11:33, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

TÃ¼rkiyeâ€™den Ukraynaâ€™ya 3 milyon dolar yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ukraynaâ€™nÄ±n TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada iki Ã¼lkenin, Ukrayna SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™ne 5 yÄ±l iÃ§in her yÄ±l 3 milyon dolar yardÄ±m yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada dÃ¼n Ukrayna Bakanlar Kurulu ile TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda askeri ve maddi iÅŸbirliÄŸini Ã¶ngÃ¶ren bir anlaÅŸma imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek "AnlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde Ukrayna ordusuna 5 yÄ±l iÃ§in her yÄ±l 3 milyon dolar tahsis edilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada bu miktarÄ±n Ukrayna ordusunun ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamada kullanÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.

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