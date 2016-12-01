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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
14:27, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi
GÃ¼ncel
13:17, 31 AralÄ±k 2016 Cumartesi

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Ankara'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 8 DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±
Ankara'da eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki 8 DEAÅž'lÄ± yakalandÄ±
Foto: ArÅŸiv

BaÅŸkentte yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± ÅŸÃ¼phesi Ã¼zerinde durulan 8 DEAÅž Ã¼yesi, dÃ¼zenlenen operasyonla yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DEAÅžÂ mensubu olduÄŸu tespit edilen ve yÄ±lbaÅŸÄ± Ã¶ncesi eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± ÅŸÃ¼phesi Ã¼zerinde durulan 8 kiÅŸi, Ankara Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stihbarat ve TerÃ¶rle MÃ¼cadele (TEM) Åžubesi ekiplerince takibe alÄ±ndÄ±.

Ã‡alÄ±ÅŸmalar sonrasÄ± harekete geÃ§en ekipler, kent merkezi ile Sincan ve Ã‡ubuk ilÃ§elerinde bazÄ± adreslere operasyon dÃ¼zenledi.

Operasyonlarda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 8 zanlÄ±, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan TEM Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

ZanlÄ±larÄ±n yakalandÄ±klarÄ± adreslerde Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irildi.



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