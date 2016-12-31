Malezya'nÄ±n Arakan'a yardÄ±m filosuna izin verilmiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Rohingya (Arakan) MÃ¼slÃ¼manlarÄ± iÃ§in yiyecek ve acil durum malzemeleri taÅŸÄ±yan bir yardÄ±m filosu Ocak ayÄ±nda Myanmar'Ä±n Rakhine Eyaletine gitmek Ã¼zere yola Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor.
Ä°slam KuruluÅŸlarÄ± Malezya DanÄ±ÅŸma Konseyi Genel Sekreteri Zulhanis Zainol yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, cuma gÃ¼nÃ¼ filonun Kuala Lumpur bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi vasÄ±tasÄ±yla Myanmar girmek iÃ§in izin baÅŸvurusunda bulunduÄŸunu aÃ§Ä±klamada, ancak henÃ¼z olumlu bir cevap alamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Zainol, "YanÄ±t almasak bile, bunun Ã¶nemli bir insani misyon olduÄŸuna inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in yelken aÃ§maya devam edeceÄŸiz" dedi.
Malezya, Myanmar hÃ¼kÃ¼metinin Rakhine'deki ÅŸiddetli bir darbe yaparak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin saldÄ±rÄ±larÄ± ile sivil halkÄ±n istismar edildiÄŸini sÃ¶yleyerek bir Ã§ok kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren ve 30.0000 Rohingya'yÄ± yerinden eden Myanmar hÃ¼kÃ¼metini sert bir dille eleÅŸtiriyor.
MYANMAR'IN 'MAVÄ° MARMARA'SINA Ä°ZÄ°N YOK
Myanmar hÃ¼kÃ¼meti ise "Bizden izin almadan hiÃ§ kimse sularÄ±mÄ±za giremez. Onlar yaparsa, biz cevap vereceÄŸiz - onlara saldÄ±rmayacaÄŸÄ±z, ama biz onlarÄ± almayacaÄŸÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.
Myanmar'Ä±n baÅŸkanlÄ±k ofisi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼Â Zaw Htay, bÃ¶yle bir talep aldÄ±klarÄ±nÄ± reddetti ve Ã¶nceden izin almaksÄ±zÄ±n filonun limanlarÄ±na giriÅŸini kabul etmeyeceklerini sÃ¶yledi. HÃ¼kÃ¼met yardÄ±m filosununÂ muhtemel Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± tetiklemesinden korktuklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
BaÅŸkanlÄ±k ofisi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zaw Htay Reuters haber ajansÄ±na verdiÄŸi demeÃ§te, "EÄŸer sorun arÄ±yorlarsa bunu kabul etmeyiz," dedi. Htay "Myanmar'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z iÃ§in hiÃ§bir iznimiz olmadan bizim karasularÄ±mÄ±za giremezler, yaparlarsa cevap vereceÄŸiz - onlara saldÄ±rmayacaÄŸÄ±z, ancak almayacaÄŸÄ±z" dedi.Â
10 Ocak'ta Malezya'dan hareket edecek olan filo, Rohingya nÃ¼fusu iÃ§in 1.000 ton pirinÃ§, tÄ±bbi yardÄ±m ve diÄŸer temel maddeleri taÅŸÄ±yacaktÄ±.
Bu ayÄ±n baÅŸlarÄ±nda Malezya, GÃ¼neydoÄŸu Asya Ãœlkeleri BirliÄŸi (ASEAN) 'ne insani yardÄ±mÄ± koordine etmeye ve Rohingya MÃ¼slÃ¼manlara karÅŸÄ± iÅŸlenen zulÃ¼mleri soruÅŸturmaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.
Malezya ve Myanmar, birbirlerinin iÃ§ meselelerine karÄ±ÅŸmamak iÃ§in uzun sÃ¼redir devam eden bir politikaya sahip olan 10 uluslu grubun Ã¼yesidir.
Malezya'da, daha Ã¶nce yaÅŸanan ÅŸiddet nedeniyle yerinden edilmiÅŸ 150,000 ila 200,000 Rohingya var.
Myanmar, daha Ã¶nce insani yardÄ±m iÃ§in Rakhine'e eriÅŸimin aÃ§Ä±k olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti ancak bazÄ± Rohingya topluluklarÄ±, gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle kuruluÅŸlara yardÄ±m etmek iÃ§in sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±.
MAVÄ° MARMARA
Mavi Marmara isimli yardÄ±m gemisi, Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ± ve Ã–zgÃ¼r Gazze Hareketi'nin organizasyonu ile Ä°srail ablukasÄ±ndaki Gazze'ye yardÄ±m malzemeleri gÃ¶tÃ¼rmek Ã¼zere bir grup gemi ile birlikte yola Ã§Ä±ktÄ±. 31 MayÄ±s 2010 tarihinde Gazze'ye yakÄ±n uluslararasÄ± sularda Ä°srail Ordusunun gemiye asker Ã§Ä±karmasÄ± Ã¼zerine organizasyon amacÄ±na ulaÅŸamadÄ±. Gazze insani yardÄ±m filosu saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda gemi yolculardan 9 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ Ã§ok sayÄ±da sivilÂ yaralandÄ±.
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