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11:27, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi
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10:21, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

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FÄ±rat KalkanÄ±'nda 23 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 23 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 23 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda, yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 23Â DEAÅž Ã¼yesinin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.

TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'da bulunan 12Â DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hedefine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda ise silah mevzii ve karargah olarak kullanÄ±lan 12 bina imha edildi.



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DEAÅž hedefleri vuruldu
DEAÅž hedefleri vuruldu

FÄ±rat KalkanÄ± 101. gÃ¼nÃ¼nde
FÄ±rat KalkanÄ± 101 gÃ¼nÃ¼nde

ErdoÄŸan: FÄ±rat KalkanÄ± herhangi bir kiÅŸiyi hedef almÄ±yor
ErdoÄŸan FÄ±rat KalkanÄ± herhangi bir kiÅŸiyi hedef almÄ±yor

Suriye'de kaybolan askerlerin kimliÄŸi belirlendi
Suriye'de kaybolan askerlerin kimliÄŸi belirlendi

El Bab'a hava operasyonlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor
El Bab'a hava operasyonlarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

El Bab'daki Ã§atÄ±ÅŸmada 5 asker yaralÄ±
El Bab'daki Ã§atÄ±ÅŸmada 5 asker yaralÄ±

DEAÅž'Ä±n 2 merkezi imha edildi
DEAÅž'Ä±n 2 merkezi imha edildi

Suriye'de iki asker kayboldu
Suriye'de iki asker kayboldu

FÄ±rat KalkanÄ±'nda DEAÅž hedefleri imha edildi
FÄ±rat KalkanÄ±'nda DEAÅž hedefleri imha edildi

FÄ±rat KalkanÄ±'nda bir ÅŸehit daha
FÄ±rat KalkanÄ±'nda bir ÅŸehit daha

TÃ¼rk uÃ§aklarÄ± El Bab'da DEAÅž'Ä± vuruyor
TÃ¼rk uÃ§aklarÄ± El Bab'da DEAÅž'Ä± vuruyor

TÃ¼rk askerlerini vuran uÃ§aÄŸÄ±n bilgileri Rusya'dan
TÃ¼rk askerlerini vuran uÃ§aÄŸÄ±n bilgileri Rusya'dan

DEAÅž'Ä±n yeni mevzileri imha edildi
DEAÅž'Ä±n yeni mevzileri imha edildi

Suriye'de yaralanan bir asker ÅŸehit oldu
Suriye'de yaralanan bir asker ÅŸehit oldu

Suriye'de yedi asker daha yaralandÄ±
Suriye'de yedi asker daha yaralandÄ±

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Tehlikeli bir sÃ¼rece girilebilir
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu Tehlikeli bir sÃ¼rece girilebilir

FÄ±rat KalkanÄ±'ndaki hava saldÄ±rÄ±na yayÄ±n yasaÄŸÄ±
FÄ±rat KalkanÄ±'ndaki hava saldÄ±rÄ±na yayÄ±n yasaÄŸÄ±

FÄ±rat kalkanÄ±nda son durum
FÄ±rat kalkanÄ±nda son durum

Suriye rejimi TÃ¼rk askerini vurdu; Ã¼Ã§ ÅŸehit
Suriye rejimi TÃ¼rk askerini vurdu Ã¼Ã§ ÅŸehit

'FÄ±rat KalkanÄ±' MÃ¼nbiÃ§ Ã§evresine ulaÅŸtÄ±
FÄ±rat KalkanÄ±' MÃ¼nbiÃ§ Ã§evresine ulaÅŸtÄ±

FÄ±rat KalkanÄ±â€™nda 3 asker yaralandÄ±
FÄ±rat KalkanÄ± nda 3 asker yaralandÄ±

DEAÅž'Ä±n iki karargah binasÄ± imha edildi
DEAÅž'Ä±n iki karargah binasÄ± imha edildi

ErdoÄŸan: El Bab'a dayandÄ±k, MÃ¼nbiÃ§'e gideceÄŸiz
ErdoÄŸan El Bab'a dayandÄ±k MÃ¼nbiÃ§'e gideceÄŸiz

DEAÅž'a ait 93 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±
DEAÅž'a ait 93 hedef ateÅŸ altÄ±na alÄ±ndÄ±

TSK: FÄ±rat KalkanÄ±'nda 3 asker yaralandÄ±
TSK FÄ±rat KalkanÄ±'nda 3 asker yaralandÄ±

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 17 DEAÅž hedefi vuruldu
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 17 DEAÅž hedefi vuruldu

FÄ±rat KalkanÄ±'nda bir asker ÅŸehit
FÄ±rat KalkanÄ±'nda bir asker ÅŸehit

TSK, El-Bab'da DEAÅž hedeflerini vurdu
TSK El-Bab'da DEAÅž hedeflerini vurdu

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 88'inci gÃ¼n
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 88'inci gÃ¼n

FÄ±rat KalkanÄ±'nda Ã¼Ã§ asker yaralandÄ±
FÄ±rat KalkanÄ±'nda Ã¼Ã§ asker yaralandÄ±

FÄ±rat KalkanÄ± 86. gÃ¼nÃ¼nde
FÄ±rat KalkanÄ± 86 gÃ¼nÃ¼nde

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 56 hedef vuruldu
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda 56 hedef vuruldu

Ã–SO, Bab'a ilerliyor
Ã–SO Bab'a ilerliyor

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 6 yerleÅŸim yeri alÄ±ndÄ±
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 6 yerleÅŸim yeri alÄ±ndÄ±

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 73. gÃ¼n
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 73 gÃ¼n

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 22 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 22 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

PYD ve DEAÅž'a ait 103 hedef vuruldu
PYD ve DEAÅž'a ait 103 hedef vuruldu

FÄ±rat KalkanÄ±'da DEAÅž ve PYD'ye yeni saldÄ±rÄ±lar
FÄ±rat KalkanÄ±'da DEAÅž ve PYD'ye yeni saldÄ±rÄ±lar

PKK ve PYD hedefleri vuruldu
PKK ve PYD hedefleri vuruldu

Cerablus'un kurtuluÅŸu nakliyecilerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼
Cerablus'un kurtuluÅŸu nakliyecilerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼

ErdoÄŸan: Ã–nce el Bab, sonra MÃ¼nbiÃ§, sonra da Rakka...
ErdoÄŸan Ã–nce el Bab sonra MÃ¼nbiÃ§ sonra da Rakka

"FÄ±rat KalkanÄ±, El Bab'a kadar devam edecek"
quot FÄ±rat KalkanÄ± El Bab'a kadar devam edecek quot

DEAÅž ve PYD hedefleri vuruldu
DEAÅž ve PYD hedefleri vuruldu

DEAÅž ve PYD hedefleri vuruldu
DEAÅž ve PYD hedefleri vuruldu

"TÃ¼rkiye, Suriye'deki ve Irak'taki koalisyonun iÃ§inde"
quot TÃ¼rkiye Suriye'deki ve Irak'taki koalisyonun iÃ§inde quot

TSK 'FÄ±rat KalkanÄ±'nda son durumu aÃ§Ä±kladÄ±
TSK 'FÄ±rat KalkanÄ±'nda son durumu aÃ§Ä±kladÄ±

Times: TÃ¼rkiye'nin YPG operasyonlarÄ± NATO politikasÄ±na aykÄ±rÄ±
Times TÃ¼rkiye'nin YPG operasyonlarÄ± NATO politikasÄ±na aykÄ±rÄ±

Rusya TÃ¼rkiye'nin Suriye operasyonundan endiÅŸeli!
Rusya TÃ¼rkiye'nin Suriye operasyonundan endiÅŸeli

TÃ¼rkiye YPG'ye sÃ¼re verdi, sonra saldÄ±rÄ±ya geÃ§ti
TÃ¼rkiye YPG'ye sÃ¼re verdi sonra saldÄ±rÄ±ya geÃ§ti

TSK, Suriye'de 6 PYD hedefini vurdu
TSK Suriye'de 6 PYD hedefini vurdu

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 20 DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 20 DEAÅž'lÄ± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DEAÅž'Ä±n TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik roket tehdidi engellendi
DEAÅž'Ä±n TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik roket tehdidi engellendi

DEAÅž'Ä±n yeni mevzileri imha edildi
DEAÅž'Ä±n yeni mevzileri imha edildi

TSK, DAEÅž'in 62 hedefini vurdu
TSK DAEÅž'in 62 hedefini vurdu

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 24 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 24 DEAÅž mensubu Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Gazeteciler Cerablus'u gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi
Gazeteciler Cerablus'u gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi

TSK 91 DEAÅž hedefini vurdu
TSK 91 DEAÅž hedefini vurdu

TSK, DAEÅž hedeflerini vurdu
TSK DAEÅž hedeflerini vurdu

FÄ±rat KalkanÄ± 45. gÃ¼nÃ¼nde
FÄ±rat KalkanÄ± 45 gÃ¼nÃ¼nde

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 44. gÃ¼n
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 44 gÃ¼n

FÄ±rat KalkanÄ±'nda bir asker ÅŸehit
FÄ±rat KalkanÄ±'nda bir asker ÅŸehit

80 DAEÅž hedefi vuruldu, 12 kiÅŸi etkisiz hale getirildi
80 DAEÅž hedefi vuruldu 12 kiÅŸi etkisiz hale getirildi

TSK destekli Ã–SO DabÄ±k Ã¶nlerinde...
TSK destekli Ã–SO DabÄ±k Ã¶nlerinde

FÄ±rat KalkanÄ±'nda Ã–SO en aÄŸÄ±r kaybÄ±nÄ± verdi
FÄ±rat KalkanÄ±'nda Ã–SO en aÄŸÄ±r kaybÄ±nÄ± verdi

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 69 hedefe 210 atÄ±ÅŸ
FÄ±rat KalkanÄ±'nda 69 hedefe 210 atÄ±ÅŸ

TSK, DAEÅž'in beÅŸ binasÄ±nÄ± imha etti
TSK DAEÅž'in beÅŸ binasÄ±nÄ± imha etti

Ahrar el Åžam da 'FÄ±rat KalkanÄ±'na katÄ±lÄ±yor
Ahrar el Åžam da 'FÄ±rat KalkanÄ±'na katÄ±lÄ±yor

Rusya FÄ±rat KalkanÄ±'ndan endiÅŸeli
Rusya FÄ±rat KalkanÄ±'ndan endiÅŸeli

Putin'den 'FÄ±rat KalkanÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±
Putin'den 'FÄ±rat KalkanÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

'FÄ±rat KalkanÄ±' operasyonuna askeri sevkiyat | FOTO
FÄ±rat KalkanÄ±' operasyonuna askeri sevkiyat FOTO

TSK vuruyor; Ã–SO ilerliyor
TSK vuruyor Ã–SO ilerliyor

BugÃ¼ne tarihle birlikte bakabilmek
BugÃ¼ne tarihle birlikte bakabilmek

'FÄ±rat KalkanÄ±' Operasyonu tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor
FÄ±rat KalkanÄ±' Operasyonu tÃ¼m hÄ±zÄ±yla sÃ¼rÃ¼yor

KalÄ±n'dan kararlÄ±lÄ±k vurgusu
KalÄ±n'dan kararlÄ±lÄ±k vurgusu

Rus basÄ±nÄ±nda 'FÄ±rat KalkanÄ±' operasyonu
Rus basÄ±nÄ±nda 'FÄ±rat KalkanÄ±' operasyonu

Operasyona verilen 'FÄ±rat KalkanÄ±' ismi nereden geliyor?
Operasyona verilen 'FÄ±rat KalkanÄ±' ismi nereden geliyor






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