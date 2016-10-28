11:08, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

2017'de Fransa'ya seÃ§imler damgasÄ±nÄ± vuracak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bu yÄ±lÄ± terÃ¶r endiÅŸesi, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in aday belirleme sÃ¼reci ve Suriye krizine Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸÄ±yla geÃ§iren Fransa iÃ§in 2017'deki en bÃ¼yÃ¼k deÄŸiÅŸim nisan ve mayÄ±s aylarÄ±nda yaÅŸanacak.

Nisan ve mayÄ±sta iki turlu yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imleri iÃ§in anketler, yarÄ±ÅŸÄ±n merkez saÄŸÄ±n adayÄ± FranÃ§ois Fillon ve aÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n adayÄ± Milli Cephe (FN) Lideri Marine Le Pen arasÄ±nda geÃ§eceÄŸini ortaya koyuyor.

Ã–te yandan CumhurbaÅŸkanÄ± FranÃ§ois Hollande'Ä±n adaylÄ±ktan Ã§ekilmesi, eski Ekonomi BakanÄ± Emmanuel Macron ve eski BaÅŸbakan Manuel Valls'in adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± koymasÄ±, sol kanat iÃ§inde de bir aday belirleme seÃ§iminin yapÄ±lmasÄ±nÄ± mecbur kÄ±ldÄ±.

Ocak ayÄ±nda yapÄ±lacak sol kanadÄ±n aday belirleme sÃ¼recinin ardÄ±ndan cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§im yarÄ±ÅŸÄ± iÃ§in adaylar resmen belirlenmiÅŸ olacak.

KAMUOYU YOKLAMALARINA GÃ–RE Ä°KÄ°NCÄ° TURA FÄ°LLON VE LE PEN KALACAK

Kamuoyu yoklamalarÄ±, iki turlu seÃ§imde ikinci tura Fillon ve Le Pen'in kalacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterse de bazÄ± siyasi analistler henÃ¼z bir tahminde bulunmak iÃ§in erken olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

Muhafazakar aday Fillon'un kazanmasÄ± durumunda seÃ§im kampanyasÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten CumhuriyetÃ§iler Partisi'nden, adÄ±nÄ± meclise sunduÄŸu Ermeni iddialarÄ±na iliÅŸkin tasarÄ±larla duyuran milletvekili Valerie Boyer'e bakanlÄ±k verebileceÄŸi konuÅŸuluyor.

Boyer'in adÄ±, Fillon dÃ¶neminde muhtemel baÅŸbakan adaylarÄ± arasÄ±nda geÃ§iyor.

Bu arada Le Pen'in ilk sÄ±radaki seÃ§im vaadi Frexit olacak. Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma kararÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir memnuniyetle karÅŸÄ±layan Le Pen, cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi halinde ilk hayata geÃ§ireceÄŸi vaadinin Fransa'nÄ±n AB'den Ã§Ä±kmasÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

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