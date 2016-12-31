11:37, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

ErdoÄŸan'dan yeni yÄ±l mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, yeni yÄ±lÂ mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.

Mesajda ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±:

"AldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tedbirlerle, devletimizi ve milletimizi adeta iÃ§eriden kuÅŸatan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri birer birer Ã§Ã¶zÃ¼lmÃ¼ÅŸ ve Ã§Ã¶kertilmiÅŸ, yÄ±llarca milletimize zulmeden Ã§eteler her yerde darmadaÄŸÄ±n edilmiÅŸtir. Kamuda yapÄ±lmakta olan bÃ¼yÃ¼k temizliÄŸe ilave olarak, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±ndan iÅŸ dÃ¼nyasÄ±na kadar her alanda, bu kanser hÃ¼creleri adeta kazÄ±nÄ±p atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r, atÄ±lmaya devam etmektedir. Bu, uzun soluklu ve daima dikkatli olmamÄ±zÄ± gerektiren bir mÃ¼cadeledir. Milletimiz, bu musibetten kurtulma konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, geleceÄŸe gÃ¼venle bakmamÄ±z iÃ§in ihtiyacÄ±mÄ±z olan iradeyi ortaya koymuÅŸtur."

"Ä°Ã§inden geÃ§tiÄŸimiz dÃ¶nemin adÄ±nÄ± doÄŸru koymak gerekiyor. TÃ¼rkiye, son yÄ±llarda yeni bir istiklal harbi vermektedir. Milli birliÄŸimiz, toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, kurumlarÄ±mÄ±z, ekonomimiz, dÄ±ÅŸ politikamÄ±z, velhasÄ±l devlet olarak bizi ayakta tutan tÃ¼m unsurlarÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k bir saldÄ±rÄ± altÄ±ndadÄ±r. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri, bu mÃ¼cadelenin sadece gÃ¶rÃ¼nen yÃ¼zleri ve maÅŸalarÄ±dÄ±r. Biz, asÄ±l bu Ã¶rgÃ¼tlerin gerisindeki gÃ¼Ã§lerle mÃ¼cadele halindeyiz."

"Sadece Ã¼lkemiz deÄŸil, bÃ¶lgemiz ve tÃ¼m dÃ¼nya yeni bir dÃ¶neme geÃ§iÅŸin sancÄ±larÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor. Åžayet bu geÃ§iÅŸ sÃ¼recini gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde atlatÄ±r, hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam edebilirsek, parlak bir gelecek bizi bekliyor. Bunun iÃ§in birliÄŸimize, beraberliÄŸimize, kardeÅŸliÄŸimize sÄ±msÄ±kÄ± sahip Ã§Ä±kmak zorundayÄ±z."

Â "Nitekim, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z tÃ¼m badirelere raÄŸmen, milletimizden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z destekle, yatÄ±rÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±, bÃ¼yÃ¼k projelerimizi, ekonominin geliÅŸmesine yÃ¶nelik adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± kesintisiz sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yoruz. SorunlarÄ±mÄ±zla birlikte kalkÄ±nmamÄ±zÄ±, bÃ¼yÃ¼memizi devam ettiriyor olabilmemiz, Ã¼lkemiz Ã¼zerinde emelleri olan Ã§evreleri daha da kÄ±zdÄ±rÄ±yor, daha da kÃ¶pÃ¼rtÃ¼yor. Ä°nÅŸallah 2017'de, hem terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin baÅŸÄ±nÄ± ezeceÄŸiz hem de Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k ekonomik baÅŸarÄ±lara imza atacaÄŸÄ±z."