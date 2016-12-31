12:24, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

YoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã§iftÃ§ileri sevindirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ziraat MÃ¼hendisleri OdasÄ± Konya Åžube BaÅŸkanÄ± Celil Ã‡alÄ±ÅŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, geÃ§en yÄ±l Ã¼retim sezonunun kurak geÃ§tiÄŸini ve istenen yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n olmamasÄ±yla hububatta beklenen verimin elde edilemediÄŸini sÃ¶yledi.

Meteorolojinin, aralÄ±k ayÄ±nÄ±n yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸine iliÅŸkin tahminleri Ã¼zerine Ã¼reticileri ekimi geÃ§ yapmalarÄ± hususunda uyardÄ±klarÄ±nÄ± belirten Ã‡alÄ±ÅŸ, ancak birÃ§okÂ Ã§iftÃ§inin tohumlamayÄ± eylÃ¼l-ekim dÃ¶neminde yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

"SON 10 GÃœN Ä°Ã‡Ä°NDE GERÃ‡EKLEÅžEN YAÄžIÅžLA BU KORKU ORTADAN KALKTI"

Ã‡alÄ±ÅŸ, Konya OvasÄ±'nÄ±n aÄŸustos-kasÄ±m aylarÄ±nda son 50 yÄ±lÄ±n en az yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "GeÃ§en yÄ±l yaÅŸanan kuraklÄ±ÄŸÄ±n bu yÄ±l da yaÅŸanabileceÄŸi korkusu iÃ§indeydik. Son 10 gÃ¼n iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸen yaÄŸÄ±ÅŸla bu korku ortadan kalktÄ±." dedi.

KarÄ±n her tarafa eÅŸit miktarda yaÄŸmasÄ±nÄ±n da avantaj olduÄŸunu dile getiren Ã‡alÄ±ÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Konya'nÄ±n Hadim, TaÅŸkent ve BozkÄ±r gibi ilÃ§elerinde bir metre, Karatay, Ã‡umra ve KarapÄ±nar'da 60 santimetre, merkezde ise 50 santimetrelikÂ kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±Â umudumuz oldu. Her ÅŸeyden Ã¶nce yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n miktarÄ± ve daÄŸÄ±lÄ±mÄ± bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sadece su olarak deÄŸerlendirilmemeli. Hububat Ã¼retiminde tohumun kar altÄ±nda kalmasÄ± Ã¶nemlidir. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, toprakta bitkilerin bÄ±rakmÄ±ÅŸ olduÄŸu toksin maddelerin yÄ±kanÄ±p alt katmanlara inmesi iÃ§in gereklidir. Bu yÃ¼zden Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki Ã¼retim sezonuna artÄ±k umutla bakÄ±yoruz."

"YAÄžAN KAR ALTIN DEÄžERÄ°NDE OLDU"

Meram Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Ali Ataiyibiner ise son gÃ¼nlerde yaÄŸan kar nedeniyle Ã§iftÃ§ilerin yeni sezona umutla baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Konya geneline 30 kilogram yaÄŸÄ±ÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ ve tohumun Ã§imlenmesi iÃ§in uygun ortam oluÅŸtu. GeÃ§en haftalarda gÃ¶rÃ¼len soÄŸuk nedeniyle tohumun Ã§imlenmesi istenen boyutta deÄŸildi. Ancak son gÃ¼nlerde yaÄŸan kar altÄ±n deÄŸerinde oldu. Hububat Ã¼reticisi, topraÄŸÄ±n karla kaplanmasÄ±yla bayram sevinci yaÅŸadÄ±. Bu yaÄŸÄ±ÅŸ yer altÄ± sularÄ±nÄ± da besleyecek. Åžu an itibariyle alÄ±nan yaÄŸÄ±ÅŸlar ÅŸubat ayÄ± sonuna kadar topraÄŸÄ±n su ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak dÃ¼zeyde. Yani Konya'nÄ±n 3 ayÄ± yaÄŸÄ±ÅŸ yÃ¶nÃ¼nden garantilenmiÅŸ oldu. Bu Ã¼retim sezonunda Ã¼rÃ¼n rekoltesinde herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± Ã¶ngÃ¶rmÃ¼yoruz"