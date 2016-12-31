11:14, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Zorunlu kÄ±ÅŸ lastiÄŸinde zamlÄ± tarife baÅŸlÄ±yor





Åžehirler arasÄ± yÃ¼k ve yolcu taÅŸÄ±yan ticari araÃ§lar iÃ§in 1 AralÄ±k'ta baÅŸlayan kÄ±ÅŸ lastiÄŸi takma zorunluluÄŸuna uymayan iÅŸletmecilere kesilen 602 liralÄ±k ceza, 625 lira olarak uygulanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanlÄ±ÄŸÄ±Â tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan ve 2012'de yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren "AraÃ§larÄ±n YÃ¼klenmesine Ä°liÅŸkin Ã–lÃ§Ã¼ ve Usuller ile TartÄ± ve Boyut Ã–lÃ§Ã¼m ToleranslarÄ± HakkÄ±nda YÃ¶netmelik"e gÃ¶re,Â kar lastiÄŸiÂ takÄ±lmamÄ±ÅŸ ticari araÃ§larÄ±n yola devam etmelerine izin verilmeyecek. Kurala uymayan araÃ§larÄ±n iÅŸletmecilerine 1 AralÄ±k itibarÄ±yla uygulanan 602 liralÄ±kÂ ceza, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan yÃ¼zde 3,83'lÃ¼k yeniden deÄŸerleme oranÄ± Ã§erÃ§evesinde 1 Ocak 2017 itibarÄ±yla 625 lira olacak. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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