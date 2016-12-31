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Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde geÃ§iÅŸ Ã¼cretinde indirim
Osmangazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde geÃ§iÅŸ Ã¼cretinde indirim

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, Osman Gazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde geÃ§iÅŸ Ã¼cretinin yÃ¼zde 20 indirildiÄŸini sÃ¶yledi. Arslan, "89 lira olan geÃ§iÅŸ Ã¼creti bu gece itibarÄ±yla 65,65 liraya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Bakan Ahmet Arslan, Osman Gazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde geÃ§iÅŸ Ã¼cretlerinde indirim yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

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