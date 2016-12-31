Rusya, ateşkes listesini yayınladı

Suriye'de varılan ateşkese katılan grupların listesi, Rusya Savunma Bakanlığı internet sitesinde yayınlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Suriye uygulanmaya başlayan ateşkese katılan 7 grubun toplam üye sayısı 50 bin civarında.
Açıklamaya göre örgütlerin isimleri ve üye sayısı şöyle:
Feylak el Şam: 4 bin üye ile Halep, İdlib, Hama ve Humus'ta faaliyet gösteriyor.
Ahrar'uş Şam: 16 bin üye ile Halep, Şam, Deraa, İdlib, Lazkiye, Hama ve Humusta faaliyet gösteriyor.
Ceyşul İslam: 12 bin üye ile Halep, Şam, Deraa, Deyr ez-Zor, Lazkiye, Hama ve Humus'ta faaliyet gösteriyor.
Suvar el Şam: 2500 üye ile Halep, İdlib ve Lazkiye'de faaliyet gösteriyor.
Ceyşul Mücahidin: 8 bin üye ile Halep, İdlib ve Hama'da faaliyet gösteriyor.
Ceyş İdlib: En az 6 bin üye ile İdlib'de faaliyet gösteriyor.
Cebhe eş Samiye (Şamiye Cephesi): 3 bin civarı üye ile Halep, İdlib ve Şam'da faaliyet gösteriyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un düzenlediği basın toplantısında konuşan Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla ve Türkiye'nin arabuluculuğunda iki ay boyunca Suriyeli muhalif grupların liderleriyle görüştüğünü söyledi.
Soygu görüşmelere en etkili 7 grubun liderlerinin katıldığını belirterek, anlaşmayı imzalamayan silahlı muhalif grupların terör örgütü kabul edileceğini kaydetti.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre IŞİD, Nusra Cephesi ve bu örgütlere bağlı grupların ateşkes anlaşmasına dahil olmadığı bilgileri yer alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı internet sitesinde, Suriye'de varılan ateşkese katılan grupların listesini yayınladı
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