Rusya BatÄ±'nÄ±n yaptÄ±rÄ±mlarÄ±na direniyor

Rusya'nÄ±n 2014 yÄ±lÄ±nda KÄ±rÄ±m'Ä± ilhak etmesi ve ortaya Ã§Ä±kan krizin ardÄ±ndanÂ AB, Rusya'ya karÅŸÄ± Ã¶nce ÅŸahÄ±slarÄ±n mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dondurma ve seyahat yasaÄŸÄ± iÃ§eren, daha sonra ise kurum ve sektÃ¶rleri hedef alan yaptÄ±rÄ±mlarÄ± hayata geÃ§irdi. Bu Ã§erÃ§evede, Ã¶zel firmalar, ÅŸahÄ±slar, bankacÄ±lÄ±k, enerji sektÃ¶rÃ¼ ve savunma sanayisi, yaptÄ±rÄ±mlarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.
YaptÄ±rÄ±mlarla, bankacÄ±lÄ±k, enerji ve savunma sektÃ¶rlerinde bazÄ± Rus resmi kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n AB'deki finans piyasa ve hizmetlerine eriÅŸimi sÄ±nÄ±rlandÄ±rÄ±lÄ±rken, petrol arama ve Ã¼retim alanlarÄ±nda da bazÄ± yÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerin Rusya'ya ihraÃ§ edilmesine ambargo kondu. AyrÄ±ca, Rusya'ya bazÄ± askeri ekipmanlarÄ±n satÄ±ÅŸÄ± engellendi.
ABD ve Kanada ile iÅŸ birliÄŸi halinde hareket eden AB, bu yaptÄ±rÄ±mlarla, Rusya'nÄ±n Ukrayna'ya karÅŸÄ± saldÄ±rgan tutumuna son vermesi iÃ§in BatÄ± Ã¼lkeleri arasÄ±nda blok oluÅŸturmayÄ± ve Rusya'yÄ± mÃ¼zakere etmeye zorlamayÄ± amaÃ§ladÄ±.
YaptÄ±rÄ±mlar nedeniyle Rusya, Ã¶zellikle finans alanÄ±nda Ã‡in fonlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ±n bir miktarÄ±nÄ± kapatmayÄ± baÅŸardÄ±. Rusya, AÄŸustos 2014'te BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerden gÄ±da Ã¼rÃ¼nlerinin ithaline yasak getirerek misillemede bulundu. Rusya bu Ã¼rÃ¼nleri Ã¶zellikle OrtadoÄŸu ve Asya Ã¼lkelerinden tedarik etmeye baÅŸlayarak Ã¶nemli bir adÄ±m attÄ±. BÃ¶ylelikle BatÄ±'nÄ±n uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlar, Rusya'nÄ±n Ukrayna politikasÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirmekten Ã§ok uzak kaldÄ±.
Rusya bir yandan yaptÄ±rÄ±mlarla boÄŸuÅŸurken, ekonomisindeki krizi tetikleyen ana unsur kÃ¼resel petrol fiyatlarÄ±ndaki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ oldu.
Ä°hracatÄ±nÄ±n yarÄ±ya yakÄ±nÄ± petrol ve doÄŸalgaza dayalÄ± olan Rus ekonomisi, son iki yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 50'den fazla deÄŸer kaybeden petrol fiyatlarÄ± nedeniyle bÃ¼yÃ¼k sarsÄ±ntÄ± yaÅŸadÄ±.
YaptÄ±rÄ±m endiÅŸesi ve ekonomideki olumsuz koÅŸullar nedeniyle, Rusya'da, 2014 yÄ±lÄ±nda 150 milyar dolar, geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l 57 milyar dolar ve 2016'da 20 milyar dolar seviyelerinde sermaye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± gerÃ§ekleÅŸti. Bu nedenlerle Rus rublesi son iki yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k yarÄ± yarÄ±ya deÄŸer kaybederken, Ã¼lkede enflasyon yÃ¼zde 12,9'a Ã§Ä±ktÄ±.
Rus ekonomisi 2015 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 3,7 kÃ¼Ã§Ã¼lÃ¼rken, bu oranÄ±n 2016'da yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 0,6 oranÄ±nda aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ devam etmesi bekleniyor.
Fransa'yÄ± 2017 yÄ±lÄ±nda bekleyen en Ã¶nemli geliÅŸme cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri olacak
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