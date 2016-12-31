10:12, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

TÃ¼rkiye ve Ä°ngiltere'deki Yahudiler Portekiz'e gÃ¶Ã§Ã¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi'nden ayrÄ±lma kararÄ± alan Ä°ngiltere'nin 500 yÄ±l Ã¶nce Ä°ber yarÄ±madasÄ±ndan AtalarÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± ettiÄŸi Yahudilere telafi amacÄ±yla yasa Ã§Ä±karan Portekiz'e vatandaÅŸlÄ±k baÅŸvurusuyapan Ä°ngiliz Sefarad Yahudilerinin sayÄ±sÄ±nda 80 kat artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±.

GeÃ§en yÄ±l hem Ä°spanya hem de Portekiz 15. yÃ¼zyÄ±l sonunda Ã¼lkeden zorla gÃ¶nderilen Yahudilerin binlerce torununun geri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ kolaylaÅŸtÄ±rmak iÃ§in yeni bir yasa hazÄ±rladÄ±.

The guardian'da yayÄ±nlanan haberde Ä°spanyol hÃ¼kÃ¼metinin, vatandaÅŸlÄ±k teklifinin "tarihsel bir yanlÄ±ÅŸÄ±" dÃ¼zeltmek iÃ§in hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi belirtildi.

Bununla birlikte, Haziran ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen Brexit oylarÄ± sonrasÄ±nda, hÄ±zla artan sayÄ±da Ä°ngiliz Sefarad Yahudisi, Portekiz vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuruyor.

Ä°ngiliz Yahudileri ise Brexit kararÄ± sonrasÄ±nda AÄŸustos 2016 itibariyle Alman vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§mek iÃ§in yoÄŸun bir dÃ¶neme baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Oporto Musevi Cemaati delegesi olan Michael Rothwell, seÃ§imlerin ardÄ±ndan Portekiz vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§mek isteyen Yahudilerin sayÄ±sÄ±nda hÄ±zlÄ± bir artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, "Ä°nsanlarÄ±n bu konuda biraz gergin olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ve bu nedenle Avrupa BirliÄŸi pasaportuna sahip olmak istediklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bir AB Ã¼lkesi vatandaÅŸlÄ±ÄŸa sahip olmak onlar iÃ§in yararlÄ± olacaktÄ±r." dedi.

Rothwell, topluluÄŸun Portekiz pasaportu almak iÃ§in acele etmesine ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve baÅŸvuran bireylerin sayÄ±sÄ±nÄ±n gruplar halinde 400'den fazla olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi. Kesin rakamlar olmasa da, Ä°ngiltere'nin Sefarad nÃ¼fusunun binlerce olduÄŸu tahmin ediliyor.

TÃœRKÄ°YE'DEKÄ° YAHUDÄ°LER STRES ALTINDA

Rothwell Ä°spanya ve Portekiz'den kovulan birÃ§ok Sefarad Yahudisinin TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Rothwell, "TÃ¼rk Yahudileri, TÃ¼rkiye'de yaÅŸanan siyasi deÄŸiÅŸimlerden stres altÄ±nda olduklarÄ±nÄ± hissettiÄŸinde Avrupa Ã¼lkelerinin vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±na geÃ§me isteÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±" dedi.

Rothwell, "BeÅŸ yÃ¼z yÄ±l Ã¶nce, Ä°spanya ve Portekiz Yahudileri ihraÃ§ etti ve OsmanlÄ± imparatorluÄŸunun padiÅŸahÄ± onlarÄ± Ã§ok mutlu etti; Ã§ok iyi bir anlaÅŸma oldu ve bu bÃ¶lgelerde 500 yÄ±ldÄ±r Ã§ok mutlu yaÅŸÄ±yorlardÄ± "dedi.

DÃ¼nyanÄ±n her yerinden Sefarad Yahudilerini temsil eden Ä°srailli bir avukat olan Yoram Zara, TÃ¼rkiye'de Sefarad Yahudilerinin Avrupa Ã¼lkelerine baÅŸvurularÄ±nÄ±n "yÃ¼z binlerce" olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Åžubat 2016 tarihinde Portekiz anayasasÄ±ndaÂ Portekiz VatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± YÃ¶netmeliÄŸiâ€™nde (Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname No: 30 - A/2015) yapÄ±lan ve 27 Åžubat 2015 tarihinde Resmi Gazeteâ€™de yayÄ±nlanan son yasa deÄŸiÅŸikliÄŸi uyarÄ±nca, Portekiz HÃ¼kÃ¼meti, Sefarad Portekiz Yahudilerinin soyundan gelen kiÅŸilere bu kiÅŸilerin soyad, ailede konuÅŸulan dil ve doÄŸrudan veya dolaylÄ± nesep yoluyla Portekiz kÃ¶kenli Sefarad cemaatine baÄŸlarÄ±nÄ± kanÄ±tlayabildikleri takdirde Portekiz vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ± verebilecek.

SULTAN II. BAYEZÄ°D'Ä°N KABULÃœ

Ä°spanya kraliÃ§esi Ä°sabella 'nÄ±n HÄ±ristiyan kilise ile iÅŸbirliÄŸi yaparak 31 Mart 1492 tarihinde Ã¼lkedeki bÃ¼tÃ¼n yahudilerin, 2 AÄŸustos 1492 tarihine kadar Ã¼lkeyi terk etmeleri Ã¼zere ferman Ã§Ä±karmasÄ± 300 bin kadar Ä°spanya yahudisini iyice zor durumda bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°spanya yahudileri bu ferman Ã¼zerine Ã§eÅŸitli Avrupa Ã¼lkelerinden sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ± istediler ama OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu'nun dÄ±ÅŸÄ±nda onlara sÃ¼rekli kalmalarÄ± Ã¼zere kapÄ±larÄ± aÃ§an olmadÄ±.

OsmanlÄ± Ä°mparatoru Sultan II. Bayezid 'in kendilerine sÄ±ÄŸÄ±nma hakkÄ± tanÄ±masÄ± Ã¼zerine 150 bin kadar Ä°spanya yahudisi Akdeniz yolu Ã¼zerinden doÄŸrudan OsmanlÄ± topraklarÄ±na geldi. DiÄŸerleri de Rusya Ã¼zerinden OsmanlÄ± topraklarÄ±na geldiler. Kendilerine "sefarad yahudileri" denilen Ä°spanya yahudilerinin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu Selanik ve Ä°stanbul'a yerleÅŸtirildi.

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