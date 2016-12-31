TÃ¼rkiyeâ€™den Ukraynaâ€™ya 3 milyon dolar yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ukraynaâ€™nÄ±n TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸiâ€™nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada iki Ã¼lkenin, Ukrayna SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™ne 5 yÄ±l iÃ§in her yÄ±l 3 milyon dolar yardÄ±m yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
AÃ§Ä±klamada dÃ¼n Ukrayna Bakanlar Kurulu ile TÃ¼rkiye hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±nda askeri ve maddi iÅŸbirliÄŸini Ã¶ngÃ¶ren bir anlaÅŸma imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtilerek "AnlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde Ukrayna ordusuna 5 yÄ±l iÃ§in her yÄ±l 3 milyon dolar tahsis edilmesi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada bu miktarÄ±n Ukrayna ordusunun ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamada kullanÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi.
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TÃ¼rkiye'nin tahÄ±l ambarÄ± olarak bilinen Konya OvasÄ±'nda kurak geÃ§en Ã¼retim sezonunun ardÄ±ndan, yÄ±lÄ±n son gÃ¼nlerindeki yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã§iftÃ§ileri sevindirdi
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Ukrayna SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™ne 5 yÄ±l iÃ§in her yÄ±l 3 milyon dolar yardÄ±m yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde anlaÅŸma imzalandÄ±
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