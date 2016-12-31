12:06, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Afganistan'da "buzkaÅŸi' mÃ¼sabakalarÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Afganistan'da her yÄ±l Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerde oynanan BuzkaÅŸi, Mezar-i Åžerif Stadyumu'nda baÅŸladÄ±.

DeÅŸti Åžadiyan mevkiinde toprak zeminli eski stadyumda yÃ¼zlerce atlÄ± oyuncunun katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilen BuzkaÅŸi, adÄ±nÄ± 'buz' (buzaÄŸÄ±) ve 'kaÅŸi' (kaÃ§Ä±rmak) kelimelerinden alÄ±yor.

GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde Afganistan'Ä±n milli sporu olarak da bilinen BuzkaÅŸi, Ã¶zellikle Orta Asya'da pek Ã§ok bÃ¶lgede eskiden beri oynanÄ±yor.

Bu oyun Afganistan'nÄ±n kuzey kesimlerinde dini ve milli bayramlarda ve genelde kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda hafta sonlarÄ± oynanÄ±yor.

Tarihte gÃ¶Ã§ebe savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n oynadÄ±ÄŸÄ± BuzkaÅŸi, geniÅŸ bir dÃ¼zlÃ¼kte takÄ±mlar halinde veya bireysel oynanabiliyor. BuzkaÅŸi oyunlarÄ±na yerel dilde "OÄŸlak"adÄ± veriliyor.

Oyunda amaÃ§ oyuncunun, kafasÄ± kesilmiÅŸ ve iÃ§ organlarÄ± boÅŸaltÄ±larak dikilmiÅŸ bir oÄŸlak veya buzaÄŸÄ±yÄ±, at Ã¼stÃ¼nde taÅŸÄ±yarak belirli bir mesafeyi kat etmesi. Bu oyun esnasÄ±nda dÃ¼zlÃ¼ÄŸÃ¼n ortasÄ±nda bulunan bayraÄŸÄ±n etrafÄ±nda daha Ã¶nceden belirlenen sayÄ±da tur atÄ±lÄ±r ve hedeflenen noktaya buzaÄŸÄ± bÄ±rakmakla sonuca gidilir.

BuzkaÅŸi mÃ¼sabakalarÄ±nda oyuncular, birbirlerinin sayÄ± yapmasÄ±na engel olmak iÃ§in atÄ± sendeletecek bir gÃ¼Ã§ kullanÄ±yor. AtlÄ±lar diÄŸer oyuncularÄ±n tartaklama ve tekmelerinden korunmak iÃ§in genellikle kalÄ±n giysiler ve baÅŸ koruyucular giyiyor.

Oyuncular, taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ¼ hayvan bedenini alanÄ±n bir ucundaki bir bayraÄŸÄ±n veya iÅŸaretlenmiÅŸ yerin etrafÄ±ndan dolaÅŸtÄ±rÄ±p alanÄ±n diÄŸer ucundaki sayÄ± yapacaklarÄ± dairenin (Adalet Ã‡emberi) iÃ§ine atÄ±yor. AtlÄ±lar, rakip atlarÄ± ve atlÄ±larÄ± savuÅŸturmak iÃ§in kullandÄ±klarÄ±, Ã§oÄŸunlukla diÅŸlerinin arasÄ±nda tuttuklarÄ± bir kÄ±rbaÃ§ taÅŸÄ±yor.