Apple'a 'FaceTime' davasÄ±

Apple'Ä±n kamerayla iletiÅŸim uygulamasÄ± "FaceTime" kullanan bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n sebep olduÄŸu kazada hayatÄ±nÄ± kaybeden 5 yaÅŸÄ±ndaki Moriah Modisette'nin ailesi, Apple'a dava aÃ§tÄ±.
Aile,Â Apple'Ä±, "FaceTime" uygulamasÄ±nÄ±n sÃ¼rÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda kullanÄ±mÄ±nÄ± engelleyecek sistemi uygulamaya koymamakla suÃ§luyor.
SanÄ±k Garrett Wilhelm'in Ã¶lÃ¼me sebebiyetten yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ davada, Apple'Ä±n Ã¶nemli oranda suÃ§lu olduÄŸu ve Wilhelm'in uygulamayÄ± kullanmasÄ±nÄ± engelleyebilecekken sorumsuz davranarak gerekli sistemi telefona yÃ¼klemediÄŸi iddia ediliyor.
Davada, dikkatsiz sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri engelleyen bir sistem iÃ§in halihazÄ±rda patenti olduÄŸu halde Apple'Ä±n bu sistemiÂ iPhone'a yÃ¼klemediÄŸi belirtiliyor.
Teknoloji devinin patent sahibi olmasÄ±na raÄŸmen kullanÄ±ma sunmadÄ±ÄŸÄ± iddia edilen teknolojinin GPS izleme sistemi Ã¼zerinden sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin hÄ±zÄ±na bakarak, yÃ¼ksek hÄ±zla seyreden araÃ§larda sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n mesaj gÃ¶nderme ya da akÄ±llÄ± telefonun diÄŸer Ã¶zelliklerini kullanmasÄ±nÄ± otomatik olarak engellediÄŸi belirtiliyor.
Texas eyaletinde 2014'de meydana gelen kazada, telefonunda "FaceTime" uygulamasÄ± aÃ§Ä±kken yola devam eden sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Garrett Wilhelm, Modisette ailesinin bulunduÄŸu arabaya arkadan cipiyle Ã§arpmÄ±ÅŸ ve James ile Bethany Ã§iftinin kÄ±zÄ± Moriah hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Wilhelm, polise verdiÄŸi ifadede "FaceTime" kullanÄ±rken kaza yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf ederken, kaza alanÄ±nda yapÄ±lan ilk incelemede bu uygulamanÄ±n Wilhelmâ€™in iPhone marka telefonunda hala aktif ve aÃ§Ä±k olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Apple davaya iliÅŸkin bir aÃ§Ä±klama yapmazken, ÅŸirketin davaya konu olan "sÃ¼rÃ¼cÃ¼ kilit sistemi" iÃ§in 2008'de patent baÅŸvurusu yaptÄ±ÄŸÄ± ve 2014'de de patent aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
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