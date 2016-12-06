Bakandan elektrik kesintisi aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi: Marmara BÃ¶lgesindeki elektrik kesim hatlarÄ±ndaki arÄ±zalarÄ±n onarÄ±lmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Åžu anda 4 adet direÄŸimiz tamamen yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Tespit edilen 69 adet direk Ã¼zerindeki kule kopmasÄ± mevcut.
164 kiÅŸilik ekibimiz kar araÃ§larÄ±yla arÄ±zanÄ±n olduÄŸu yere ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z gÃ¼nÃ¼n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ± ile baÅŸladÄ±.
TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin 2016 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± 580 toplantÄ± sayÄ±sÄ± ile CHP aldÄ±
Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi merkez ve Ã§evre ilÃ§elerde 832 araÃ§ ve 3 bin personelle karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor
Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu Genel Kurulunca, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 233 hakim ve savcÄ±nÄ±n itirazÄ± reddedildi
AvcÄ±lar'da su saatlerine dadanan bir grup hÄ±rsÄ±z mahalle sakinlerini susuz bÄ±raktÄ±
El Bab'da DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde emiri Ebu Ensari Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± yeni yÄ±l mesajÄ±nda, "Bu yÄ±l da milletÃ§e birbirimize kenetleneceÄŸiz. Ãœlkemiz, 2017 yÄ±lÄ±nda emin adÄ±mlarla yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandÄ±.
BaÅŸkentte yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± ÅŸÃ¼phesi Ã¼zerinde durulan 8 DEAÅž Ã¼yesi, dÃ¼zenlenen operasyonla yakalandÄ±
Marmara BÃ¶lgesinde devam eden elektrik kesintileriyle ilgili bir aÃ§Ä±klama geldi
TÃ¼rkiye'nin tahÄ±l ambarÄ± olarak bilinen Konya OvasÄ±'nda kurak geÃ§en Ã¼retim sezonunun ardÄ±ndan, yÄ±lÄ±n son gÃ¼nlerindeki yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± Ã§iftÃ§ileri sevindirdi
8. CumhurbaÅŸkanÄ± Turgut Ã–zal ile Ä°ngiltere'nin ilk kadÄ±n BaÅŸbakanÄ± Margaret Thatcher arasÄ±nda 1990 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin detaylarÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±
UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Arslan, Osman Gazi KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde geÃ§iÅŸ Ã¼cretinin yÃ¼zde 20 indirildiÄŸini sÃ¶yledi. Arslan, "89 lira olan geÃ§iÅŸ Ã¼creti bu gece itibarÄ±yla 65,65 liraya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼" dedi.
Ukrayna SilahlÄ± Kuvvetleriâ€™ne 5 yÄ±l iÃ§in her yÄ±l 3 milyon dolar yardÄ±m yapÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde anlaÅŸma imzalandÄ±
Åžehirler arasÄ± yÃ¼k ve yolcu taÅŸÄ±yan ticari araÃ§lar iÃ§in 1 AralÄ±k'ta baÅŸlayan kÄ±ÅŸ lastiÄŸi takma zorunluluÄŸuna uymayan iÅŸletmecilere kesilen 602 liralÄ±k ceza, 625 lira olarak uygulanacak
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± ve SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, MÃœSÄ°AD tarafÄ±ndan organize edilen programda, "Ben, Ã–teki ve Ã–tesi" adlÄ± kitabÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda, yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 23 DEAÅž mensubu etkisiz hale getirildi