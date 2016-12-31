12:21, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

GÃ¼rcistan'dan Rusya'ya toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±





GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± KvirikaÅŸvili, "Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼neyinde dost bir Ã¼lke istiyorsa GÃ¼rcistan'Ä±n kararlarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelidir" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi KvirikaÅŸvili, Rusya'nÄ±n GÃ¼rcistan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve egemenliÄŸine saygÄ± gÃ¶stermesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi. KvirikaÅŸvili, devlet televizyonu Kanal 1'de Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± programda 2016 yÄ±lÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi. Programda GÃ¼rcistan'Ä±n iÃ§ ve dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±, NATO ve Avrupa BirliÄŸi (AB) ile entegrasyon sÃ¼reci ve Rusya ile GÃ¼rcistan arasÄ±ndaki iliÅŸkilere deÄŸinen KvirikaÅŸvili, GÃ¼rcistan'Ä±n kararlarÄ±na saygÄ± gÃ¶sterdiÄŸi sÃ¼rece Moskova yÃ¶netimiyle bazÄ± meselelerin mÃ¼zakere edilebileceÄŸini belirtti. KvirikaÅŸvili, konuÅŸmasÄ±nda GÃ¼rcistan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve egemenliÄŸi konusunda hiÃ§bir ÅŸekilde taviz vermeyeceÄŸini vurgulayarak, "Rusya, sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n gÃ¼neyinde dost bir Ã¼lke istiyorsa, GÃ¼rcistan'Ä±n kararlarÄ±na saygÄ± gÃ¶stermelidir. MÃ¼zakere sÃ¼recinde bazÄ± konular gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lebilir, ancak GÃ¼rcistan'Ä±n toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve egemenliÄŸi konusunda hiÃ§bir ÅŸekilde uzlaÅŸma olamaz." ifadelerini kullandÄ±.

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