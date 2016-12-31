FÄ±rat KalkanÄ±'nda 23 DEAÅž'lÄ± etkisiz hale getirildi

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetlerinceÂ FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±Â kapsamÄ±nda, yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 23Â DEAÅž Ã¼yesinin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.
TÃ¼rk Hava Kuvvetlerine ait uÃ§aklar tarafÄ±ndan Bab, Suflaniyah, Kabr Al Mukri, Bzagah, Tadif ve Abu Jabbar'da bulunan 12Â DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hedefine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda ise silah mevzii ve karargah olarak kullanÄ±lan 12 bina imha edildi.
Åžehirler arasÄ± yÃ¼k ve yolcu taÅŸÄ±yan ticari araÃ§lar iÃ§in 1 AralÄ±k'ta baÅŸlayan kÄ±ÅŸ lastiÄŸi takma zorunluluÄŸuna uymayan iÅŸletmecilere kesilen 602 liralÄ±k ceza, 625 lira olarak uygulanacak
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, MÃœSÄ°AD tarafÄ±ndan organize edilen programda, "Ben, Ã–teki ve Ã–tesi" adlÄ± kitabÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 23 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi
Yemenli 160 hastanÄ±n tedavilerine Afyonkarahisar'da baÅŸlandÄ±.
Taksilere 2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde kredi kartÄ± ve Ä°stanbulKart ile Ã¶deme seÃ§eneÄŸinin geleceÄŸi belirtiliyor
Osmangazi Ãœniversitesi'nde FETÃ– gerekÃ§esiyle gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 35 kiÅŸiden 26'sÄ± tutuklandÄ±
IÅŸÄ±k, 1950 rakÄ±mlÄ± Namaz DaÄŸÄ± Ãœs BÃ¶lgesi'nde incelemelerde bulundu, hudut nÃ¶beti tutan askerlerle bir araya geldi
Ä°smail Kahraman kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede beÅŸ saat sÃ¼ren bir ameliyat geÃ§irdi
Ä°stanbul'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonlarda toplam 10 kiÅŸi tutuklandÄ±
UÅŸak Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Sait Ã‡elik'in de bulunduÄŸu 4 kiÅŸi tutuklandÄ±
MEB MÃ¼steÅŸarÄ± Tekin, 2013'te bir bakanÄ±n kendisini FETÃ–'nÃ¼n selamÄ±yla mÃ¼steÅŸarlÄ±k gÃ¶revini kabul etmemesi iÃ§in tehdit ettiÄŸini sÃ¶yledi
Rus bÃ¼yÃ¼kelÃ§iyi katleden AltÄ±ntaÅŸ'Ä±n telefonunun ÅŸifresinin Apple'dan talep edileceÄŸi belirtiliyor
BUDO ve Ä°DO elveriÅŸsiz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle bazÄ± seferleri iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Afyonkarahisar'da etkili olan kar nedeniyle AkdaÄŸ Tabiat ParkÄ±'ndaki yÄ±lkÄ± atlarÄ± ve kÄ±zÄ±l geyikler iÃ§in doÄŸaya yem bÄ±rakÄ±ldÄ±
Gaziantep'te gÃ¶nÃ¼llÃ¼ ressamlarca yapÄ±lan yaÄŸlÄ± boya tablolar ve Suriye'de tutuklu kadÄ±nlarÄ±n el emeÄŸi takÄ±larÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± "Suriye'nin kayÄ±p kadÄ±nlarÄ±" sergisi aÃ§Ä±ldÄ±
Maltepe KÃ¼Ã§Ã¼kyalÄ± Cumhuriyet Caddesi Ã¼zerinde bulunan bir restoranÄ±n yakÄ±nÄ±nda el yapÄ±mÄ± bombanÄ±n patlamasÄ± sonucu restoranÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±