dÃ¼n gece yerel saatle 00.00'da (TSÄ° 01.00) yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. AteÅŸkesin garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ TÃ¼rkiye ve Rusya yapÄ±yor.
SÃ¼recin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± durumunda rejim ve muhalifler, TÃ¼rkiye ile Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlayacak.
Fransa'yÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda bekleyen en Ã¶nemli geliÅŸme cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri olacak
AB, Rusya'ya yÃ¶nelik ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ± tekrar uzatÄ±rken, bu kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n Rusya Ã¼zerindeki etkileri sÄ±nÄ±rlÄ± kalmaya devam ediyor
Malezya'dan 10 Ocak'ta yola Ã§Ä±kacak olan insani yardÄ±m gemisine Myanmar hÃ¼kÃ¼metinden, izin verilmeyeceÄŸini aÃ§Ä±klandÄ±
Apple, 5 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazada, "FaceTime" uygulamasÄ±nÄ±n sÃ¼rÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±mÄ±nÄ± engelleyecek sistemi uygulamaya koymamakla suÃ§lanÄ±yor
Ä°ngiltere'nin Brexit kararÄ± ve TÃ¼rkiye'deki siyasi Ã§izgiden rahatsÄ±z olan Seferad Yahudilerinin Portekiz'e vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurularÄ±nda yÃ¼zde 80 artÄ±ÅŸ gÃ¶zlemlendi
Nazarbayev, TÃ¼rkiye ile Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da Suriye'de barÄ±ÅŸ iÃ§in siyasi mÃ¼zakerelere baÅŸlanmasÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n temelini oluÅŸturacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
'Knyaz Pojarskiy' isimli Rus nÃ¼kleer denizaltÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸlandÄ±
BaÄŸdat'ta bu sabah ardarda meydana gelen iki patlamada 19 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti 43 kiÅŸi yaralandÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri Yahudi yerleÅŸim birimleri ve ayrÄ±m duvarÄ± karÅŸÄ±tÄ± dÃ¼zenlenen gÃ¶sterilere mÃ¼dahale etti.
BMGK Irak'Ä±n, Kuveyt'teki savaÅŸ maÄŸdurlarÄ±na tazminat Ã¶demesini 6 ay erteleme kararÄ± aldÄ±
Yunanistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Brezilya'da yanmÄ±ÅŸ bir araÃ§ta cesedi bulunan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kyriakos Amiridis'in Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±
Trump, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in hiÃ§bir ABD'li diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeme kararÄ±na Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zlerle karÅŸÄ±lÄ±k verdi
Irak'Ä±n gÃ¼neyinde yer alan Dicle Nehri havzasÄ±ndaki Ahvar bÃ¶lgesine yoÄŸun ÅŸekilde gÃ¶Ã§ etmeye baÅŸlayan flamingolarÄ±n burada acÄ±masÄ±zca avlandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor
Twitter, Facebook'takine benzer bir Ã¶zelliÄŸe 2017'de kavuÅŸabilir
ABD hÃ¼kÃ¼meti akÄ±llÄ± kalp pillerinin ve aÄŸ Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸan diÄŸer saÄŸlÄ±k cihazlarÄ±nÄ±n olasÄ± siber gÃ¼venlik aÃ§Ä±klarÄ±yla ilgili Ã¼reticilere yÃ¶nelik uyarÄ± yayÄ±mladÄ±
Irak ve Cezayir, Suriye'de TÃ¼rkiye ile Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde varÄ±lan ateÅŸkesi memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±