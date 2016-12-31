13:05, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

Kosova'da UÃ‡K Gazileri YasasÄ± onaylandÄ±





Kosova Meclisinde Kosova KurtuluÅŸ Ordusu SavaÅŸ Gazileri Yasa TasarÄ±sÄ± onaylandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kosova Meclisi milletvekilleri dÃ¼n geceÂ yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸanÃ¼stÃ¼ oturumda Kosova KurtuluÅŸ Ordusu SavaÅŸ Gazileri Yasa TasarÄ±sÄ± ikinci okunuÅŸta onayladÄ±. Yasa tasarÄ±sÄ± ilk oylamada 45 kabul, 6 ret ve 7 Ã§ekimser oy alÄ±nca 58 milletvekili ile toplantÄ± yeter sayÄ±sÄ± bulunmayÄ±nca ikinci kez oylanmaya verildi. Ä°kinci oylamada Meclis salonunda bulunan 68 milletvekilinden 44-Ã¼ kabul, 8-i ret ve 11-i Ã§ekimser oy kullandÄ±

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