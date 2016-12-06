13:03, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Bakandan elektrik kesintisi aÃ§Ä±klamasÄ±





Marmara BÃ¶lgesinde devam eden elektrik kesintileriyle ilgili bir aÃ§Ä±klama geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi: Marmara BÃ¶lgesindeki elektrik kesim hatlarÄ±ndaki arÄ±zalarÄ±n onarÄ±lmasÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Åžu anda 4 adet direÄŸimiz tamamen yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Tespit edilen 69 adet direk Ã¼zerindeki kule kopmasÄ± mevcut. 164 kiÅŸilik ekibimiz kar araÃ§larÄ±yla arÄ±zanÄ±n olduÄŸu yere ulaÅŸmÄ±ÅŸ durumda. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z gÃ¼nÃ¼n ilk Ä±ÅŸÄ±klarÄ± ile baÅŸladÄ±.

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