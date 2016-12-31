10:36, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

KalÄ±n, 'Ben, Ã–teki ve Ã–tesi' kitabÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÃœSÄ°AD'Ä±n dÃ¼zenlediÄŸi , "Oku, Dinle ve YaÅŸa" etkinliÄŸi kapsamÄ±nda, "Ben, Ã–teki ve Ã–tesi" isimli kitabÄ±nÄ± tanÄ±tanÂ CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde ve terÃ¶r operasyonlarÄ±nda ÅŸehit olanlara rahmet dileyerek, MÃœSÄ°AD'Ä±n bu etkinliÄŸi yaparak sadece rakamlarla, istatistiklerle ilgilenen bir kurum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸini sÃ¶yledi.

KalÄ±n, kitapla ilgili iki ana baÅŸlÄ±ÄŸÄ±n Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlardan birinin "Ben, Ã–teki ve Ã–tesi", ikincisinin ise "Ä°slam-BatÄ± Ä°liÅŸkileri Tarihinin Genel Seyri" olduÄŸunu ifade etti.

Avrupa iÃ§inde Ã§oÄŸulcu, kozmopolit ÅŸehirleri kuranlarÄ±n ya MÃ¼slÃ¼man olduÄŸunu ya da MÃ¼slÃ¼manlarla etkileÅŸim iÃ§indeki AvrupalÄ±lar olduÄŸunu belirten KalÄ±n, ÅŸunlarÄ± aktardÄ±:

"Zaman zaman AvrupalÄ±lar bize Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼lÃ¼k dersi veriyor. GeÃ§miÅŸe doÄŸru baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman aslÄ±nda gerÃ§ek Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼lÃ¼k ve Ã§oÄŸulculuk Ä°slam toplumlarÄ±nda yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. 1492'de Reconquista hareketiyle Ä°spanyollar, MÃ¼slÃ¼manlarÄ± ve Yahudileri EndÃ¼lÃ¼s'ten kovduklarÄ± zaman, gerÃ§ek manada Ã§oÄŸulcu bir kÄ±ta olma ÅŸansÄ±nÄ± iÅŸte o zaman yitirmiÅŸtir ve 1492'ye kadar EndÃ¼lÃ¼s, insanlÄ±k tarihinin en Ã§ok kÃ¼ltÃ¼rlÃ¼ merkezlerinden birisi olmuÅŸtur."

Ä°brahim KalÄ±n, Avrupa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lÄ±k, gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, azÄ±nlÄ±k karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±, islamofobi gibi akÄ±mlarÄ±n ana akÄ±m siyaseti ve kÃ¼ltÃ¼rel sÃ¶ylemleri belirler hale geldiÄŸini, bunun da Avrupa ve insanlÄ±k adÄ±na Ã§ok tehlikeli bir gidiÅŸat olduÄŸunu belirtti.

"Hz. MERYEM'Ä°N KUTSAL BÄ°R FÄ°GÃœR OLDUÄžU GERÃ‡EÄžÄ°NÄ° HRÄ°STÄ°YAN ALEMÄ° BÄ°LMEZ"

Hristiyan aleminin Ã§oÄŸunun Hazreti Ä°sa'nÄ±n Ä°slam'da Uluâ€™l-Azm peygamberlerden biri olduÄŸunu bilmediÄŸini ifade eden KalÄ±n, "Hz. Meryem'in bizde kutsal bir figÃ¼r olduÄŸu gerÃ§eÄŸini Hristiyan alemi bilmez. Hatta bazÄ± yerlerde bizim Hazreti Meryem'e ve Hazreti Ä°sa'ya gÃ¶sterdiÄŸimiz hÃ¼rmet karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸÄ±rÄ±rlar. Hazreti Meryem isim olarak Ä°ncil'de geÃ§mez ama Kur'an-Ä± Kerim'de bir surenin adÄ±na verilmiÅŸtir ismi. Bizim iÃ§in tabiri caizse feminen maneviyatÄ±n sembollerinden biridir." diye konuÅŸtu.

Hazreti Muhammed'in vefatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir asÄ±r geÃ§meden Ä°slam'Ä±n Ã¼Ã§ kÄ±taya yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KalÄ±n, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Ä°slam bir yere girdikten sonra orasÄ± genellikle Ä°slam olarak kalmÄ±ÅŸtÄ±r. 'Ä°nsanlar zorla, ÅŸiddetle MÃ¼slÃ¼man oldular' tezini Ã§Ã¼rÃ¼ten ÅŸey, doÄŸrudan Ä°slam tarihinin kendisidir. EÄŸer bÃ¶yle olsaydÄ±, baskÄ±lar ortadan kalktÄ±ÄŸÄ±nda o insanlar Ä°slam'dan Ã§Ä±kÄ±p eski dinlerine dÃ¶nmesi beklenirdi. Bunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, tam tersine Ä°slam'Ä±n inanÃ§ ve kÃ¼ltÃ¼r olarak derinleÅŸtiÄŸini, oralarda kÃ¶k saldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz."

"TÃœRKÄ°YE MENFAATLERÄ°, STRATEJÄ°K KONUMU GEREÄžÄ° DENGE POLÄ°TÄ°KASI Ä°ZLÄ°YOR"

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan soru cevap bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, KalÄ±n'a D-8'in tekrar canlandÄ±rÄ±lÄ±p canlandÄ±rÄ±lamayacaÄŸÄ± soruldu.

KalÄ±n, "Biz D-8'in Ã¼yesiyiz, yÄ±lda bir iki defa da toplantÄ± oluyor. Fakat itiraf etmemiz lazÄ±m, Ã§ok verimli, Ã§ok Ã¼retken bir platform deÄŸil. D-8 inÅŸallah bir gÃ¼n canlandÄ±rÄ±lÄ±r ve bakalÄ±m Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda orayÄ± canlandÄ±rabilirsek faydasÄ± olur." diye cevapladÄ±.

Rusya ile yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n, ABD ve BatÄ±'dan kopma olarak algÄ±lanÄ±p algÄ±lanmayacaÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine KalÄ±n, ÅŸÃ¶yle cevap verdi:

"TÃ¼rkiye hem menfaatleri hem de stratejik konumu gereÄŸi denge politikasÄ± izlemesi gereken bir Ã¼lke. Åžu anda da o yapÄ±lÄ±yor. Halep meselesinde, Suriye'deki ateÅŸkes meselesinde biz bunu Rusya ile yaptÄ±k, Amerika denedi yapamadÄ±. Rusya ile geliÅŸtirilen iyi iliÅŸkiler neticesinde en azÄ±ndan bu neticeyi aldÄ±k, 45 bin kiÅŸiyi tahliye ettik. Suriye genelinde de dÃ¼n gece itibariyle bir ateÅŸkes saÄŸlandÄ±, inÅŸallah devam edecek bundan sonra. Bu Amerika, Avrupa ile iliÅŸkilerimizi sÄ±fÄ±rlayacaÄŸÄ±mÄ±z, bozacaÄŸÄ±mÄ±z anlamÄ±na asla gelmiyor. Tam tersine bence bu denge politikasÄ± bizi iki tarafa da daha kÄ±ymetli kÄ±lar.

Program sonunda KalÄ±n'a bir baÄŸlama hediye edildi, Ä°brahim KalÄ±n, istek Ã¼zerine baÄŸlama Ã§alÄ±p "Bir mendil aldÄ±m dereden" tÃ¼rkÃ¼sÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. KalÄ±n, daha sonra "Ben, Ã–teki ve Ã–tesi" isimli kitabÄ±nÄ± imzaladÄ±.