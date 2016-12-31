10:21, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

FÄ±rat KalkanÄ±'nda 23 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 23 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda, yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 23Â DEAÅž Ã¼yesinin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi. TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'da bulunan 12Â DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hedefine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda ise silah mevzii ve karargah olarak kullanÄ±lan 12 bina imha edildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.